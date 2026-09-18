Mujer interviene en discusión entre motorista y taxista y termina herida de bala en la zona 12

Una mujer resultó herida de bala este viernes 18 de septiembre en la 13.ª avenida y 6.ª calle, zona 12 de la capital, luego de una discusión en el tránsito entre un motorista y el conductor de un taxi, según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Bomberos Municipales acudieron al lugar y localizaron a Jesica Castro, de 31 años, quien presentaba heridas de bala en ambas piernas. Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y la estabilizaron.

Según Montejo, el altercado comenzó varias cuadras antes del lugar donde ocurrió el ataque, cuando el motorista y el taxista discutieron por la incorporación a un carril.

Ambos continuaron la marcha hasta que, según el funcionario, el motorista alcanzó al taxi. Los dos conductores descendieron de sus vehículos y continuaron la discusión.

Montejo explicó que Castro, quien viajaba como pasajera del taxi, intervino en el altercado. En ese momento, el motorista sacó un arma y disparó. La mujer resultó herida.

“Esto sucedió por una discusión dentro del tránsito, por no ceder la incorporación a un carril, lo cual constituyó una discusión entre un motorista y un conductor de un taxi ilegal”, dijo Montejo.

Según el funcionario, el taxista intentó huir, pero el motorista lo alcanzó. Añadió que la pasajera intervino para evitar que mataran al conductor y que este aprovechó un descuido para escapar.

“No se sabe si fue por accidente o la balearon de manera directa”, afirmó Montejo sobre las heridas de Castro.

Con la mujer viajaba una niña de unos 10 años, quien, al verla herida, corrió y entró en un negocio cercano. Cuando observó la llegada de los bomberos, salió del establecimiento, pero sufrió una crisis nerviosa, según Montejo.

Agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar.

Montejo indicó que el conductor del taxi no había regresado al lugar y afirmó que el vehículo prestaba servicio de alquiler sin autorización.

“Al lugar hasta esta hora no ha regresado el conductor del vehículo particular, que estaba prestando el servicio de alquiler sin la debida autorización”, dijo Montejo.

El funcionario consideró que este tipo de hechos puede evitarse si los conductores no se involucran en discusiones en el tránsito.

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