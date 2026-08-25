Sector privado espera nombramiento presidencial para avanzar en la integración de la Autoridad Portuaria Nacional

La estructura institucional para la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la designación del representante del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional (Cusport) está definida entre las diferentes cámaras empresariales.

El sector está a la espera de la designación del nuevo presidente de la APN, que estará a cargo del presidente Bernardo Arévalo en los próximos días, para comenzar la integración del Directorio, máxima autoridad portuaria.

Este fue uno de los asuntos tratados durante el foro Infraestructura para Competir: avance de proyectos viales y portuarios, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), que contó con la participación de los presidentes de las portuarias Quetzal, en Escuintla, y Santo Tomás de Castilla, en Izabal, así como de la ministra de Comunicaciones.

El 5 de agosto del 2026, el Congreso de la República aprobó el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, que crea la APN, incorpora nuevas regulaciones y permite la participación de agentes privados, mixtos y estatales en la ampliación de la infraestructura portuaria.

Por su parte, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) emitió un nuevo reglamento para regular y autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario, con el fin de captar nuevas inversiones a largo plazo y permitir la prestación de servicios marítimo-portuarios bajo el régimen de gestión indirecta.

Esperan pronta integración de la APN

Durante el foro, Amador Carballido, director general de Agexport, expuso la perspectiva del sector privado organizado sobre la aplicación de la ley, sobre todo en lo relacionado con la APN.

Explicó que hubo una amplia discusión entre las cámaras empresariales, en la cual prevaleció el consenso sobre una ley de tal magnitud y complejidad y acerca de la necesidad de contar con representación de los usuarios en el Directorio de la APN.

Carballido indicó que en el Directorio habrá representación de otras entidades del sector público que tienen competencias e incidencia en la infraestructura y los puertos.

Aunque en su conformación predominan las posiciones del sector público e institucional, Carballido resaltó que la participación de los usuarios está relacionada con el uso y los servicios que reciben, así como con una visión de largo plazo y la participación del sector privado para que los proyectos se concreten.

“Así que celebramos la configuración, creemos que es adecuada y, más que eso, lo que invitamos es a que se integre lo más pronto posible”, dijo a Prensa Libre al concluir el foro.

Los presidentes de las portuarias Quetzal, en Escuintla, y Santo Tomás de Castilla, en Izabal, participaron en el foro Infraestructura para Competir: avance de proyectos viales y portuarios, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport). (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Cámaras definirán representante ante la APN

El directivo dio a conocer el proceso para definir la representación del sector privado organizado en el nuevo Directorio, que incluirá a las cámaras empresariales aglutinadas en el Cacif y a la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG).

Para este proceso se celebrará una próxima reunión en la que se definirá a la persona que representará al Cusport, la duración de su representación y el procedimiento para sustituirla, si fuera necesario.

Hubo una amplia discusión entre las cámaras empresariales, en la cual prevaleció el consenso sobre una ley de tal magnitud y complejidad y acerca de la necesidad de contar con representación de los usuarios en el Directorio de la APN.

“Lo más probable y no estoy diciendo que así sea, es que se busque un candidato de compromiso que represente los intereses, digamos de las gremiales o de las cámaras para que sea alguien que pueda estar bastante tiempo y que no se tenga que estar modificando o cambiando a dicho candidato. Eso sería idóneo porque sería una persona que tenga el conocimiento, que adquiera la autoridad y la continuidad, cosa que en el caso de los otros miembros de la autoridad puede que con los cambios de gobierno haya una modificación”, adelantó Carballido.

El perfil idóneo para representar al Cusport, según el directivo, es el de una persona con experiencia en materia portuaria, que ejerza autoridad y pueda permanecer durante varios períodos.

Nombramiento presidencial activará integración de la APN

En el foro se insistió en el nombramiento del primer presidente de la APN, que hará el mandatario Bernardo Arévalo. Una vez nombrado, comenzará la convocatoria para integrar el Directorio, que está conformado de la siguiente manera:

Un designado por el presidente de la República, quien presidirá el Directorio

Ministerio de Economía

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Gobernación

Representante del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional

Carballido enfatizó que, en el caso de los ministerios, se nombrará a un delegado que deberá cumplir determinadas condiciones y calidades. Explicó que las personas deben acreditar conocimientos en materia portuaria, por lo que no se puede nombrar a cualquiera, incluidos los representantes del sector privado.

“Nosotros estamos urgiendo a que eso suceda. Esperaríamos que durante el mes de septiembre se hiciera la convocatoria. No hay una razón para pensar que no. Porque una vez se haga la convocatoria y se integre la autoridad”, explicó.

Una vez integrada la APN y celebrada la primera sesión, comenzará la búsqueda del director ejecutivo.

Cuando se integre al director ejecutivo, podrá comenzar la elaboración del reglamento de la ley, proceso que se prevé desarrollar de aquí a finales del 2026.

En todo caso, la meta es completar este proceso en un período no mayor de seis meses, aunque Carballido reconoció que se trata de una autoridad portuaria que nunca ha existido.

La creación de una Política Nacional Portuaria requerirá más tiempo y podría comenzar a discutirse en el 2027.

También deberá comenzar a definirse la estructura financiera de la APN.

Según la ley, el Directorio nombrará al gerente general y aprobará los planes, reglamentos, contratos, presupuesto y régimen sancionatorio.

Además, la ley establece mecanismos para escuchar al sector privado y a los usuarios. Para ello, crea el Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional (Cusport), con representación de cámaras empresariales, y el Comité de Desarrollo y Administración del Sistema Portuario Nacional (Codas), integrado por entidades públicas, municipalidades, administradores portuarios, sectores productivos y usuarios.