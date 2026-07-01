Ejecutivo espera aumentar ejecución de Codedes en el segundo semestre del 2026

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, espera que la ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) tenga "un repunte" en el segundo semestre del año. Además, descartó que los recursos destinados a esas entidades puedan ser desviados hacia actividades con fines electorales.

Durante la conferencia de prensa denominada La Ronda, realizada este 1 de julio, Menkos respondió a la consulta sobre si el Ejecutivo dará acompañamiento a los Codedes para que el presupuesto asignado se ejecute en obras y proyectos que beneficien a la población, y no en campaña política.

El presupuesto de los Codedes para este año asciende a Q15 mil 425 millones 363 mil 986.90 y, de acuerdo con el portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas, hasta el 1 de julio la ejecución era de Q2 mil 338 millones 777 mil 215.34, equivalente al 15.16% de los fondos.

La principal transferencia de recursos, según el portal, fue para proyectos de transporte por carretera, donde se ha gastado Q1 mil 472 millones 514 mil 264, lo que representa el 62.9% de lo ejecutado este año.

Menkos indicó que la suspensión temporal del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal del 2026, a partir de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en enero pasado, recayó en la inversión pública. Pese a ello, aseguró que la ejecución de los Codedes avanza.

"Estamos esperando un repunte de la inversión a partir del segundo semestre de este año", añadió el ministro de Finanzas.

Por otro lado, fue enfático al decir que los fondos asignados a los Consejos no pueden ser desviados, ya que hay "un marco" que define cada proyecto, en el cual participan alrededor de 50 mil ciudadanos que realizan una labor de fiscalización durante la ejecución. Además, señaló que no se entregan nuevos fondos si no se observan avances en las obras.

El funcionario añadió que, en el tema de inversión pública, hay dos supervisores más: la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Contraloría General de Cuentas, que verifica que los recursos se ejecuten según lo establecido en cada proyecto.

Ambas instituciones "han tenido sendos incrementos en sus presupuestos para apuntalar sus funciones de supervisión, control y búsqueda de la calidad del gasto", dijo.

Fiscalización ciudadana

El presidente Bernardo Arévalo añadió que existe un consejo delegado, en el que participan el sector privado y la academia, los cuales apoyan a la Comisión Nacional contra la Corrupción para desarrollar medidas que faciliten la fiscalización, por parte de la sociedad civil, de cada obra que se desarrolla en los municipios y departamentos.

De acuerdo con el mandatario, la SCEP y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) han creado un atlas que permite a la población supervisar las obras que desarrollan los Codedes, como los montos asignados, la ejecución y quiénes son las empresas responsables de los proyectos.

Aseguró que herramientas como estas permiten detectar problemas de sobrevaloración, pero también presentar denuncias y "cerrar los espacios a la corrupción".

En el 2025, los Codedes contaron con un presupuesto de Q12 mil 269 millones y, al cierre del año, ejecutaron Q7 mil 629 millones, lo que representa el 62.18% de lo asignado.