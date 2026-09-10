Pruebas Pisa: Colegios privados registran la mayor caída en resultados

Guatemala tuvo un retroceso drástico en los resultados de las pruebas Pisa 2025, que examinan a estudiantes de 15 años en Lectura, Matemática y Ciencias. Sin embargo, el mayor desplome ocurrió en el sector educativo privado.

La evaluación involucra a 91 países y, aunque todos presentan un descenso en los resultados comparados con los obtenidos en la última prueba realizada en el 2022, Guatemala figura entre los más rezagados.

El informe Pisa en América Latina y el Caribe 2025, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), menciona que menos de dos de cada 10 estudiantes guatemaltecos alcanzan las competencias básicas en las áreas evaluadas.

Para el país, en un lapso de tres años hubo una caída de 10 puntos en Matemática, pues de tener un puntaje de 344 en la evaluación del 2022 se pasó a 334. Mientras que en Ciencias se perdieron 22 puntos, al descender de 373 a 351.

Pero el retroceso más pronunciado ocurrió en Lectura, con una pérdida de 37 puntos: el resultado en el 2022 fue de 374 y en la prueba reciente cayó a 337.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Mineduc), los resultados de Pisa 2025 son una fotografía de la trayectoria acumulada de los jóvenes de 15 años en el país, pues dejan ver lo que han aprendido en su recorrido por el sistema educativo.

Si bien se observa un retroceso generalizado en el aprendizaje de los estudiantes, la cartera indicó que, al segregar los datos, hay un impacto mayor entre los educandos del sector privado.

Diferencias por sector

En el sector público, los resultados de Pisa indicaron que en Matemática hubo una mejora de 5 puntos, al comparar la evaluación del 2022 y la del 2025, pero no sucedió lo mismo con las otras áreas. En Ciencias se perdieron 11 puntos y ocurrió una caída drástica en Lectura, con 24 menos de lo que se había conseguido hace tres años.

Los datos compartidos por el Mineduc muestran que el sector privado tuvo un resultado con deficiencias mayores. El área de Matemática tuvo el menor impacto, con una pérdida de 37 puntos, seguida de Ciencias, con una disminución de 45.

Lectura es el área con el colapso más preocupante, ya que se perdieron 64 puntos, 27 más de disminución de lo que marca la media nacional.

Diana Brown, representante de la Asociación de Colegios Privados, ve con preocupación el descenso en estos resultados, que son una “llamada de atención de que algo falta” en el sistema educativo, y considera necesario buscar las dinámicas de reforzamiento para la recuperación de los aprendizajes.

Las pruebas Pisa evalúan a los estudiantes de 15 años, que por la edad cursan el ciclo básico. En el 2025, el sector privado concentró el 36% de la matrícula de ese nivel (285 mil 575 inscritos). De esa cuenta, Brown destacó que buena parte de los jóvenes evaluados estarían en los colegios, aunque la elección de los participantes es al azar.

Por otro lado, refirió que Pisa evalúa el estado de los sistemas educativos y los resultados que arroja para Guatemala muestran que hay necesidad de hacer cambios, pues se observa que los jóvenes no están alcanzando las competencias básicas en tres áreas que son fundamentales para la vida. Pero el descenso en Lectura es el que más alarma, ya que esta permite el desarrollo del lenguaje, el pensamiento complejo y las capacidades cognitivas, lo que no se está logrando.

“Los resultados tan negativos preocupan. Hay que sentarse y analizar el porqué de este descenso: si es el sistema educativo el que está fallando, conocer en dónde está la falla o si son los docentes los que necesitan tener otro enfoque para provocar el interés de los estudiantes”, reflexionó Brown, pues aseguró que el sector privado siempre ha sido el que obtiene los mejores resultados en las evaluaciones.

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Agregó que, al detectar el problema, será más “fácil” encontrar la solución, aunque la recuperación llevará tiempo, por lo que se debe analizar el Currículo Nacional Base para adaptarlo a los cambios sociales, científicos y tecnológicos actuales; también debe mejorar el sistema de supervisión, para que esté enfocado en un acompañamiento pedagógico, más que administrativo.

Francisco Cabrera, viceministro técnico del Mineduc, señaló que la pandemia del covid-19 tuvo un efecto negativo en el aprendizaje de los estudiantes por el cierre prolongado de los centros educativos, y los resultados de las pruebas Pisa lo evidencian. Sin embargo, en el sector privado hubo otro factor de peso, la tecnología sin acompañamiento.

“Durante el período de la pandemia el sector privado introdujo masivamente el uso de la tecnología digital, pero no lo hizo bien. Es lógico, porque todo cambio implica un tiempo para aprender a utilizar las herramientas de forma efectiva. El caso es que se confirma que contar con tecnología no asegura ningún beneficio si no hay un enfoque pedagógico y sistémico de fondo”, dijo Cabrera.

En el caso de los resultados del sector público, el funcionario refirió que desde el 2025 trabajan con los centros educativos de diversificado que han presentado los resultados más bajos en la prueba de graduandos para que mejoren sus punteos.