Demanda de proyectos de Codedes en el 2026 se centra en infraestructura básica

De 872 solicitudes para la construcción de proyectos a cargo de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), 308 cuentan con el aval para su ejecución por parte de las entidades encargadas del proceso, según datos proporcionados por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), que da seguimiento a estos proyectos.

El número de solicitudes aprobadas en lo que va del 2026 contrasta con las cifras del mismo período del 2025. En el mismo periodo del año pasado se habían registrado 1 mil 42 solicitudes, de las cuales 1 mil 12 fueron aprobadas. La mayoría de las obras avaladas a los Codedes en el país durante el presente año son caminos rurales, calles y escuelas.

Según el titular de la SCEP, Víctor Hugo Godoy, se han comenzado a implementar controles que fueron acordados a finales del año pasado entre el Ejecutivo y alcaldes de distintas localidades, ante la ausencia de medidas adecuadas para la ejecución de proyectos conforme al Decreto 7-2025, que contiene la Ley para el Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, conocida como la ley de gasto “exprés” para los Codedes.

“Es para evitar que las obras carezcan de supervisión, estudios y avales al momento en que sean ejecutadas. Esto permite reducir riesgos o eventualidades que puedan evitar que las obras puedan presentar algún inconveniente”, indicó.

Hasta lo que va de abril, hay un total de 872 solicitudes para la construcción de 760 proyectos a cargo de los Codedes, según información de la SCEP que también es verificable en el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (Siprocode) de la entidad. Del total, 308 han recibido el aval de las entidades correspondientes; 83 se encuentran en análisis; 86 están en fase de corrección; 260 están registradas; 127 están sin recepcionar y 8 han sido rechazadas.

Obras con mayor demanda

De las 872 solicitudes de proyectos presentadas hasta el momento por parte de los Codedes, cinco tipos de proyectos tienen mayor demanda: caminos rurales (252), construcción de escuelas primarias (136), calles en áreas rurales (184), sistemas de agua potable (89) y sistemas de alcantarillado sanitario (59).

En cuanto a las 308 obras que han recibido avales, 93 corresponden a caminos rurales; 113, a calles en áreas rurales; 30, a sistemas de agua potable; 26, a escuelas primarias; 17, a sistemas de alcantarillado; 9, a puentes vehiculares; 2, a institutos básicos; 2, a sistemas de aguas pluviales; 2, a sistemas de tratamiento de aguas residuales; 1, a escuela primaria bilingüe; 1, a infraestructura para bibliotecas escolares; 1, a sistema aislado de fuente de abastecimiento de energía solar; 3, a tanques de almacenamiento o captación de agua, y 1, a infraestructura para recolección, clasificación, tratamiento y disposición final de desechos sólidos.

La información proporcionada indica que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha brindado el mayor número de avales hasta abril, con 178. De estos, 87 corresponden a caminos rurales; 85, a calles en área rural, y 6, a puentes vehiculares.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ha avalado 62 proyectos: 23 de calles en área rural; 8 sistemas de agua potable; 8 escuelas primarias; 6 sistemas de alcantarillado sanitario; 5 caminos rurales; 2 puentes vehiculares; 2 para escuelas preprimarias y un aval para sistemas de aguas pluviales, sistemas de tratamiento de aguas, escuela primaria bilingüe, infraestructura para bibliotecas escolares, instituto básico, sistemas aislados de fuentes de abastecimiento de energía solar, edificios de usos múltiples y tanque de captación de agua.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha avalado 39 proyectos: 19 sistemas de agua potable; 11 sistemas de alcantarillado sanitario; 2 escuelas primarias e igual número para tanques de almacenamiento y captación de agua. Además de sistemas de aguas pluviales, sistemas de tratamiento de aguas residuales, escuela de preprimaria y estructura para recolección y disposición final de desechos sólidos, con un aval por cada proyecto.

El Ministerio de Educación ha avalado 18 proyectos: 15 escuelas primarias, 1 escuela preprimaria,1 instituto básico y 1 instituto de telesecundaria. Los restantes 11 avales Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap): 5 para calles en área rural; 3 para sistemas de agua potable; y 1 para escuela primaria, caminos rurales y puente vehicular, respectivamente.

Menos proyectos que en el 2025

El número de proyectos avalados en el 2026 por entidades estatales contrasta con los avales emitidos en el mismo período del 2025, cuando se aprobaron 1 mil 12 de un total de 1 mil 42 solicitudes para obras a cargo de los Codedes.

Esto se debe a que actualmente los expedientes de cada proyecto son revisados detalladamente con el apoyo de la SCEP, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), antes de ser enviados para su aval. Con ello se realiza una evaluación adecuada y se evita el vencimiento del plazo de cinco días, así como la aprobación automática de los proyectos mediante el denominado “silencio administrativo”, como lo estipula la ley de Codedes, lo que también previene irregularidades o formulaciones incorrectas, indicó la SCEP.

Calidad de proyectos y falta de sostenibilidad

A criterio de Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), uno de los aspectos más preocupantes de los proyectos desarrollados en el interior del país por los Codedes es la falta de mantenimiento, lo que diluye rápidamente el impacto de las obras y su inversión.

“No hay una planificación del mantenimiento de la operación de los proyectos y entonces vemos como al cabo de dos, tres años los proyectos están prácticamente destruidos si no les dan el mantenimiento en el siguiente invierno se deterioran porque son caminos con bajas especificaciones”, afirma.

También indica que la tendencia a ejecutar proyectos de pequeña escala responde más a demandas puntuales de los pobladores que a una planificación integral con impacto en el desarrollo.

“Vemos proyectos de adoquinamiento de 600 metros, de un kilómetro. O sea, son proyectos micro que muchas veces es más para atender un requerimiento, digamos, muy puntual de una comunidad y para tenerlos contentos, pero no es algo que vaya a cambiarle la vida a las poblaciones”, puntualiza.

Mendoza también considera un riesgo el aumento de recursos asignados a los Codedes este año y advierte que “si antes no se podía ejecutar un presupuesto menor, ahora el riesgo de acumular recursos no ejecutados es mayor”.