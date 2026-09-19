Los Bomberos Voluntarios informaron de un fuerte y trágico accidente ocurrido este sábado 19 de septiembre en Escuintla.
Sucesos
Accidente múltiple deja tres muertos y tres heridos de gravedad en Escuintla
Al menos seis vehículos se vieron involucrados en tragico accidente en Masagua, informaron los Bomberos Voluntarios.
El hecho ocurrió en Masagua, en el kilómetro 63, donde se registró un accidente entre al menos seis vehículos.
De acuerdo con la información de lo socorristas, en el accidente estuvieron involucradas tres motocicletas, dos vehículos livianos y una unidad de transporte pesado que transportaba combustible.
En el lugar del trágico accidente quedaron fallecidas tres personas y tres más fueron trasladadas "en estado cítico" añ Hospital Nacional de Escuintla, dijeron los socorristas.
Los bomberos agregaron que el combustible que era transportado por el tráiler quedó regado por el asfalto.
Agregaron que el paso en el lugar se ecuentra bloqueado en ambos sentidos.