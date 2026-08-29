Imágenes y videos: así quedó el paso provisional junto al puente Huijó, en el km 111 de la ruta al Atlántico

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adelantó este 29 de agosto la habilitación de un paso provisional en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, en Zacapa, después de que el puente Huijó fuera dañado durante un accidente de tránsito el fin de semana pasado.

El paso vehicular se permite a través de un badén construido a un costado del puente.

Según el CIV, los trabajos estaban previstos para concluir en 10 días, pero el plazo se redujo y la circulación se reanudó desde tempranas horas de este sábado.

Los trabajos de señalización se intensificaron durante la noche y la madrugada para agilizar la reanudación de la circulación en Usumatlán, Zacapa.

Debido a la forma del desvío, los tráileres deben invadir el carril contrario para tomar la curva de manera segura.

Un kilómetro antes, en ambas direcciones, hay señalización para que los conductores reduzcan la velocidad y se anuncia el desvío. Además, está preparado para su uso en horario nocturno.

Un transporte pesado circula por el paso provisional construido para mantener el tránsito tras los daños en el puente Huijó. (Foto Prensa Libre: CIV).

Tras habilitar el desvío provisional, el CIV planea comenzar la demolición del puente Huijó y, posteriormente, instalar un puente Bailey, que permitirá mantener el paso provisional.

El 24 de agosto, la ministra Norma Zea explicó que se mantienen conversaciones con la aseguradora del transporte pesado responsable del accidente y de los daños en el puente Huijó.

(Video Prensa Libre: Ángel Oliva)

Señaló que todavía no existe un monto definitivo para la reconstrucción o reposición de la estructura.

Ese mismo día, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que no necesariamente se optaría por rehabilitar el puente Huijó, ya que el tramo está relacionado con un proyecto de infraestructura cuya ampliación fue adjudicada en fecha reciente.

Vehículos y transporte pesado circulan por el badén habilitado a un costado del puente Huijó, en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, Zacapa. (Foto Prensa Libre: CIV).

Dicho proyecto contempla la intervención de aproximadamente 32 kilómetros de carretera y la ampliación de la vía a cuatro carriles.

Zea definió el actual paso provisional como un “bypass” para recuperar el tránsito en la ruta.

(Video Prensa Libre: Ángel Oliva)

El 22 de agosto ocurrió un accidente de tránsito entre un transporte pesado, dos vehículos particulares y una motocicleta, lo que afectó la infraestructura.

Provial detalló que el transporte pesado cruzaba el puente Huijó cuando perdió el control y chocó con otros vehículos. El camión se incendió y el fuego causó más daños.

Provial regula el tránsito de vehículos y transporte pesado en el desvío provisional habilitado junto al puente Huijó, en Usumatlán, Zacapa. (Foto Prensa Libre: CIV).

El hecho dejó cuatro personas fallecidas, dos de ellas carbonizadas, así como siete heridas.

Las autoridades señalaron entre las primeras hipótesis una posible falla del sistema de frenos.

(Video Prensa Libre: Ángel Oliva).

Con información de Ángel Oliva.

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