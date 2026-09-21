CIV proyecta atender 2 mil 300 km de red vial, pero expertos advierten déficit en cobertura actual

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) espera dar cobertura a más de 2 mil 300 kilómetros de la red vial del país durante la actual gestión, para lo cual ya se encuentran en ejecución varios proyectos y otros se han reactivado, con el objetivo de mantener en buen estado varios tramos importantes de la red vial en distintos puntos del país. Sin embargo, solamente hay poco más de 159 kilómetros, distribuidos en 11 proyectos, que se encuentran completados y habilitados.

Según datos proporcionados por la cartera, la totalidad de kilómetros es la suma de los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, los reactivados, los que están en estudio y los que han sido concluidos en el presente año, con los cuales se espera dar solución a la movilización en varios tramos de la red vial del país.

Asimismo, hay 143 proyectos destinados al mejoramiento de la red vial, según indica la cartera de Comunicaciones.

Distribución de la cartera por estado de avance

De los 143 proyectos que conforman la cartera total, 64 se encuentran actualmente en fase de ejecución, lo que representa el 45% del total de la meta y abarca una longitud de mil 308.6 kilómetros.

De esta cifra, 33 se ejecutan en carreteras centroamericanas, tres en rutas nacionales, 25 en rutas departamentales y tres en caminos rurales. Estos trabajos se realizan en los departamentos de Totonicapán, Petén, Izabal, Escuintla, Huehuetenango, El Progreso, Retalhuleu, Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez.

La ejecución de estos proyectos es prioritaria, afirma el CIV, ya que permitirá mejorar tramos críticos, reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial en rutas de alta demanda, agregó la cartera.

Según el ministerio, entre estos proyectos hay trabajos de bacheo, recapeo y mantenimiento, que están a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

También se informó que se hacen intervenciones en varios puentes, entre ellos, el Chitomax, en Cubulco, Baja Verapaz; el Ixtacapa, San Antonio, Suchitepéquez; así como en el distribuidor vial en Quetzaltenango y el ingreso a El Jícaro, El Progreso.

En cuanto a los 49 proyectos reactivados, abarcan 932.8 kilómetros y representan el 34% del total. Entre estos proyectos se incluyen obras que habían sido paralizadas o que presentaban rezagos importantes, principalmente en asuntos administrativos, y que ahora han sido retomadas. La reactivación de estos proyectos se ha dado debido a la resolución de conflictos administrativos, técnicos o legales, y el objetivo es que las obras no queden inconclusas, indica el CIV.

Por otro lado, 19 proyectos —no especificados— se encuentran en etapa de estudios, suman 362.7 kilómetros y representan el 13% de los proyectos. Estos están en fase de planificación, diseño y factibilidad, lo que permitirá, en el mediano plazo, ampliar la cartera de obras por ejecutar. Según el CIV, la inversión en estudios es clave para garantizar que los futuros proyectos sean viables técnica, económica y ambientalmente.

Proyectos reactivados por tipo de vía

Entre los proyectos reactivados, el CIV ha clasificado las obras según el tipo de vía, con el fin de visualizar el alcance territorial y funcional.

De los 49 proyectos reactivados, 18 corresponden a carreteras centroamericanas, que suman 298.2 kilómetros. Estas vías, según se indicó, son de importancia estratégica, ya que forman parte del corredor logístico que conecta a Guatemala con el resto de Centroamérica, facilitando el comercio y la integración física. Estos trabajos se ejecutan en rutas como la CA-01, CA-02, CA-09 y CA-10.

En las rutas nacionales se han reactivado seis proyectos, con un total de 79.9 kilómetros. El mayor número se ejecutará en rutas departamentales, que suman 24 proyectos, con una longitud de 543.6 kilómetros.

Estos trabajos consisten en pavimentación, recapeo, mejoramiento y mantenimiento, y se llevan a cabo en el área central del país, el sur, oriente y otros puntos del país. Finalmente, se registran tres proyectos de caminos rurales, con 11.1 kilómetros.

