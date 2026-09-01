CIV inicia la demolición del puente Huijó y prevé instalar uno tipo Bailey

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que este martes 1 de septiembre comenzó la demolición del puente Huijó, en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, en Zacapa.

Según el CIV, posteriormente instalará un puente modular tipo Bailey para habilitar de nuevo el paso en el tramo principal, pues actualmente los vehículos circulan por un paso provisional.

El recién pasado 22 de agosto, el puente Huijó fue escenario de un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados un vehículo de transporte pesado, dos vehículos particulares y una motocicleta, en el tramo de Usumatlán.

Según se ha informado, el percance vial ocurrió cuando el vehículo de transporte pesado cruzaba el puente y el conductor perdió el control, lo que causó severos daños en la estructura y la interrupción del paso.

Además, la unidad de transporte impactó contra otros vehículos que circulaban por el lugar y, según informó Provial, tras los choques el camión se incendió y el fuego dañó el puente.

Para leer más: Imágenes y videos: así quedó el paso provisional junto al puente Huijó, en el km 111 de la ruta al Atlántico

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cuatro personas perdieron la vida en el percance.

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