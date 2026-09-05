Presupuesto 2027 refuerza fondos para transporte, puertos, infraestructura y Codedes

El Organismo Ejecutivo presentó esta semana al Congreso el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el 2027, por un monto de Q192 mil 45 millones 133 mil 39, que regirá el último año del gobierno de Bernardo Arévalo.

Según indicó el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, el proyecto de gasto para el próximo año está encaminado al fortalecimiento de la administración tributaria, a mejorar la calidad y eficiencia del gasto y la inversión pública, aumentar la inversión, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en un marco de amplio desarrollo y contratar deuda en condiciones financieras favorables para el país, minimizando los riesgos, así como garantizar el grado de inversión de Guatemala.

En cuanto al destino de los fondos, Menkos aseguró que estos se destinarán a inversión social, garantizando pensiones y otras prestaciones para la asistencia y protección social; aumento de la inversión pública; cuidado de los guatemaltecos y el ambiente, y también a garantizar el proceso de transición del sistema de transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías, para garantizar el desarrollo de todo el país, entre otros aspectos.

Rubros que llaman la atención

Al realizar una revisión detallada del proyecto de presupuesto para el 2027, se han podido detectar varios rubros de inversión e infraestructura que destacan por el monto de los fondos asignados, así como por su novedad.

Entre los principales montos se destinan Q38 mil 577.3 millones a inversión pública, de los cuales Q8 mil 155.3 millones son destinados a inversión física; Q29 mil 704.5 millones, a transferencias de capital, principalmente para municipalidades, Codedes y otras entidades, y Q717.6 millones, a inversión financiera.

Entre estos proyectos y asignaciones que han sido priorizados por el Ejecutivo en el proyecto de presupuesto destacan los siguientes:

La modernización de la Empresa Portuaria Quetzal por Q4 mil 800 millones. Según el presupuesto, esta se presenta como una inversión estratégica para la ampliación de las capacidades de la portuaria, y los recursos serán destinados, principalmente, a la ampliación del muelle comercial y la dársena oeste, y a aumentar la capacidad de atraque, mejorando los procesos de carga y descarga de mercaderías.

También sobresale el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con un monto de Q2 mil 550 millones adicionales para infraestructura. Según establece el proyecto de gasto, estos recursos servirán para fortalecer el Fondo de Capital Privativo de la ANI, la preinversión de proyectos, fondos de contingencia y garantía, todo esto con la finalidad de asumir proyectos de obra civil de gran envergadura. En el 2026, la ANI cuenta con Q18 millones y en el 2027 sus fondos ascenderán a Q2 mil 568 millones, con un incremento de Q2 mil 550 millones correspondiente a la asignación extraordinaria.

Infraestructura

En la distribución de fondos también se da prioridad a la red vial, puentes y distribuidores de tránsito, obras que estarán a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para lo cual se destinarán Q5 mil 737.1 millones en inversión física, que representa el mayor monto destinado a obras por parte del Ejecutivo.

Estos fondos estarán destinados a la construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de carreteras primarias y secundarias, puentes y distribuidores de tránsito, así como a caminos rurales y otras obras.

También se destinan recursos para infraestructura de salud por un monto de Q918 millones. Estos recursos estarán destinados a la construcción, mejoramiento y ampliación de centros y puestos de salud, centros comunitarios, maternidades periféricas, hospitales, centros de atención permanente y centros de atención integral infantil. También para la compra de equipamiento.

Además, se destinan recursos por Q1 mil millones para el Fondo de Adquisición de Primera Vivienda (Faprivi), que estaría destinado a ampliar el acceso de las familias guatemaltecas a su primera vivienda.

Según se indica en el presupuesto 2027, la inversión física está concentrada principalmente en la red vial, así como en edificaciones públicas y también en la modernización aeronáutica, todos a cargo del CIV.

Fondos extraordinarios para Codedes

Uno de los aspectos que llama la atención en el presupuesto 2027 es la asignación de Q1 mil 200 millones extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), asignación que está destinada a la implementación de programas de agua y saneamiento, con los que se prevé beneficiar a unos 75 mil hogares con redes de agua y 50 mil más con acceso a sistemas de saneamiento.

