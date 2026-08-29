CIV habilita paso provisional en el km 111 de la ruta al Atlántico tras daños en el puente Huijó

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CIV habilita paso provisional en el km 111 de la ruta al Atlántico tras daños en el puente Huijó

El CIV habilita el paso en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico por el badén provisional construido a un costado del puente Huijó.

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PASO EN EL PUENTE HUIJÓ

Paso provisional en el km 111 de la ruta al Atlántico, junto al puente Huijó, en Zacapa. (Foto Prensa Libre: CIV)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informa que el paso provisional en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico fue habilitado este sábado 29 de agosto.

Añadió que, tras intensificar las labores de señalización con trabajos continuos durante la noche y la madrugada, fue posible habilitar el paso de vehículos.

Este paso provisional fue construido tras los daños en el puente Huijó derivados de un accidente ocurrido el fin de semana pasado.

La cartera había informado que el paso se habilitaría a las 16 horas por medio del badén provisional construido a un costado del puente; sin embargo, fue habilitado a las 7.30 horas.

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El referido puente colapsó tras un accidente que dejó cuatro fallecidos en el kilómetro 111, en Usumatlán, Zacapa.

En el accidente estuvieron involucrados un vehículo de transporte pesado, dos vehículos particulares y una motocicleta.

Para leer más: Puente Huijó: qué causó el accidente y qué informa el CIV sobre el seguro y el limitador de velocidad

Debido al accidente, el paso ha estado interrumpido en la ruta al Atlántico y las rutas alternas se han visto saturadas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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