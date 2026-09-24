Guatemala extradita a cuatro por vínculos con narcopolítica, entre ellos un ligado a “El Pocho” y un hermano de alcalde

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó este jueves 24 de septiembre que cuatro acusados de narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos.

Según el Mingob, se trata de los privados de libertad Juan Carlos Cruz Ovalle, Rudy Leonel Grijalva García, Ronald Alexys Morales Guerra y Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez.

“Estos sujetos fueron entregados a autoridades federales estadounidenses en la Fuerza Aérea Guatemalteca, zona 13”, afirmó el Mingob.

Gobernación añadió que los reos permanecieron recluidos en los centros carcelarios Pavoncito, en Fraijanes, y Mariscal Zavala, zona 17, hasta que finalizaron los procesos de extradición en el país.

El Mingob agregó que las diligencias fueron desarrolladas por guardias del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Con estas acciones se fortalece la cooperación entre ambas naciones en la lucha contra el crimen transnacional en la región”, resaltó el Mingob.

¿Quién es el extraditado Juan Carlos Cruz Ovalle?

Juan Carlos Cruz Ovalle, uno de los extraditados, fue capturado por las fuerzas de seguridad en el 2020 en San Marcos, requerido por un tribunal de Estados Unidos que lo señala de delitos de narcotráfico.

Según informó el Ministerio Público en esa ocasión, Cruz Ovalle es integrante de una organización de tráfico de drogas que opera en todo el continente americano.

De acuerdo con las autoridades, Cruz Ovalle fue señalado de pertenecer a una estructura delictiva que habría sido encabezada en Guatemala por el exalcalde de Tecún Umán, San Marcos, Érick Salvador Súñiga Rodríguez, quien era requerido por Estados Unidos y se entregó a las autoridades en diciembre del 2019.

El Gobierno de Estados Unidos detalló en esa ocasión que Súñiga Rodríguez tenía relación con el cartel de Sinaloa, México.

“Érik Súñiga Rodríguez explotó la confianza del pueblo guatemalteco y abusó del poder de su cargo para operar su organización de narcotráfico transfronterizo”, dijo Justin G. Muzinich, subsecretario del Departamento del Tesoro, en un comunicado publicado en el 2019.

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El 19 de diciembre del 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó al alcalde guatemalteco Súñiga Rodríguez, conocido como “El Pocho”, y a la organización de narcotráfico Súñiga Rodríguez (DTO Súñiga Rodríguez o “DTO Los Pochos”) como importantes narcotraficantes extranjeros, de conformidad con la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico Extranjero (Ley Kingpin).

¿Quiénes son los otros tres extraditados?

Rudy Leonel Grijalva García, otro de los extraditados, fue aprehendido en San Marcos en marzo del 2022 por agentes de la PNC, por ser requerido en Estados Unidos para ser juzgado por delitos de narcotráfico.

El 29 de julio del 2026, Ronald Alexys Morales Guerra, hermano del alcalde de Dolores, Petén, aceptó ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico.

En esa ocasión, la audiencia para conocer el requerimiento de extradición se desarrolló en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. Durante la diligencia, Morales Guerra se allanó a la solicitud y manifestó su aceptación de ser enviado a Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial en su contra.

El 3 de junio del 2026, Manuel Ignacio de Jesús Velasco, señalado por las autoridades estadounidenses de integrar una estructura dedicada al traslado de droga, aceptó ser enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico.

Velasco fue capturado en Malacatán, San Marcos, durante un operativo desarrollado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, en coordinación con el Ministerio Público (MP). Según las investigaciones, el requerido presuntamente integró una organización dedicada al narcotráfico internacional que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica.

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