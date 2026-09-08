Pruebas Pisa revelan que uno de cada cuatro estudiantes en Guatemala sufre acoso escolar al menos dos veces al mes

El 25% de los estudiantes en Guatemala sufre alguna forma de acoso escolar, una cifra que ha aumentado en los últimos años en el país, de acuerdo con el último informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Pisa), publicado este martes.

El documento precisa que el acoso escolar en Guatemala está por encima del promedio global, que roza el 20%, y que el aumento de los casos desde el 2022 a la fecha es consistente con lo que sucede en el resto de los 91 países analizados.

De acuerdo con el informe, se estableció que uno de cada cuatro alumnos en la nación centroamericana sufre acoso al menos dos veces al mes, mientras que el 4% de la población estudiantil también lo sufre en línea, muchas veces con la exposición de sus datos personales a través de redes sociales o internet en general.

Estas conclusiones forman parte de la prueba Pisa 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los conocimientos escolares adquiridos y las capacidades para aplicarlos en jóvenes de 15 y 16 años.

Según el mismo documento, los resultados de los estudiantes guatemaltecos analizados en el 2025 registraron un descenso en su rendimiento en comparación con la prueba del 2022 y también con la del 2017, tanto en matemáticas como en ciencias y lectura.

El informe Pisa señala, como dato positivo, que en el 2025 aumentó el número de estudiantes de 15 y 16 años elegibles para realizar la prueba, lo que significa la integración de más jóvenes al sistema escolar guatemalteco.

De igual manera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos determinó mediante sus pruebas que los estudiantes de Guatemala tienen un promedio más bajo que el resto en matemáticas, ciencias y lectura.

Por último, las evaluaciones de PISA concluyeron que una de cada tres escuelas o colegios en Guatemala sufre por la ausencia de maestros y que una de cada dos entidades educativas registra escasez de libros, equipo informático o recursos para estudiar de manera adecuada.

Para validar su informe, la OCDE realizó en Guatemala las pruebas a poco más de siete mil estudiantes guatemaltecos en un total de 408 centros educativos públicos y privados.