Solo 11 proyectos finalizados

También el CIV reporta que, hasta la fecha, un total de 11 proyectos han sido finalizados y suman 157.6 kilómetros, lo que equivale al 8% de la meta.

Estos proyectos, según el CIV, ya se encuentran en funcionamiento y han "generado beneficios para las comunidades, así como para la conectividad y el dinamismo de la economía local".

Los proyectos concluidos son:

· Rehabilitación de la ruta CA-01 Oriente-06, entre el desvío de Pueblo Nuevo Viñas y Barberena, Santa Rosa

Rehabilitación de la ruta CA-11-02, de Jocotán a El Florido, Chiquimula

Proyecto de rehabilitación de la ruta CA-01 Oriente-08, entre Patzicía y Los Encuentros, Chimaltenango

Diseño y construcción del puente vehicular en la ruta RD-IZB-24, tramo puente Oneida-Creek Zarco, puente Sioux, sobre el río Bobos, en Morales, Izabal

Mejoramiento de carretera RN7W, tramo de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, al río Chixoy, Chicamán, Quiché

Distribuidor vial RN1, frente a la sede del Organismo Judicial en Quetzaltenango

Mejoramiento de camino rural CR-HUE-36, de San Martín Cuchumatán a Unión Cantinil, Huehuetenango

Mejoramiento del kilómetro 171 CA-1 Occidente, en la aldea Xejuyub, Nahualá, Sololá, en el subtramo de la aldea Chiquisís a la aldea Xejuyub

Construcción del camino rural entre las aldeas Agua Blanca y La Campana, en Uspantán, Quiché

Construcción del puente vehicular Chitomax, en el caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz

Rehabilitación de la ruta CR-IZB-04, puente vehicular Jubuco, Los Amates, Izabal

Déficit en cobertura

Según Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), las cifras que presenta el Ejecutivo esconden un“déficit” estructural.

Comentó que, de estos, 64 proyectos que se encuentran en ejecución, la mayoría son multianuales y han sido heredados de la administración anterior, por lo que este kilometraje programado no se ejecutará en un solo año.

En contraste, comentó que los contratos nuevos apenas alcanzaron los 10 al inicio del gobierno, con una cobertura de 345 kilómetros y una inversión de poco más de Q1 mil millones. Esta cifra representa apenas una atención del 15% de la red vial.

“Cuando vemos los contratos nuevos, apenas tienen una cobertura de 345 kilómetros. Ese kilometraje, ya con relación a la longitud total de la red vial, pues resulta que están atendiendo apenas entre el 15 y 16 por ciento más o menos de la red vial. Así es como consideramos que hay un déficit en cuanto a la cobertura”, aseguró.

Descuido de la red vial principal

También explicó que las 14 zonas viales que están distribuidas en todo el país tienen la capacidad de atender alrededor de mil 200 kilómetros anuales.

No obstante, los trabajos que realizan son superficiales y se enfocan principalmente en caminos rurales. Además, consideró que, al priorizar el Ministerio de Comunicaciones una serie de trabajos superficiales, se descuida la red vial principal, que está compuesta por las rutas centroamericanas, nacionales y departamentales, por lo que considera que “existen dudas” de que se pueda alcanzar la meta de kilómetros fijada por el Ejecutivo.

“Realmente no vemos que pueda tenerse toda esa cobertura que se está hablando, si tenemos un poquito de dudas en que se pueda alcanzar esa meta”, aseguró.

Para mejorar la cobertura en lo que resta del actual gobierno, Mendoza resaltó que el CIV debe basarse en una planificación técnica como la establecida en el Plan de Desarrollo Vial 2018-2032, con el objetivo de atender por orden de prioridad toda la red vial del país y, sobre todo, agilizar la contratación de proyectos nuevos, que actualmente son muy pocos y cuya cobertura de atención sigue siendo muy baja.