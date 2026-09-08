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¿Por qué retrocedieron los adolescentes en Lectura, Ciencias y Matemática? Esto dice el Mineduc

Los resultados de las pruebas Pisa 2025 muestran un retroceso en las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Guatemala tiene los resultados más bajos de América Latina.

Los resultados de las pruebas Pisa, que se realizan a estudiantes, ubican a Guatemala en las últimas posiciones de América Latina.

En el 2025, los adolescentes guatemaltecos de 15 años mostraron menor capacidad para comprender textos, razonar científicamente y resolver problemas matemáticos en comparación con los promedios alcanzados hace tres años.

Los resultados de las pruebas internacionales Pisa publicados recientemente muestran un retroceso drástico en Lectura, considerable en Ciencias y más moderado en Matemática, áreas fundamentales para que los estudiantes logren desenvolverse en la vida adulta.

En Lectura, los estudiantes alcanzaron un puntaje de 337, lo que marca un descenso de 37 puntos al comparar el resultado con el de la evaluación del 2022, cuando llegaron a 374 puntos.

Como referencia, 20 puntos representan aproximadamente el aprendizaje esperado durante un año a esta edad. Esta equivalencia permite dimensionar la magnitud de las caídas, pero no significa que cada estudiante haya “perdido” literalmente un año de aprendizaje.

Lo mismo ocurrió en Ciencias: hubo una fuerte caída al pasar de 373 puntos en la prueba anterior a 351 puntos en la actual. Es una merma de 22 puntos.

En Matemática también hay un retroceso, aunque menos marcado. En el 2022, el resultado fue de 344 puntos y ahora es de 334. Se perdieron 10 puntos, que se pueden traducir en medio año de aprendizaje.

El país había logrado mejorar sus resultados entre la primera evaluación (2017) y la segunda (2022), pues subió cinco puntos en Lectura, 10 en Matemática y ocho en Ciencias. Ese ritmo se rompió con las puntuaciones que los estudiantes obtuvieron en la prueba del año pasado.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informa que, al desagregar los datos, el sector público tuvo una caída menor en Ciencias (-11) y en Lectura (-24), mientras que en Matemática pasó de 326 a 331. El mayor desplome ocurrió en el sector privado: -45 en Ciencias, -64 en Lectura y -37 en Matemática.

De acuerdo con el informe, Guatemala figura entre los sistemas con menor desempeño de América Latina en las tres áreas evaluadas.

En Lectura, Guatemala aparece en la posición 84 de los 91 países que participaron en Pisa, mientras que en Matemática está en la 86 y en Ciencias figura en la 87.

Efecto pandemia

Francisco Cabrera, viceministro técnico del Mineduc, señala que la evaluación Pisa muestra un retroceso general en los países participantes y que se debe a un factor común: la pandemia del covid-19.

“La atención educativa durante los años de la pandemia fue insuficiente, pues los centros educativos estuvieron cerrados por mucho tiempo. En el caso de Guatemala, es el país que más tiempo tuvo cerradas las escuelas, por casi dos años”, dice el funcionario.

Indica que durante esa etapa no hubo un mecanismo de respuesta adecuado ni efectivo que mitigara el efecto de la interrupción de las clases presenciales, en un contexto en el que la conectividad era limitada, principalmente para los estudiantes de establecimientos públicos.

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Por ello, añade que el Mineduc se opone a la paralización del ciclo escolar, como sucedió en el 2025 con la huelga de maestros, porque “perjudica severamente el aprendizaje”.

Otro punto que pudo influir en los resultados de la evaluación del país, según Cabrera, es que la prueba se hizo por primera vez en formato digital, lo que supone un grado más de dificultad para los estudiantes.

Las pruebas se desarrollaron en 91 países, entre estos los miembros de la Organización la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según Cabrera, algunos de esos países también retrocedieron en los resultados.

Si bien la pandemia afectó a los países desarrollados, el viceministro añade otro impacto: el abuso de los dispositivos digitales por parte de los estudiantes, ya que provoca un rezago en las habilidades cognitivas de los adolescentes.

De acuerdo con el funcionario, en las evaluaciones internacionales Guatemala siempre ha tenido resultados por debajo del promedio, sobre todo cuando se compara con países más prósperos.

Lo que evidencian las pruebas Pisa es la trayectoria de los estudiantes en el sistema educativo y, para corregir el rezago, el funcionario menciona que se requieren acciones de mediano y largo plazo, como la política de transformación digital que implementa el Mineduc, la nivelación de los aprendizajes, la formación de nuevos maestros y cambios curriculares, en los que ya trabajan.

Jorge Andrés Gálvez Sobral, director del Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle de Guatemala, refiere que los resultados de las pruebas Pisa son “una llamada de atención” de que el sistema debe mejorar y de que el país necesita invertir más en educación.

Por otro lado, reflexiona sobre si el sistema de evaluación que se utiliza a nivel nacional es el adecuado y si es momento de recurrir a instrumentos estandarizados internacionales o externos al Mineduc que permitan tener una visión apegada a la realidad sobre el desempeño de los estudiantes.

Gálvez agrega que los resultados de la prueba Pisa son “graves” porque demuestran que no se está capacitando ni formando adecuadamente a los jóvenes, que son el bono demográfico y la fuerza productiva del país.

Sobre la prueba

Guatemala participó por tercera vez en las pruebas Pisa, realizadas por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Según información del Ministerio de Educación (Mineduc), se examinaron 7 mil 14 estudiantes de 408 establecimientos, entre el 7 de julio y el 1 de septiembre de 2025.

Las pruebas Pisa se aplican cada tres años en países de la OCDE y en aquellos que quieran sumarse. Estas miden el nivel de algunas habilidades y conocimientos de los estudiantes en Lectura, Matemática y Ciencias y no se centran únicamente en los contenidos curriculares, pues la intención es saber qué tanto pueden aplicarlos a contextos reales fuera de las aulas.

En la evaluación se incluye únicamente a estudiantes de 15 años, tanto de centros educativos públicos como privados. Todos se evaluaron en computadora.