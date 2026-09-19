Accidente múltiple deja tres muertos y tres heridos de gravedad en Escuintla

Los Bomberos Voluntarios informaron de un fuerte y trágico accidente ocurrido este sábado 19 de septiembre en Escuintla.

Sucesos

Accidente múltiple deja tres muertos y tres heridos de gravedad en Escuintla

Al menos seis vehículos se vieron involucrados en tragico accidente en Masagua, informaron los Bomberos Voluntarios.

| time-clock

El hecho ocurrió en Masagua, en el kilómetro 63, donde se registró un accidente entre al menos seis vehículos.

De acuerdo con la información de lo socorristas, en el accidente estuvieron involucradas tres motocicletas, dos vehículos livianos y una unidad de transporte pesado que transportaba combustible.

En el lugar del trágico accidente quedaron fallecidas tres personas y tres más fueron trasladadas "en estado cítico" añ Hospital Nacional de Escuintla, dijeron los socorristas.

LECTURAS RELACIONADAS

Tránsito 6 vehículos buses y camiones en tránsito

Combustibles en Guatemala: el diésel casi duplica su precio y las gasolinas suben más de 60%

chevron-right
EL MP publicó imágenes sobre las diligencias en las instalaciones de la Usac. (Foto: MP)

Allanamientos en la Usac: MP confirma secuestro de evidencia y universidad niega ejecución de diligencias

chevron-right

Los bomberos agregaron que el combustible que era transportado por el tráiler quedó regado por el asfalto.

Agregaron que el paso en el lugar se ecuentra bloqueado en ambos sentidos.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Accidente Bomberos Voluntarios Escuintla 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM