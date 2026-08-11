Guatemala busca aprovechar la experiencia de República Dominicana en puertos e infraestructura

Guatemala busca conocer de primera mano el modelo de República Dominicana para atraer inversión y desarrollar infraestructura.

Una delegación de la Mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene, integrada por representantes de Fundesa, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), el Colegio de Ingenieros de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y otros sectores, lleva a cabo desde el 9 de agosto una visita a República Dominicana.

La visita tiene como objetivo principal conocer los modelos de inversión portuaria y los marcos para proyectos de infraestructura desarrollados por ese país durante la última década.

Los integrantes, además, sostuvieron reuniones el primer día de su visita con representantes de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), el Consejo Nacional de Competitividad y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).

De las nuevas leyes a la ejecución

Según Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, la visita ocurre en un momento clave para Guatemala, pues tras la aprobación del Decreto 21-2025, que reformó la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) y el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, el país se coloca en una etapa de implementación.

Además, resalta que conocer la experiencia y el recorrido de ese camino permite anticipar riesgos, acortar curvas de aprendizaje y elevar el estándar técnico con el que Guatemala ejecutará la futura agenda de infraestructura.

“La República Dominicana muestra que la infraestructura no se resuelve solo con leyes, sino con instituciones capaces de ejecutarlas y un sector privado preparado y comprometido con la ejecución”. Juan Carlos Zapata - Director Ejecutivo de Fundesa

En palabras del ejecutivo, Guatemala acaba de dar dos pasos importantes en el Legislativo al hacer este acercamiento, sin embargo aún hay que construir la capacidad técnica e institucional para que esos marcos se traduzcan en proyectos, inversión y empleo.

Puertos e inversión privada

Durante su segundo día en República Dominicana, la delegación visitó la multinacional DP World en Puerto Caucedo. Este se coloca como uno de los puertos más eficientes con menos de 12 horas fondeo, la misma moviliza al rededor de 100 millones de TEUs al año a nivel mundial.

En el segundo día de la visita a República Dominicana el equipo de la mesa de infraestructura de #GuatemalaNoSeDetiene visitaron DP World en Puerto Caucedo.



Los puertos eficientes tienen menos de 12 horas de fondeo. Una gran diferencia para reducir la demora. pic.twitter.com/Jf94wuB83a — FUNDESA (@FUNDESA) August 11, 2026

El equipo visitó también la Zona Franca Las Américas, un parque industrial y de manufactura con 35 años de trayectoria

El recorrido concluirá el miércoles 12 de agosto con una visita a Molinos del Ozama, de CMI, antes de su retorno a Guatemala.

Como parte del seguimiento a la visita que realizan los integrantes de la Mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene, se conocieron las capacidades de la Zona Franca de las Américas, un ejemplo para la región para atraer inversión extranjera directa al país. pic.twitter.com/5cvjzxtNnd — FUNDESA (@FUNDESA) August 11, 2026

Lo que Guatemala puede aprovechar

En su comunicado, Fundesa dio a conocer que los hallazgos encontrados durante la visita serán incorporados a la agenda de trabajo de la mesa de Infraestructura, los cuales tienen como fin aportar recomendaciones concretas a los procesos de reglamentación e implementación que se desarrollan actualmente en el país.