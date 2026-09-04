Presupuesto 2027: Congreso cuestiona deuda, recursos para Codedes y aumento del déficit fiscal

Aunque la iniciativa busca alcanzar los grandes objetivos sociales y económicos del país, el proyecto de presupuesto por Q192 mil millones que presentó el Ministerio de Finanzas (Minfin) comenzó a recibir los primeros cuestionamientos en el Congreso de la República.

Durante una citación con la bancada VOS, surgieron interrogantes sobre las asignaciones presupuestarias a los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Desarrollo y Agricultura, así como a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Para el próximo año, estas asignaciones tendrán un incremento, pese a que en el actual ejercicio registran un bajo nivel de gasto.

A la reunión asistieron los viceministros de Finanzas Walter Figueroa Chávez, Patricia Carolina Joachín, Carlos Melgar Peña y Débora Alvarado Franco. También se abordó el incremento del déficit fiscal, proyectado en la iniciativa de presupuesto en 4.4% del producto interno bruto (PIB), equivalente a Q48 mil 300 millones.

La cifra supone un aumento respecto del déficit vigente, proyectado en 3.5% del PIB, es decir, unos Q38 mil 237 millones, se explicó.

Codedes apuntan a Q18 mil millones

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas y Moneda, adelantó que existe la posibilidad de que el presupuesto sea aprobado por el Congreso de la República, dada la magnitud del monto y las diferentes disposiciones presupuestarias, cuando el pleno entre a conocerlo. Agregó que será ejecutado en un año electoral.

Aseguró que, para los Codedes, la situación sería muy similar a la de este año, cuando la Comisión de Finanzas, que dirige el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, dictaminó sobre un fondo de Q5 mil millones, pero este fue reorientado durante la discusión final para los Consejos.

Blanco anticipó que los Codedes podrían llegar a Q18 mil millones en el 2027, ante la posibilidad de que se les otorgue una asignación extraordinaria.

En la citación se informó que, hasta el 3 de septiembre, los Codedes tienen pendientes de gastar Q11 mil 633 millones y solo han gastado Q3 mil 761 millones, equivalentes al 24.39%.

Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas, explica durante la citación el aumento del techo del proyecto de presupuesto del 2027. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Asignaciones elevan techo presupuestario

En la exposición, el viceministro Walter Figueroa Chávez justificó el incremento del techo presupuestario presentado el pasado miércoles al Congreso, de Q181 mil 563 millones, como techo indicativo, a Q192 mil millones.

La distribución incluye Q3 mil 517 millones para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp); Q2 mil 550 millones para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Q2 mil 333 millones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para la realización de las elecciones generales; Q2 mil 600 millones para el pago de las deficiencias netas del Banco de Guatemala, y Q4 mil 800 millones como aporte para la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), destinados a los trabajos de ampliación de los muelles comerciales. También se incluyeron fondos para los proyectos del metroriel y de movilidad eléctrica.

Según el viceministro, estas asignaciones representan más de Q10 mil 677 millones, se incluyeron en la versión final y serán financiadas por la vía del endeudamiento.

El diputado cuestionó que muchas de estas asignaciones se incluyen en el presupuesto, pero en la práctica se resignan a otras áreas.

Bonos sumarían Q100 mil millones

Otro de los puntos de discusión en la reunión legislativa es que la contratación de deuda pública por medio de bonos del Tesoro, que sirven para financiar el presupuesto, alcanzaría Q100 mil millones en el periodo 2024-2027.

Existe la posibilidad de que el presupuesto sea aprobado por el Congreso de la República, dada la magnitud del monto y las diferentes disposiciones presupuestarias, cuando el pleno entre a conocerlo.

Durante la citación, tanto Blanco como el personal de la Dirección Técnica de Presupuesto (DTP) desglosaron los cupos aprobados por el Congreso y la propuesta para el 2027 en las operaciones de crédito público: en el 2024, Q12 mil millones; en el 2025, Q25 mil millones; en el 2026, Q23 mil 290 millones, y para el 2027, Q40 mil 150 millones.

Se aclaró que, si bien ha habido pago de intereses de la deuda contratada, el crecimiento es exponencial.

Por ejemplo, el monto autorizado para colocar bonos del Tesoro, que corresponde al endeudamiento, pasó de Q12 mil 775 millones en el 2023 a Q25 mil 104 millones en el 2025 y a Q42 mil 852 millones para el 2027. Es decir, el gobierno en turno incrementó la colocación de bonos 96.51% del 2023 al 2025 y, para el 2027, el aumento es de 235.44%.

ONG recibirán Q2 mil 437 millones

En la citación se informó que para las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han programado Q2 mil 437 millones y para el Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala, Q250 millones. Figueroa Chávez aclaró que este último monto corresponde al subsidio al transporte público.

En cuanto a la movilidad eléctrica, se trata de un programa entre el CIV y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para la adquisición de una flota de buses.