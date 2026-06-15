De leer 18 palabras a más de 63 por minuto: así mejoraron estudiantes de primaria en siete meses

Hace siete meses, algunos estudiantes de primaria apenas podían leer una de cada tres palabras de este párrafo en un minuto. Hoy pueden recorrerlo completo. Las evaluaciones del Ministerio de Educación muestran avances en la fluidez lectora de alumnos de segundo, cuarto y quinto primaria, con mejoras que oscilaron entre 11 y 16 palabras por minuto y casos destacados en varias escuelas.

El texto que acaba de leer contiene 63 palabras, la cantidad que alcanzaron a leer los estudiantes de una escuela rural en Poptún, Petén, que pasaron de leer 18 a más de 63 palabras por minuto, de acuerdo con una evaluación efectuada por el Ministerio de Educación (Mineduc) en el 2025.

Los estudiantes pasaron por una prueba inicial de lectura en abril del 2025 para saber cuántas palabras leían por minuto. Los alumnos de segundo año leían en promedio 48.2 palabras, según los resultados, lo cual estaba por debajo del nivel mínimo, que oscila entre 50 y 70.

En cuarto grado, la medición estableció que los niños tenían una fluidez de 92.08 palabras por minuto, por lo que estaban en el nivel mínimo de 50 a 97 para el grado. Mientras que en quinto año de primaria leían en promedio 101.66 palabras en el tiempo establecido, cuando el nivel más bajo oscila entre 50 y 104.

Como parte de la Estrategia Nacional de los Aprendizajes (ENA), en octubre pasado el Mineduc hizo una segunda evaluación para establecer el avance en la fluidez lectora. Los resultados muestran una mejora, al punto que los niños de cuarto y quinto grado alcanzaron un ritmo avanzado.

En el caso de segundo de primaria, los niños pasaron de leer en promedio 48.62 palabras por minuto a 64.83. Es una mejora general de 16 palabras más aunque debajo del nivel avanzado.

Sin embargo, hay centros educativos que lograron superar esos datos: los estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta (EORM) de la aldea El Cerrón, Olopa, Chiquimula, pasaron de leer 41.92 palabras por minuto a 75, con lo que lograron una mejora de 33.08 palabras adicionales y alcanzaron el nivel de fluidez avanzada.

Algunos establecimientos obtuvieron una mejora ejemplar, como la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Corozal, Poptún, Petén, donde en la evaluación inicial se registró que los niños leían 18.14 palabras por minuto y, en siete meses, aumentaron 45.43 palabras, con lo que en la prueba final el ritmo de lectura llegó a 63.57.

Los estudiantes de cuarto primaria también mostraron avances, al incrementar en promedio 11 palabras en el tiempo de lectura establecido; sin embargo, hay centros educativos que tuvieron mejores resultados: la Escuela Oficial Rural Mixta del barrio San José, El Chal, Petén, pasó de 88.58 palabras por minuto a 115, una mejora de 26.42. El avance más significativo lo tuvo la Escuela Oficial Urbana Mixta Rubén Darío, en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, cuyos estudiantes pasaron de leer 66.25 a 110.75 palabras por minuto. El incremento fue de 44.5. El resultado evidencia una fluidez avanzada.

Sin embargo, la velocidad no lo es todo.

Programa Nacional de Lectura

Cuando una persona no tiene fluidez lectora, es difícil que el cerebro comprenda lo que lee. Por ello, para el Mineduc era necesario nivelar o mejorar el ritmo de lectura de los estudiantes, lo que se ha conseguido con la Estrategia de Nivelación de los Aprendizajes (ENA), la cual enriquece el Programa Nacional de Lectura, que el ministerio relanzó el pasado 15 de mayo con matrices actualizadas.

De acuerdo con Francisco Cabrera, viceministro técnico del Mineduc, en el programa también se le dará un espacio a la escritura, pues en la educación moderna ambos procesos están asociados y se complementan para que los estudiantes alcancen las competencias necesarias para la vida.

Programa Nacional de Lectura, el Ministerio de Educación presentó la colección Historias jamás contadas, que será repartida en las aulas para que los estudiantes lean. (Foto Prensa Libre: cortesía del Mineduc)

El énfasis está en la preprimaria y primaria, que es donde comienza el proceso de lectura, y se ampliará a los dos ciclos de la secundaria. Se dedicarán períodos específicos a la lectura y a la escritura, con materiales y técnicas que las desarrollen.

“Leer es un proceso distinto de escribir, pero se complementan y comparten muchos elementos, como el vocabulario, su dominio y amplitud, y la forma de articular; cuando se escribe, se refuerza también la capacidad de comprensión”, dice Cabrera.

El enfoque del Programa Nacional de Lectura va más allá de que el estudiante lea; persigue que la escuela se convierta en el centro para que los niños y los jóvenes desarrollen competencias afectivas y cognitivas que permitan pasar de la comprensión literal hacia la comprensión crítica, lo cual no es automático, sino que se genera mediante procesos inducidos que se traducen en actividades de aprendizaje antes y después de leer.

“Aprendemos a hablar de forma natural, simplemente escuchando a otras personas hablar y compartiendo con ellas. Pero el cerebro humano no aprende a leer de forma natural, necesita entrenamiento”. Francisco Cabrera, viceministro Técnico del Mineduc

La lectura, agrega el funcionario, requiere ciertos parámetros, estructura e intencionalidad para lograr un avance.

“Queremos que los niños no solo decodifiquen o deletreen; queremos que cuando terminen la lectura sepan decir cuál era la idea principal, den un resumen de lo que leyeron o expliquen qué piensan sobre lo que han leído, que son actividades de otra complejidad”, indica.

Los bajos resultados de las pruebas de graduandos son un reflejo de las limitaciones que los estudiantes tienen en su trayectoria escolar en el área de Lectura, según el viceministro. En el 2025, solo el 23% de los estudiantes alcanzó un nivel excelente y el 12% se ubicó en satisfactorio; para el 65% restante, el logro fue insatisfactorio.

Si un estudiante aprende a leer “bien”, tiene asegurado el éxito académico, pero también adquiere las herramientas necesarias para aprender en otros contextos y en otros lenguajes, que le permitirán desarrollarse en la vida.

Como parte del Programa Nacional de Lectura, el Mineduc lanzó la colección Historias jamás contadas, que son inspiración del autor guatemalteco Miguel Ángel Oxlaj Cúmez.

La importancia de la lectura

De acuerdo con Diana López de Sánchez, editora de literatura infantil y directora de IBBY Guatemala, es importante desarrollar una buena competencia lectora en los niños, especialmente para evitar el analfabetismo funcional, que ocurre cuando las personas saben leer, pero no comprenden lo que leen. En Guatemala, las pruebas PISA muestran un aumento preocupante de este problema, lo que afecta el desempeño académico y social de las personas a largo plazo.

Agrega que la lectura no solo sirve para el entretenimiento, sino que es fundamental para el desarrollo del lenguaje, el pensamiento complejo y las capacidades cognitivas. A través de esta, los niños enriquecen su vocabulario, mejoran su comunicación y desarrollan la capacidad de analizar y transformar la realidad.

Además, es esencial para el aprendizaje, el éxito universitario y la formación de una sociedad con pensamiento crítico, capaz de tomar decisiones informadas y exigir derechos.

"Una sociedad que no sabe leer y que no practica el uso de su lenguaje, no tiene capacidad de comunicarse ni mucho menos de exigir derechos, ni de crear nuevas realidades", reflexiona López.