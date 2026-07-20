Consejo Nacional de Infraestructura abre convocatoria para elegir al nuevo director ejecutivo de la ANI

El Consejo Nacional de Infraestructura abrió la convocatoria para seleccionar al nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien ejercerá un mandato de cuatro años.

El relevo está previsto para noviembre próximo, cuando se elija al nuevo director.

Además, se lanzó la convocatoria para seleccionar al director de Fiscalización de la ANI.

Ambos cargos son clave para el funcionamiento de la agencia, encargada de promover los proyectos bajo el esquema de alianza público-privada (APP).

La elección del nuevo director se realizará mientras avanza el proyecto de construcción y rehabilitación de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), el único ejecutado bajo esta modalidad.

Convocan para dirigir la ANI

Según la convocatoria, entre los requisitos para optar al cargo figura contar con cinco años de experiencia laboral, empresarial, en la prestación de servicios profesionales o como funcionario público en disciplinas relacionadas con las alianzas para el desarrollo de infraestructura económica.

Los aspirantes deben ser profesionales en Ciencias Económicas, Administración Pública, Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, Ingeniería o Arquitectura.

Además, deben acreditar conocimientos en formulación y evaluación de proyectos; legislación guatemalteca; procesos de la administración pública; gestión de proyectos; análisis y evaluación económica y financiera, y gestión contractual.

La convocatoria establece los requisitos que deberán presentar los aspirantes y señala que el proceso de selección se desarrollará en cuatro etapas.

La recepción de documentos está programada del 10 al 13 de agosto, en la sede de la ANI, ubicada en el edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, de 9 a 15.30 horas.

La convocatoria aclara que las pruebas de confiabilidad se aplicarán únicamente a la terna de candidatos que será presentada a los integrantes del Consejo Nacional de Infraestructura para ambos cargos.

FMI recomienda fortalecer las APP

Parte de las conclusiones preliminares de la visita que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó a Guatemala en junio pasado recomienda fomentar una mayor participación del sector privado en la inversión en infraestructura mediante la aprobación de las leyes de Puertos y Aeropuertos, así como la plena aplicación de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

El documento también recomienda "desbloquear la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Si ello requiere modificaciones legislativas, estas también deberían garantizar que la estructura de financiamiento de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria no incremente las elevadas rigideces presupuestarias".