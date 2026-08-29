CIV habilita paso provisional en el km 111 de la ruta al Atlántico tras daños en el puente Huijó

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informa que el paso provisional en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico fue habilitado este sábado 29 de agosto.

Añadió que, tras intensificar las labores de señalización con trabajos continuos durante la noche y la madrugada, fue posible habilitar el paso de vehículos.

Este paso provisional fue construido tras los daños en el puente Huijó derivados de un accidente ocurrido el fin de semana pasado.

La cartera había informado que el paso se habilitaría a las 16 horas por medio del badén provisional construido a un costado del puente; sin embargo, fue habilitado a las 7.30 horas.

El referido puente colapsó tras un accidente que dejó cuatro fallecidos en el kilómetro 111, en Usumatlán, Zacapa.

En el accidente estuvieron involucrados un vehículo de transporte pesado, dos vehículos particulares y una motocicleta.

Para leer más: Puente Huijó: qué causó el accidente y qué informa el CIV sobre el seguro y el limitador de velocidad

Debido al accidente, el paso ha estado interrumpido en la ruta al Atlántico y las rutas alternas se han visto saturadas.

🚧 ¡Paso habilitado! El CIV habilitó el badén provisional en el km 111 de la CA-9 Norte,a un costado del puente Güijo, recuperando la movilidad en este importante tramo.#CIVEnAcción #PuenteGüijo #CA9Norte pic.twitter.com/IHwX4cVWK8 — Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) August 29, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.