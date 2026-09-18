Jóvenes de 18 a 25 años ganan terreno entre el público interesado en comprar vivienda en Guatemala

Los jóvenes de entre 18 y 25 años están ganando participación entre quienes tienen interés en comprar una vivienda en Guatemala. Su presencia en ExpoCasa casi se duplicó en los últimos cuatro años, aunque el interés por adquirir un inmueble no necesariamente se traduce en una compra.

Durante un evento realizado el 17 de septiembre por la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC), la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (Anacovi) y la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC), representantes del sector analizaron los cambios en la demanda y la oferta de vivienda.

Andrew Trejo, coordinador de Análisis Económico de la CGIC, presentó datos de los asistentes a ExpoCasa y destacó el aumento de la participación de personas jóvenes en la búsqueda de una vivienda.

El segmento de 18 a 25 años representó 8.9% de los asistentes en 2023; aumentó a 10.6% en 2024 y a 10.8% en 2025. En 2026 llegó a 18.1%.

“ExpoCasa 2026 registró una incorporación particularmente fuerte de personas jóvenes al proceso de adquisición”, explicó Trejo.

El coordinador precisó que los resultados corresponden al mercado observado entre los participantes de ExpoCasa y no representan necesariamente el comportamiento de todos los hogares del país.

Jóvenes entran al mercado de primera vivienda

Las personas de 26 a 35 años continúan como el grupo predominante entre los participantes. Representaron 41.3% en 2023; 40.4% en 2024; 35.7% en 2025 y 40% en 2026.

El grupo de 36 a 45 años pasó de 28% en 2023 a 27.7% en 2024; subió a 30% en 2025 y se situó en 25.8% este año.

En conjunto, 58.1% de los participantes de ExpoCasa 2026 tiene entre 18 y 35 años, según los datos presentados por Trejo.

Además, 73.4% busca adquirir su primera vivienda, un dato relevante porque las condiciones y necesidades de quien compra por primera vez pueden ser distintas de las de una persona que ya posee patrimonio.

Para Trejo, el reto no está únicamente en identificar a quienes tienen interés en comprar, sino en establecer cuántos cuentan con las condiciones económicas para concretar la adquisición.

Precio y cuota delimitan la búsqueda

Los datos presentados muestran algunos de esos límites. 83.9% de los participantes considera viviendas de hasta Q1 millón, mientras que 89.7% contempla cuotas mensuales de hasta Q7 mil 500.

Además, 63.8% considera aportar un enganche de hasta Q100 mil y 90% prevé utilizar crédito, total o parcialmente, para financiar la adquisición.

LECTURAS RELACIONADAS CHN prepara modelo para comprar vivienda sin reunir de inmediato el enganche

Estos indicadores permiten determinar qué tipo de vivienda podría ajustarse a las posibilidades económicas del comprador y no solo medir su intención de compra.

“La cuota parece ser una variable particularmente sensible”, señaló Trejo durante la presentación.

Aunque el precio determina el valor de la vivienda, la cuota mensual debe competir con los demás gastos del hogar. Por ello, para que el interés se transforme en una compra deben coincidir factores como el producto buscado, ubicación, precio, ahorro disponible, enganche, financiamiento, tasa de interés, plazo y cuota resultante.

Compradores prefieren casas

El desafío también está en las características de la vivienda que busca el comprador.

Yariela Almanza, directora de Mercadeo de Íntegro, explicó que estudios realizados en el 2025 por la desarrolladora muestran diferencias entre las preferencias de los consumidores y las características de parte de la oferta disponible.

Uno de los principales contrastes está en el tipo de inmueble: 69.8% de los consultados manifestó preferencia por una casa, pero este tipo de vivienda representa apenas el 20% de la oferta disponible en el catálogo de los desarrolladores.

Sin embargo, atender esa demanda mediante vivienda horizontal resulta complejo por la disponibilidad y el costo del suelo urbano, particularmente en las áreas donde los compradores quieren vivir, explico la directora.

Según Almanza, 55.3% busca vivienda en áreas centrales, una preferencia relacionada también con la movilidad y la intención de permanecer cerca del trabajo y de las actividades cotidianas para reducir el tiempo destinado al tránsito.

“El costo de vivir en el centro, de las tierras, es súper alto”, explicó Almanza. Esa condición, agregó, contribuye al crecimiento de la vivienda vertical, porque permite distribuir el costo del suelo entre un mayor número de unidades.

Cuotas de Q3 mil 500 a Q5 mil

La capacidad financiera vuelve a aparecer como una de las principales restricciones.

Según los datos presentados por Almanza, 39.2% de los consumidores analizados busca una cuota mensual de entre Q3 mil 500 y Q5 mil.

Alcanzar ese monto depende de variables como el enganche y el plazo del financiamiento.

“El producto puede gustar, le puede encantar a la gente, pero no necesariamente el consumidor puede pagarlo”, afirmó.

Incluso hay compradores que logran reunir el enganche, pero posteriormente enfrentan dificultades para sostener el proceso de adquisición. Por ello, Almanza considera necesario fortalecer el acompañamiento y la educación financiera.

La distribución de las viviendas también está cambiando. Según la ejecutiva, los compradores muestran preferencia por tres habitaciones, mientras que buena parte de los desarrollos ha ofrecido tradicionalmente unidades de dos o tres dormitorios.

Vivienda vertical debe adaptarse

Para los desarrolladores, la preferencia por las casas representa un desafío adicional debido a la escasez y al costo del suelo urbano.

Almanza explicó que la aspiración de contar con una casa, patio y espacios amplios continúa presente entre los compradores, pero el crecimiento de las ciudades, el tráfico y el precio de la tierra están modificando las posibilidades de atender esa demanda.

Trejo coincide en que la vivienda vertical debe competir de manera integral. Si los compradores prefieren casas, los apartamentos no pueden competir únicamente por precio, sino también por aspectos como espacio, distribución, áreas verdes, estacionamientos, seguridad y ubicación.

Los datos presentados muestran una correspondencia entre algunas características que busca la demanda y las que ya incorporan los proyectos, particularmente en seguridad, áreas verdes y estacionamientos.

Las mayores dificultades aparecen en las condiciones económicas de acceso, la ubicación y la disponibilidad de determinados productos.

Para Almanza, estos cambios obligan a los desarrolladores a estudiar con mayor detalle al consumidor antes de diseñar los proyectos.

“El hogar guatemalteco evolucionó su forma de decidir y el sector ya está respondiendo”, resumió.