Presupuesto 2027: Gobierno propone Q192 mil millones y Q24 mil millones en asignaciones estratégicas

El Ministerio de Finanzas presentó el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027 por Q192 mil millones, el último que será ejecutado de forma completa durante la administración de Bernardo Arévalo.

La propuesta fue construida sobre una proyección de crecimiento económico del 4% para el próximo año y prevé un aumento del déficit fiscal, que Finanzas atribuye, entre otros factores, a asignaciones extraordinarias y obligaciones establecidas por distintas leyes.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, explicó que alrededor de Q24 mil millones corresponden a asignaciones estratégicas y extraordinarias que presionan el tamaño del presupuesto. Entre ellas figuran Q2 mil millones solicitados por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del 2027, Q2 mil 600 millones para cubrir deficiencias de la política monetaria del Banco de Guatemala, Q2 mil 550 millones vinculados con los fondos establecidos para la Agencia Nacional de Infraestructura y Q3 mil 517 millones para proyectos viales prioritarios.

La propuesta también incorpora aproximadamente Q4 mil 800 millones para la ampliación de Puerto Quetzal, específicamente para la construcción del muelle oeste. A esto se suman más de Q3 mil millones para la estrategia Mano a Mano, que incluye intervenciones como pisos de cemento, agua y saneamiento.

Finanzas proyecta que la carga tributaria aumente del 11.8% al 12.1% del producto interno bruto (PIB), sin crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas existentes. Menkos indicó que la estrategia continuará concentrándose en mejorar la recaudación de los tributos actuales. El presupuesto representaría aproximadamente el 17.6% del PIB, mientras que el gasto se ubicaría alrededor del 17.1%.

En la distribución de los recursos, Educación mantendría el presupuesto más alto entre las entidades del Estado, con Q27 mil 898 millones, mientras que Salud recibiría Q18 mil 615.5 millones. Según Finanzas, más del 46% del presupuesto estaría dirigido a inversión social. La propuesta también incluye Q2 mil 800 millones para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Q1 mil millones para subsidiar el consumo de energía eléctrica de los hogares.

Las municipalidades recibirían Q14 mil 966.7 millones mediante el aporte constitucional, casi Q1 mil millones más que en el ejercicio anterior. También se mantienen recursos para los Consejos Departamentales de Desarrollo y se propone un fondo de Q1 mil 200 millones destinado a proyectos de agua, saneamiento, manejo de residuos e infraestructura para la disposición final de desechos sólidos.

En seguridad, el proyecto incluye recursos para finalizar la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal y prevé incorporar tres mil 500 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil durante el 2027. También se incrementan las asignaciones para el sector justicia, incluido el Ministerio Público, ante las adecuaciones relacionadas con la nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Jhonatan Mencos, ministro de finanzas entrega propuesta presupuesto al presidente del Congreso, Luis Contreras. (Foto Prensa Libre: Cortesía Congreso de la República de Guatemala).

Presupuesto para movilidad

El proyecto incorpora, además, Q800 millones para procesos de modernización del transporte metropolitano, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, mientras Finanzas plantea un fondo de garantías para impulsar la movilidad eléctrica. También se incluyen recursos para servicios consulares, programas agrícolas, incentivos forestales y adquisición y operación de sistemas de dragado en varios departamentos.

Menkos reconoció que el déficit fiscal aumentará en el 2027, aunque sostuvo que el nivel de deuda pública continuará dentro de los parámetros que el Ejecutivo considera sostenibles. El proyecto deberá pasar ahora al Congreso, donde los diputados podrán modificar las asignaciones antes de decidir si aprueban el presupuesto que regirá durante el último año completo de la actual administración.