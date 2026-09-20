“Te amo muchísimo”: la pareja que falleció en el accidente en Masagua un día antes de su boda

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“Te amo muchísimo”: la pareja que falleció en el accidente en Masagua un día antes de su boda

Una pareja que iba a celebrar su boda este domingo 20 de septiembre perdió la vida el pasado sábado en una colisión múltiple en Masagua, Escuintla.

Josué Mejía

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Tres personas fallecidas se reportaron el pasado 19 de septiembre en una colisión múltiple ocurrida en una carretera de Masagua, Escuintla.

El accidente fue protagonizado por un camión cisterna que transportaba combustible, dos vehículos livianos y dos motocicletas, de acuerdo con información de los cuerpos de socorro.

Posteriormente, se conoció que, entre las víctimas, se encontraba una pareja que iba a casarse este domingo 20 de septiembre.

La pareja fue identificada como Daniel Grande y Angélica García, y el hecho ha causado tristeza y consternación entre familiares, amigos y usuarios en redes sociales.

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Pareja fallece en accidente en Masagua

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De hecho, se ha viralizado rápidamente una publicación en las redes de Daniel Grande, la última antes de fallecer, donde hablaba con su prometida sobre cómo estaban ilusionados con su boda.

"Amor, nosotros el domingo", escribió Grande, junto a un video popular donde se muestra a una pareja de recién casados una vez finalizada la boda.

En la publicación, García le responde con cariño: "Primero Dios, así será amor".

Ahora, la publicación cuenta con más de 300 reacciones y emojis de tristeza, además de algunos mensajes de condolencia por la pareja fallecida.

No es la única publicación donde la pareja expresaba su amor y cariño, ya que en el perfil de Grande hay varios videos donde comentaba lo mucho que estaba enamorado de su prometida.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Josué Mejía

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