Estos fondos serán adicionales a los que se le asignan cada año a los Codedes y cuyo presupuesto actual supera los Q15 mil millones.

Modernización de sistemas de transporte

Uno de los aspectos principales contenidos en el proyecto de presupuesto es la modernización del transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías en el país. Para el efecto se asigna un total de Q800 millones.

Además, se plantea la creación del Fondo de Garantía para la Movilidad Verde o Eléctrica (Fogamover), por un monto de Q350 millones, que busca acelerar la renovación y ampliación de la flota de transporte de personas y promover la movilidad eléctrica en el país. Este es un fondo de garantía con el objetivo de financiar la renovación de autobuses, microbuses, taxis y mototaxis, con énfasis especial en vehículos eléctricos.

Otro aspecto que también llama la atención es una asignación de Q250 millones para el Fondo de Innovación Tecnológica, cuyo objetivo es aumentar la competitividad y productividad económica sostenible a través de mecanismos efectivos de coordinación y generación de alianzas para mejorar el acceso a mercados, incrementar la eficiencia, innovación, transformación, investigación y desarrollo productivo para cualquier agente económico en el ámbito nacional.

Recursos para el área social

También se destinan fondos por Q425.7 millones para ampliar el acceso a la electricidad y así mejorar las condiciones económicas y sociales en las áreas rurales del país.

Al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se le asignan Q131.6 millones para infraestructura social, con énfasis en agua, saneamiento y ambiente, infraestructura y equipamiento, así como mobiliario y equipo para desarrollo técnico y productivo en el área de educación.

Preocupa el uso clientelar

Según el politólogo Renzo Rosal, la principal preocupación que existe no es el incremento en sí del presupuesto, sino "la falta de capacidad institucional para ejecutar los fondos" y la ausencia de cambios en la gestión que garanticen una inversión eficiente y transparente de los recursos.

“Cargarles más dinero a las instituciones, aun cuando pudiera ser teóricamente justificado, se enfrentan con una cruda realidad: la débil ejecución que el Estado guatemalteco tiene, y que sus instituciones también tienen, y eso no se ha corregido a los últimos tiempos, incluyendo el actual gobierno”, aseguró Rosal.

En cuanto a la inversión en infraestructura para el próximo año, Rosal comentó que existen serias dudas, tomando en cuenta el escaso avance que ha mostrado el Ministerio de Comunicaciones en la ejecución de sus presupuestos, “aunado a sobrevaloración de obras y dificultades internas”.

Sobre la inversión física, consideró que la “única novedad positiva” podría venir de los acuerdos que el Gobierno ha firmado con Estados Unidos para la ejecución de proyectos en puertos y vías férreas.

“Esto recae en el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense y no en la capacidad nacional, lo que es la única nota novedosa. Sin cambios en la gestión, el riesgo es que el dinero no se ejecute o se ejecute mal, incrementando la inoperancia y los focos de corrupción”, aseguró.

Un aspecto que también destacó es la asignación que se hace a los Codedes, partiendo de la baja ejecución del presupuesto que se les ha asignado en el presente año por más de Q15 mil millones. Esta situación la califica como “un problema sistémico que lleva al menos tres décadas”.

En este aspecto, rechazó la política del gobierno central de seguir inyectando dinero a los Codedes sin realizar una modificación al modelo de gestión de los recursos.

“Si eso no cambia, seguir metiéndole más y más recursos no solo significa que estamos viviendo una suerte como de engaño, sino de engaño colectivo. Le meten más dinero a los Codedes y se fortalecen, pero en esencia queda sin ejecutar mucho dinero y ese es el problema”, aseguró Rosal.

Finalmente, advirtió de que el contexto de “el último año de gobierno”, que también es electoral, convierte al presupuesto 2027 en lo que denomina un “cóctel peligroso”.

“No hay capacidad para ejecutar bien la obra, pero hay muchos incentivos políticos para usar mal ese dinero, con fines clientelares y sin controles efectivos. Las fuerzas políticas son mayores y por lo tanto el riesgo para la redundancia es mayor de que ocurra este tema, de como se pueden reorientar esos recursos públicos para fines político-clientelares”, concluyó el experto.