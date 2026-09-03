Presupuesto 2027 de Guatemala alcanza Q192 mil millones y plantea déficit fiscal de 4.4%

Tal como se esperaba, el Ministerio de Finanzas (Minfin) presentó al Congreso de la República la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2027, por Q192 mil 45 millones, en la fecha límite establecida por ley: el 2 de septiembre.

La propuesta, dada a conocer por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, cuando acudió a la Presidencia del Legislativo, y elaborada por la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), es mayor que los Q181 mil 563 millones establecidos durante los talleres de presupuesto abierto en junio pasado.

Ahora, la discusión pasa a los diputados que integran la Comisión de Finanzas y Moneda para analizar lo planteado por el Ejecutivo. El documento se debatirá en una fase del ciclo político-económico marcada por las elecciones generales del 2027 y la elección de nuevas autoridades de gobierno, que asumirán en enero del 2028.

Eso quiere decir que el Minfin estructuró un presupuesto como gobierno saliente, ya que será el último de la administración del presidente Bernardo Arévalo.

Aunque la iniciativa se presentó esta semana, el Congreso de la República tiene hasta el 30 de noviembre para conocerla o modificarla.

Presupuesto crece Q60 mil millones

La cifra presentada por Menkos es la más alta de los presupuestos presentados y aprobados en la historia de la política fiscal en Guatemala, con el aval de los diputados, y el indicador se acerca a los Q200 mil millones.

Durante la administración del presidente Bernardo Arévalo, en la serie 2024-2027, hay un incremento de Q60 mil millones, es decir, 46%, ya que pasó de Q131 mil millones a Q192 mil millones en el presupuesto formulado para el próximo año, que también incluye un aumento de la deuda pública para financiarlo.

En el 2024, el presupuesto vigente fue de Q131 mil 214 millones e incluyó modificaciones por Q15 mil 83 millones presentadas por el Minfin al Congreso. En el 2025, el monto fue de Q154 mil 836 millones y, para el 2026, es de Q168 mil 789 millones, con una modificación de Q13 mil 953 millones, ya que el presupuesto asignado era de Q154 mil 836 millones.

Ahora, el planteamiento presupuestario se orienta a los Q192 mil millones que, según el ministro, están destinados al cumplimiento de las metas de gobierno.

Déficit fiscal será de 4.4%

En la parte de ingresos se plantea que el presupuesto se financiará con Q131 mil 635 millones de ingresos tributarios, que representarán el 68.5% del total. A la vez, se solicitará al Congreso de la República un cupo de deuda bonificada por Q42 mil 750 millones que representará el 22%, que se convertirá en deuda pública si llega a ser aprobado por los diputados.

Por saldo de caja y bancos se proyectan Q8 mil 565 millones y, por préstamos externos, Q2 mil 869 millones.

El ministro declaró en el Congreso de la República que se proyecta un déficit fiscal de 4.4% del producto interno bruto (PIB).

En la revisión del Artículo IV que el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevó a cabo en Guatemala en junio pasado, una de las recomendaciones fue que, a mediano plazo, debería emprenderse una consolidación fiscal favorable a la inversión.

“El más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) prevé que los déficits converjan hacia el 2% del PIB para 2031, sobre la base de previsiones optimistas de movilización de recursos internos y de una reducción de la inversión, combinadas con un aumento del gasto corriente”, sostiene el informe técnico.

Agrega que, en opinión del personal técnico del FMI, la reducción de los déficits debería sustentarse en reformas de la política tributaria, manteniendo al mismo tiempo la inversión pública en niveles elevados y asegurando un gasto social adecuado y focalizado.

Deuda pública llegará a 29.1% del PIB

En cuanto a los gastos, se destinarán Q128 mil 866 millones para funcionamiento, equivalentes al 67.1% del total; Q38 mil 577 millones para inversión, el 20.1%, y Q24 mil 601 millones para el servicio de la deuda pública, el 12.8%.

La deuda pública total se situará en el 2027 en Q320 mil millones, equivalente al 29.1% del PIB. La deuda interna llegaría a Q194 mil 497 millones, el 60.6%, y la deuda externa, a Q125 mil millones, el 39.3%, según el documento.

Presupuesto inicia trámite legislativo

La iniciativa de ley del presupuesto de ingresos y egresos para el 2027 debe ser conocida por el pleno para luego ser enviada a la Comisión de Finanzas Públicas, que deberá emitir el dictamen correspondiente.

La Junta Directiva debe dar lectura a la iniciativa en una próxima sesión plenaria. Luego podrá enviarla a la comisión legislativa para que analice la propuesta gubernamental.

La Comisión de Finanzas es presidida por el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, quien en los últimos años ha celebrado audiencias públicas con las dependencias que reciben fondos del Estado para evaluar sus necesidades financieras y hacer los ajustes necesarios al proyecto de presupuesto.

La Comisión de Finanzas ya cuenta con un calendario preliminar para celebrar las audiencias públicas, que comenzarán este mes y concluirán en octubre. Para noviembre se tiene programada la elaboración del dictamen respectivo.

El presupuesto entrará en vigor el 1 de enero del 2027.