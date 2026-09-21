No llegaron al altar: Daniel y Angélica mueren un día antes de su boda y son sepultados vestidos de novios

Daniel Enrique Grande Brand, de 25 años, y Angélica Gabriela García Estrada, de 21, tenían previsto casarse el domingo 20 de septiembre. Un día antes murieron en un accidente de tránsito en Masagua, Escuintla, y fueron inhumados este lunes con los trajes que habían preparado para su boda.

Daniel y Angélica fueron inhumados en el cementerio de Masagua vestidos con los trajes que habían preparado para celebrar su matrimonio.

Angelica fue sepultada con un vestido blanco traído de Canadá para su boda, mientras que Daniel llevaba un traje beige, según sus familiares.

El sábado habían salido en motocicletas. Daniel conducía una que le había prestado su tío, mientras que Angelica viajaba en una pasola y llevaba a su madre.

El novio murió en el lugar del accidente y la novia falleció minutos después de haber ingresado en el Hospital Nacional de Escuintla.

Ambos regresaban de comprar un arco y otros implementos que utilizarían en la boda, prevista en la iglesia Shaddai.

La ceremonia sería sencilla y a ella asistirían familiares de los novios y algunos integrantes de la iglesia. La pareja tenía previsto comenzar su vida en común después de la boda, pero sus restos fueron llevados al cementerio de Masagua.

Familiares de Daniel informaron que en el lugar del accidente no encontraron el celular ni los documentos del joven, por lo que pidieron que les sean devueltos. Explicaron que en el teléfono conservaba numerosos recuerdos.

“A las 3 de la tarde -del domingo 20- se casaría mi colochito con la nena y ya no llegaron a casarse. Mi muchachito contaba los días, y todavía le dijo ese día nos falta un día. En la mañana cuando regresé de comprar el vestido que iba a usar para la fiesta le estuve llamando porque íbamos a ir a adornar la iglesia, pero ya no respondió”, relató Luz Amanda Bran Orantes, madre de Daniel Enrique.

Bran Orantes relató que los jóvenes tenían tres años de noviazgo y mantenían una relación sana, por lo que decidieron casarse.

Se habían comprometido dos años antes y comenzaron los preparativos para la boda que celebrarían el domingo 20 de septiembre.

El novio se dedicaba a la mecánica.

El accidente

El 19 de septiembre, un día antes de la boda, al menos seis vehículos estuvieron involucrados en un accidente de tránsito en el kilómetro 63, en Masagua, Escuintla, informaron los Bomberos Voluntarios.

Según los socorristas, en el hecho estuvieron involucradas tres motocicletas, dos vehículos livianos y una unidad de transporte pesado que llevaba combustible.

Tres personas murieron en el lugar y otras tres fueron trasladadas “en estado crítico” al Hospital Nacional de Escuintla, informaron los socorristas.