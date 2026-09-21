Colt M4A1: qué características tienen los fusiles que Guatemala le compró a Estados Unidos

Tras casi medio siglo de embargo militar impuesto por Estados Unidos, Guatemala vuelve a adquirir armamento estadounidense directo con la compra de 2 mil 699 carabinas Colt M4A1.

Más allá del acuerdo entre gobiernos y la inversión de más de Q34.4 millones aproximadamente (US$4.46 millones), lo destacable es por qué el Ejército guatemalteco apostó precisamente por este modelo para equipar a sus tropas en acuerdo con el gobierno norteamericano.

La respuesta principal está en su diseño compacto y alta maniobrabilidad.

A diferencia de los fusiles tradicionales de cañón largo, según las reseñas descritas en manuales de operaciones de Estados Unidos y del fabricante, el M4A1 cuenta con un cañón corto de 36.8 cm y una culata ajustable que permite reducir su tamaño, facilitando el movimiento en espacios reducidos, el abordaje de vehículos y los patrullajes en selva o ciudad.

Otro factor determinante es la estandarización logística.

Una de las características principales del M4A1 es el tipo de munición que utiliza, descrita como calibre 5.56 × 45 mm OTAN, una munición estándar entre Estados Unidos y sus aliados a nivel global.

Esta homologación asegura al país un suministro constante de proyectiles, repuestos certificados y compatibilidad operativa en misiones internacionales.

En rendimiento, según describe el manual operacional de Estados Unidos, logra un equilibrio clave entre peso y potencia. Pesa solo 3.46 kg con cargador lleno, reduciendo el cansancio del soldado, pero mantiene la capacidad de realizar disparos precisos a objetivos ubicados hasta a 500 metros de distancia.

Un estándar mundial utilizado por ejércitos aliados

La adquisición se concretó mediante el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS) de EE. UU., un mecanismo oficial de gobierno a gobierno que garantiza equipo 100% original con soporte de fábrica y mantenimiento certificado.

El M4A1 no es un modelo experimental sino es la carabina de dotación individual del propio Ejército de Estados Unidos.

Fuerzas de élite internacionales, como los buzos de combate de la Marina Real Australiana y unidades de las fuerzas armadas de Senegal, también la emplean en sus operaciones.

Contratos públicos del Pentágono demuestran que diversos países eligen continuamente esta plataforma para modernizarse; en 2024, por ejemplo, EE. UU. aprobó un contrato de US$26.67 millones para proveer este modelo a Israel, además de suministros oficiales para Tailandia.

En América Latina y el resto del mundo, fuerzas armadas de Colombia, Panamá, Jordania, Rumania, Líbano, Marruecos y Túnez operan la familia M4, lo que respalda su confiabilidad y resistencia en distintos climas y geografías.

El contexto y las cifras de la compra en Guatemala

El acuerdo de compra entre la Defensa de Guatemala y Estados Unidos contempla un total de 2 mil 699 carabinas Colt M4A1. Según la documentación oficial del programa FMS, la solicitud inicial de 2 mil 244 armas se amplió tras una enmienda contractual que sumó 455 unidades adicionales.

La transacción alcanza un monto actualizado de US$4.46 millones (aproximadamente Q34.4 millones de quetzales).

El contrato incluye además 11 mil 220 cargadores con capacidad para 30 cartuchos (municiones) de 5.56 mm, asegurando el abastecimiento y la operatividad inmediata de las tropas según los registros bilaterales.

Conforme al cronograma estipulado por las autoridades de defensa de ambos países, la entrega y recepción completa del lote está programada para el tercer trimestre del año 2027.

La inversión busca fortalecer la respuesta táctica del Ejército guatemalteco en tareas de defensa territorial y seguridad en zonas fronterizas.

El objetivo de la inversión es fortalecer las capacidades tácticas del Ejército en tareas de seguridad fronteriza, gestión de crisis y defensa territorial, respaldado por la fabricación de Colt, firma con más de 180 años de historia.

Lea también: Helicóptero de la Fuerza Aérea pasará por mantenimiento y reparación: esto es lo que se le hará