EE. UU. destaca compra de fusiles por parte de Guatemala para combatir redes de tráfico de drogas, armas y personas

Este lunes 21 de septiembre arribó a Guatemala el primer cargamento de armas y municiones que el país compró a los Estados Unidos, esto luego del levantamiento del embargo de armas que el país vecino mantuvo durante 47 años.

La aeronave aterrizó en la rampa militar de la Fuerza Aérea Guatemalteca y, según el Ejército, esta adquisición forma parte del proceso de modernización y transformación de las tres fuerzas del Ejército de Guatemala.

Jorgan K. Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, resaltó la responsabilidad compartida y el compromiso con la paz y la prosperidad de ambas naciones.

Destacó que la entrega de más de dos mil fusiles M4A1 adquiridos por el Gobierno de Guatemala mediante el programa de ventas militares al extranjero constituye una adquisición “histórica”, pues es la primera de esta naturaleza en aproximadamente cinco décadas.

También forma parte de un esfuerzo mayor para incorporar cerca de ocho mil fusiles adicionales, con el propósito de fortalecer a 16 batallones guatemaltecos que combaten las amenazas.

Indicó que cada capacidad que se fortalece, cada operación que se hace más efectiva y cada red desmantelada contribuyen a que Guatemala y Estados Unidos sean países más seguros.

Remarcó que la seguridad también genera prosperidad cuando se debilita a los narcotraficantes y al crimen organizado; además, se fortalece el Estado de derecho, se protege el comercio legítimo y se crean mejores condiciones para la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

Añadió que la lucha contra los narcotraficantes no es solamente una lucha por las fronteras, sino por comunidades más seguras, economías más fuertes y un futuro más próspero.

Resaltó que esta entrega demuestra que Guatemala invierte sus propios recursos y asume más responsabilidades; además, fortalece sus capacidades para proteger a su población y contribuir a la seguridad regional.

Afirmó que la seguridad de Guatemala está estrechamente vinculada con la de Centroamérica, Estados Unidos y el hemisferio occidental, pues las organizaciones criminales no respetan fronteras. En ese sentido, la respuesta tampoco puede limitarse a las fronteras nacionales.

Dijo que se requiere cooperación, intercambio de información, entrenamiento conjunto y determinación común para interrumpir las redes que trafican drogas, armas y personas.

Agregó que, en este contexto, la Coalición de las Américas contra los carteles ofrece una oportunidad histórica para coordinar esfuerzos nacionales contra las amenazas.

Esta coalición busca aprovechar las capacidades complementarias de sus miembros, fortalecer la cooperación operacional y compartir responsabilidades para proteger a las comunidades y las fronteras.

Destacó que los esfuerzos para lograr la entrega de los fusiles en tiempo récord son también una muestra del compromiso de Estados Unidos con socios como Guatemala, que están dispuestos a hacer su parte.

Jorgan K. Andrews añadió que Guatemala ha demostrado ese compromiso mediante sus inversiones en defensa, sus operaciones contra el narcotráfico, las extradiciones, su participación en ejercicios regionales y su disposición a asumir un papel de liderazgo en la seguridad hemisférica.

Advirtió que juntos seguirán confrontando a los grupos criminales, terroristas y narcotraficantes que amenazan la soberanía y la seguridad ciudadana.

Reafirmó que Estados Unidos seguirá trabajando junto con Guatemala para fortalecer la seguridad, ampliar la cooperación y avanzar en los objetivos compartidos de la Coalición de las Américas contra los carteles.

Guatemala comprará más de 14 mil unidades

El presidente Bernardo Arévalo informó durante su intervención que el Gobierno realiza una inversión de más de US$5 millones para adquirir más de 14 mil unidades de armamento moderno destinadas al Ejército de Guatemala. Según el mandatario, las entregas continuarán durante los próximos meses hasta completar el total adquirido.

Arévalo indicó que la compra forma parte de un proceso de transformación de las tres fuerzas del Ejército: tierra, aire y mar. Resaltó que la intención es fortalecer la presencia, coordinación y capacidad de respuesta de las fuerzas armadas en todo el territorio nacional.

Para leer más: Estados Unidos levanta embargo y Guatemala podrá comprar armamento y equipo militar

El presidente vinculó la adquisición con el fortalecimiento de las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Según los datos mencionados durante su discurso, desde el 2024 se han incautado más de 34 mil kilos de cocaína, decomisado más de seis mil armas de fuego e inhabilitado 16 pistas de aterrizaje clandestinas.

Arévalo aseguró que estos resultados responden al trabajo de los integrantes del Ejército y afirmó que corresponde al Gobierno acompañar esas operaciones con nuevo equipamiento, preparación y capacidades.

El mandatario también relacionó la adquisición con el levantamiento de las restricciones que, según indicó, limitaron durante más de cuatro décadas el acceso de Guatemala a armamento de Estados Unidos.

