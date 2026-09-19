Prueba PISA: así son los ejercicios que ponen a prueba a estudiantes 

Más de 7 mil estudiantes guatemaltecos participaron en la evaluación PISA 2025, pero ¿qué tipo de preguntas tuvieron que responder y qué tan difíciles pueden resultar para una persona que ya terminó sus estudios?

La inquietud ha surgido después de que algunas personas adultas intentaran resolver ejercicios liberados de ediciones anteriores de PISA y encontraran dificultades para responderlos.

Esto permite conocer de manera más cercana qué busca medir esta evaluación internacional y por qué sus preguntas no necesariamente se parecen a las de un examen escolar tradicional.

¿Cuántos estudiantes de Guatemala participaron en PISA?

En Guatemala fueron evaluados 7 mil 14 estudiantes de 408 establecimientos educativos entre el 7 de julio y el 1 de septiembre de 2025.

PISA, siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, es una evaluación internacional coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Guatemala participa en esta evaluación desde 2017. La prueba se realiza cada tres años y está dirigida principalmente a estudiantes de 15 años.

Su objetivo es conocer qué tan capaces son los estudiantes de utilizar sus conocimientos y habilidades para enfrentar diferentes situaciones, principalmente en matemática, lectura y ciencias.

¿Cómo son las preguntas de PISA?

Las preguntas no se concentran únicamente en recordar información aprendida en clase.

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Los ejercicios pueden presentar situaciones, textos, gráficos, datos o problemas que el estudiante debe analizar antes de responder.

Dependiendo del ejercicio, puede encontrar preguntas de selección de respuesta, verdadero o falso u otras en las que debe proporcionar una respuesta y, en determinados casos, explicar o justificar su razonamiento.

Por esa razón, una pregunta puede parecer sencilla a primera vista, pero requerir varios pasos para llegar a la respuesta.

¿Cómo le fue a Guatemala en PISA 2025?

De acuerdo con los resultados, Guatemala se ubicó entre los países con los puntajes más bajos de PISA 2025. A nivel mundial, su desempeño estuvo por encima únicamente del registrado por algunos de los sistemas educativos con los resultados más bajos de la evaluación.

En ciencias, Guatemala obtuvo 351 puntos, mientras que el promedio de la OCDE fue de 482.

En matemática, el país alcanzó 334 puntos, frente a un promedio de 463 puntos de la OCDE.

En lectura, Guatemala obtuvo 337 puntos, mientras que el promedio de la OCDE fue de 461.

Ponga a prueba sus conocimientos

Una forma de entender mejor qué evalúa PISA es resolver algunos de los ejercicios liberados por la OCDE.

No se trata de reproducir la prueba que realizaron los estudiantes guatemaltecos en 2025, sino de utilizar preguntas publicadas de ediciones anteriores para conocer el tipo de situaciones y razonamientos que plantea esta evaluación.

Ciencias

Guatemala obtuvo 351 puntos en ciencias en PISA 2025.

Uno de los ejercicios liberados plantea una situación relacionada con la Mosca soldado negra.

La pregunta corresponde a una edición anterior de PISA y permite responder el ejercicio y conocer posteriormente si la respuesta fue correcta.

Lea la información, responda la pregunta y, luego, dar clic en el botón Next. El sitio le brindará un análisis de su respuesta y le indicará el nivel de dificultad que representaba el ejercicio (en inglés). De clic en el botón Continue para pasar a la siguiente pregunta basada en la misma del mismo tema.

El ejercicio contine tres preguntas, puede empezar haciendo clic aquí.

Matemática

En matemática, Guatemala obtuvo 334 puntos en PISA 2025.

Entre los ejercicios liberados se encuentra uno relacionado con la distancia entre algunos planetas del sistema solar. El ejercicio está basado en una pregunta de PISA 2022.

Lea la información, mueva los planetas y, luego, dar clic en el botón el ícono de siguiente. El sitio le brindará un análisis de su respuesta y le indicará el nivel de dificultad que representaba el ejercicio (en español). De clic en el botón OK para pasar a la siguiente pregunta basada en la misma del mismo tema.

El ejercicio contine dos preguntas, puede empezar haciendo clic aquí.

Lectura

En lectura, Guatemala obtuvo 337 puntos en la evaluación de 2025.

Uno de los ejercicios disponibles plantea preguntas a partir de un texto sobre el trabajo de campo de una investigadora en la isla de Pascua. El ejercicio está basado en una pregunta de PISA 2022.

Lea las instrucciones y, luego, dar clic en el botón el ícono de siguiente. Responda la pregunta y luego clic en el ícono de siguiente, El sitio le brindará un análisis de su respuesta y le indicará el nivel de dificultad que representaba el ejercicio (en español). De clic en el botón OK para pasar a la siguiente pregunta basada en la misma del mismo tema.

El ejercicio contine siete preguntas, puede empezar haciendo clic aquí.