Ministerio de Finanzas presentará presupuesto 2027 por unos Q190 mil millones

El próximo miércoles 2 de septiembre vence el plazo que tiene el Ministerio de Finanzas (Minfin) para entregar al Congreso de la República la iniciativa de presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal del 2027, en un contexto de ciclo político-económico.

Se trata del gasto público para el último año de gestión del gobernante Bernardo Arévalo, quien concluye su mandato en enero del 2028, pero a mediados del 2027 habrá elecciones generales en las cuales se elegirán nuevas autoridades.

La Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) lleva a cabo este fin de semana los últimos ajustes al documento que se presentará como versión final, así como las revisiones de las asignaciones presupuestarias.

Aunque la iniciativa se presenta esta semana, el Organismo Legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para conocerla o modificarla.

Presupuesto del 2027 rondaría Q190 mil millones

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, indicó que, durante una citación a personal de la DTP, se informó que el monto del presupuesto que se presentará es de aproximadamente Q190 mil millones, cifra mayor que el techo preliminar de Q181 mil millones presentado en junio durante los talleres de presupuesto abierto.

“Estamos hablando de Q9 mil millones más a la propuesta, más los Q12 mil millones que dejarán de ejecutar. Estamos hablando de que este programa tendrá unos Q21 mil a Q22 mil millones de incremento”, advirtió el parlamentario.

Explicó que, al momento de entrar a la discusión, habría que poner atención a los rubros que se estarán incrementando, ya que no se están variando los techos de los presupuestos asignados a los ministerios y otras dependencias.

“Esto no varía y son otros rubros los que tendrán una variación de incremento y se tendrá que explicar si se justifica ese aumento”, señaló Blanco.

En la Comisión de Finanzas ya se tiene un programa para escuchar a cada una de las entidades, así como a otras instituciones que requieran una audiencia para hacer las valoraciones, agregó.

Si se confirma el monto, el presupuesto para el 2027 tendría un incremento del 12.5% respecto del vigente, que es de Q168 mil 789 millones, o sea Q21 mil 211 millones más, expresó el parlamentario.

El presupuesto asignará fondos para inversión pública. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL) (Foto Prensa Libre: Cortesía Dirección General de Caminos)

Cacif pide revisar a fondo el presupuesto del 2027

Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), comentó que, desde que se presentó el techo anterior de Q181 mil millones en junio, sorprende que se siga aumentando el monto y que se necesite más deuda pública para financiarlo.

Aclaró que se tiene que hacer un examen muy “diligente”, cuidadoso y técnico de lo que se estará proponiendo, ya que la ejecución presupuestaria no está en orden y continúan las falencias, como en infraestructura.

“Cada vez hay más dinero y los resultados cuestan verlos. Una vez se presente la iniciativa, se realizará un examen profundo”, consideró.

Advirtió de que de ese análisis vendrán las recomendaciones al Congreso de la República, porque preocupa que los “presupuestos suben y la fiscalización no es la adecuada”.

Sobre la priorización, Arias Bouscayrol afirmó que se debe atender la infraestructura vial y que ahora vienen oportunidades para invertir en puertos, como las ampliaciones que se están trabajando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Congreso analizará presupuesto para el 2027

El viernes 19 de junio, el Minfin presentó una propuesta según la cual el presupuesto para el 2027 alcanzaría Q181 mil 563 millones y priorizaría infraestructura y metas presidenciales.

La propuesta plantea un enfoque de gasto prioritario y cumplimiento de metas presidenciales, mientras se advierte sobre riesgos fiscales asociados al fenómeno de El Niño y al alza del petróleo.

Se tiene que hacer un examen muy “diligente”, cuidadoso y técnico de lo que se estará proponiendo, ya que la ejecución presupuestaria no está en orden y continúan las falencias, como en infraestructura.

La propuesta para el próximo año representaría un incremento de Q12 mil 796 millones respecto del presupuesto vigente de Q168 mil 789 millones, equivalente al 7.5% al 29 de agosto del 2026. Además, supondría un aumento de Q26 mil 727 millones en comparación con el presupuesto asignado de Q154 mil 836 millones, es decir, 26.7%, según los datos presentados en esa ocasión durante el taller de presupuesto abierto.

Las cifras presentadas podrían registrar variaciones. Por ello, los ministerios y otras dependencias deberán presentar la priorización de sus programas con base en los techos indicativos y los escenarios macrofiscales expuestos durante esta semana.

En términos generales, la estructura presupuestaria no registrará cambios significativos.

Según el desglose presentado con ese monto, cinco ministerios concentrarán las mayores asignaciones y, en conjunto, sumarán Q73 mil millones, equivalentes al 40% del total.

El Ministerio de Educación (Mineduc) tendría la mayor asignación, con Q27 mil 898 millones; le seguirían el Ministerio de Salud, con Q18 mil 615 millones; el de Gobernación, con Q10 mil 490 millones; el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con Q9 mil 668 millones, y el de la Defensa Nacional, con Q6 mil 374 millones.

Las asignaciones planteadas tendrán ajustes respecto del presupuesto vigente.

Para Obligaciones a Cargo del Tesoro se programaron Q68 mil 340 millones; para el servicio de la deuda pública, Q22 mil millones, y para Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, Q2 mil 615 millones.

Se asignaron Q216 millones al programa de dignificación para jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM).