Consolidación de un corredor logístico del sur reduciría tiempos de transporte de carga, pero enfrenta retos

La Estación Logística Multimodal y la Conexión Ferroviaria, la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), el aeropuerto de carga y la modernización de los muelles comerciales de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) forman parte de los proyectos que consolidarán el primer corredor logístico del sur.

Además, el crecimiento de la actividad industrial, turística, comercial y social convertirá esta región en un polo de desarrollo económico.

La ejecución de estos proyectos contribuirá a reducir las deficiencias de la infraestructura vial y del transporte marítimo, ferroviario, aéreo y terrestre, con lo que se fortalecerá la competitividad logística del país.

Los costos logísticos inciden en el comercio internacional y en la cadena de suministro, y finalmente se trasladan a los consumidores.

Las inversiones en la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el aeropuerto de carga y el diseño de la Estación Logística Multimodal y la Conexión Ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla sientan las bases para modernizar la infraestructura logística nacional.

Corredor logístico impulsará la competitividad

La proyección de un aumento en los volúmenes de carga marítima apunta a un crecimiento sostenible. En ese contexto, estos proyectos logísticos representan un paso en la dirección correcta para mejorar la competitividad del país.

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La ministra de Comunicaciones, Norma Lissette Zea Osorio, afirmó que la AEPQ es un corredor estratégico que fortalecerá la conectividad entre el principal puerto del país y la red vial nacional, facilitará el comercio, reducirá los tiempos de traslado de personas y mercancías y generará condiciones para la inversión y el desarrollo económico y social de la Costa Sur.

En ese sentido, remarcó que, como el primer proyecto vial desarrollado bajo el modelo de alianza público-privada (APP), la AEPQ refleja el compromiso del Estado con la ejecución de obras que contribuyen a ampliar la capacidad logística del país, generar empleo, impulsar nuevas inversiones y promover un crecimiento económico sostenible en beneficio de todos los guatemaltecos.

Guatemala prevé un aumento del volumen de carga marítima en los próximos años, mientras avanza la construcción de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ). Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Corredor logístico atraerá más inversión

Sandro Testelli, director de país de Convía, y Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), expusieron su visión sobre el desarrollo de esa región y las perspectivas de crecimiento industrial, turístico, comercial y social para el sur del país.

“Estas son bases sólidas de lo que vendrá hacia adelante”, puntualizó Testelli, al destacar que estos proyectos darán mayor visibilidad al país ante los inversionistas y las agencias calificadoras de riesgo.

Añadió que el impacto será nacional y no se limitará al sur del país, ya que impulsará sectores como el turismo y el comercio, además de fortalecer la relación con inversionistas internacionales y aumentar la visibilidad de Guatemala.

Valencia explicó que la banca multilateral respalda el modelo de alianza público-privada (APP) en Guatemala, ya que brinda mayor certeza a los inversionistas y ofrece perspectivas favorables para el desarrollo de nuevos proyectos.

Agregó que estas iniciativas trascienden los períodos de gobierno y responden a una visión de desarrollo de largo plazo.

Es un corredor estratégico que fortalecerá la conectividad entre el principal puerto del país y la red vial nacional, facilitará el comercio, reducirá los tiempos de traslado de personas y mercancías y generará condiciones para la inversión .

La ministra confirmó que se continúa evaluando y promoviendo iniciativas que puedan desarrollarse bajo esquemas de participación público-privada o mediante los mecanismos establecidos por la Dirección de Inversión para la Preparación de Proyectos (Dipp), priorizando aquellos proyectos que generen mayor impacto económico y social.

Tres obras transformarán el transporte de carga

La Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), la Conexión Ferroviaria Escuintla-Puerto Quetzal y la ampliación de Puerto Quetzal se perfilan, una vez entren en operación, como la infraestructura más importante para el movimiento de carga en el país. En ese contexto, la industria logística busca hacer más eficientes los procesos de transporte y distribución.

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Estos proyectos se convertirán en herramientas clave para mejorar la movilidad y la eficiencia, con impacto en toda la actividad productiva del territorio.

Un ejemplo de ese efecto es el crecimiento registrado a lo largo de la autopista Palín-Escuintla, cuya mejora en la movilidad y la eficiencia impulsó el traslado e instalación de numerosas industrias en esa zona.

Las inversiones en infraestructura acercan a Escuintla a convertirse en el principal hub logístico del sur del país. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Escuintla se consolida como hub logístico

El consultor independiente en comercio y cadena logística, Guillermo Alvarado García, afirmó que el desarrollo industrial de los países requiere modernizar toda la infraestructura vinculada a la actividad productiva, de acuerdo con las necesidades que surjan y con una visión de crecimiento sostenido a largo plazo.

Con base en ello, consideró altamente positivo que se reconozca el potencial de Escuintla como un hub estratégico por diversas razones. Destacó su ubicación, que facilita el transporte terrestre; la presencia de terminales portuarias; el acceso a zonas francas; la conexión con nuevos parques industriales; y la construcción de bodegas de gran capacidad, proyectos que, a su juicio, reflejan la confianza en el crecimiento industrial de la región.

Escuintla concentra el desarrollo logístico e industrial

Manolo Dávila, gerente de Operaciones y Logística de una compañía importadora de granos, coincide en que Escuintla reúne las condiciones para convertirse, en el corto plazo, en el principal hub logístico del sur de Guatemala.

Explicó que la inversión privada en la zona, la ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), la habilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y la futura conexión ferroviaria son prueba de ese potencial. A su juicio, estas obras obligan a planificar el traslado de actividades industriales hacia la costa sur del país.

Los desafíos pendientes del corredor

Los consultores también advirtieron sobre los problemas que enfrenta la cadena logística terrestre en el corredor Aguilar Batres-Villa Nueva-Palín.

Guillermo Alvarado García explicó que en ese sector se desarrolla una intensa actividad industrial, reflejada en la construcción de parques industriales y bodegas de forma individual.

Señaló que el movimiento de carga generado por estos proyectos converge en la carretera principal y que ese crecimiento incrementará la saturación de la vía, lo que afectará la distribución de productos terminados y el abastecimiento de materias primas para su transformación. A su juicio, esa situación terminará presionando al alza los precios de los productos que llegan al consumidor.

Añadió que el transporte de carga también se ve afectado por la reducción de velocidad en la cuesta de Villa Lobos, donde se origina un embotellamiento que se extiende hasta la calzada Aguilar Batres. A ello se suman otros puntos críticos, como el ingreso a Santa Clara, donde la circulación se reduce a un carril; el sector de Amatitlán, a la altura de Asiole; y los constantes derrumbes e inundaciones en el kilómetro 32. Estos factores ralentizan el tránsito, generan atrasos y elevan los costos logísticos.

Por su parte, Manolo Dávila afirmó que el principal problema es la movilidad durante las horas pico, debido a la elevada carga vehicular. Indicó que, como parte de su estrategia para evitar esos períodos de congestión, la empresa ha incrementado en un 30% sus costos logísticos.

Explicó que ese aumento corresponde, principalmente, al pago de horas extras al personal y a viáticos asociados con la operación del transporte.