Afirmó que esta decisión abre una nueva etapa en la cooperación bilateral y la presentó como una señal de confianza estadounidense hacia Guatemala.

El mandatario sostuvo que esa decisión responde al trabajo de su gobierno contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. También aseguró que Guatemala busca mantener sus acciones bajo criterios de transparencia, respeto a la Constitución y a los derechos humanos.

Según el presidente, el nuevo armamento busca aumentar la capacidad del Ejército para resguardar las fronteras, preservar la soberanía y responder frente al narcotráfico y el crimen organizado.

Indicó que el Gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar recursos y herramientas modernas a los integrantes del Ejército, quienes deberán utilizarlos con profesionalismo, responsabilidad y dentro del marco legal.

El mandatario reiteró que el uso del nuevo equipo deberá hacerse con respeto a los derechos humanos y sostuvo que el armamento tiene como finalidad servir a la población y preservar la paz.

Finalmente, Arévalo ordenó al ministro de la Defensa, Henry Saénz, proceder con la entrega del armamento para ponerlo en servicio y aseguró que su administración continuará destinando recursos para fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas frente al narcotráfico y el crimen organizado.

El ministro de la Defensa, Henry Saénz, indicó durante su intervención que la confianza se gana con hechos y que esa confianza abre una nueva historia en el Ejército de Guatemala.

Añadió que la recepción del primer lote de fusiles marca un hito histórico, no solo para el Ejército de Guatemala, sino para toda la nación.

Defensa destaca levanto de restricciones para comprar de armas

Recordó que, después de casi medio siglo de restricciones, se recuperó el acceso a equipamiento militar estadounidense y se reafirma la relación con el principal socio estratégico: Estados Unidos.

Agregó que el Ejército de Guatemala agradece “profundamente” la continua cooperación del socio estratégico, en la línea de recuperar las capacidades de defensa de la institución castrense.

Resaltó que la adquisición de armas y equipo estadounidense contribuirá a modernizar las fuerzas armadas y a dotar al personal de los medios que necesita para enfrentar las amenazas de seguridad actuales.

“Nos hemos ganado esa confianza por ser un socio serio, comprometido con la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales”, indicó el ministro.

Destacó que la relación con Estados Unidos se fortalece cuando se asumen responsabilidades y se demuestra que la seguridad de Guatemala también contribuye a la seguridad de Centroamérica y del hemisferio.

“El levantamiento del embargo abre las puertas a uno de los mercados de equipamiento militar más modernos y sofisticados del mundo. Nos permite proyectar una modernización sostenida y avanzar hacia los estándares de los ejércitos más profesionales”, remarcó el ministro.

Dijo que se sientan las bases para una fuerza mejor equipada, más preparada y con la determinación de combatir frontalmente el narcotráfico y a las organizaciones criminales transnacionales, “estas redes” que amenazan a Guatemala, a nuestros vecinos y a Estados Unidos.

Saénz añadió que esta adquisición fortalece la capacidad de actuar de manera coordinada y efectiva junto con socios estratégicos.

Datos de las armas que Guatemala compró a EE. UU.

El Ministerio de la Defensa gestionó y concretó la compra de este armamento en el 2025 por un monto de Q30 millones 403 mil 780.75 para la adquisición de 2 mil 699 carabinas Colt M4A1 y 11 mil 220 tolvas para estas, con capacidad de 30 cartuchos calibre 5.56 milímetros.

Las gestiones para la compra del armamento iniciaron por parte de Defensa en marzo del año anterior. Según el dictamen técnico emitido por el Servicio de Material de Guerra del Ejército de Guatemala, el 6 de marzo del 2025, que se encuentra en Guatecompras, el Ministerio de la Defensa remitió a Estados Unidos la carta de Oferta y Aceptación para la compra del armamento, así como repuestos y capacitación, bajo el Programa de Ventas Militares al Extranjero.

Dicho programa de Estados Unidos es un mecanismo de cooperación en seguridad, por medio del cual el gobierno estadounidense puede vender armamento, artículos de defensa, servicios y entrenamiento a países aliados.

En dicho dictamen se indica que originalmente se realizaría la compra de 2 mil 244 fusiles. No obstante, se realizó la enmienda 1 a la carta de Oferta y Aceptación, en donde se estipula un aumento de 455 carabinas del mismo tipo, pasando de 2 mil 244 a 2 mil 699. Con el incremento del número de armas también aumentó el monto de la compra a US$4 millones 457 mil 254, que equivalen a más de Q34 millones.

Según lo establecido en la Enmienda 1 de la Carta de Oferta y Aceptación GT-B-UOW Rifles M4A1 y accesorios, que fue revisada y aprobada el 5 de noviembre del 2025 por Estados Unidos, se aclara que la adquisición será por un total de 2 mil 699 carabinas.

Además de la adquisición de los 2 mil 699 fusiles, Guatemala también adjudicó a los Estados Unidos este año la compra de 16 ametralladoras calibre 50 por un monto de Q2 millones 443 mil 048.48.

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