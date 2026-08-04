Congreso comienza con la aprobación del articulado final de la Ley de Puertos

El pleno del Congreso se encuentra discutiendo los artículos de la iniciativa que busca aprobar la Ley General del Sistema Portuario, que a criterio de diputados será un marco legal a favor del desarrollo y la economía nacional.

Para las 19.21 horas los diputados habían aprobado 57 artículos y las primeras enmiendas alrededor de la ley contenidas en el Título I de la propuesta, que fue aprobado con el voto a favor de 132 diputados.

La iniciativa plantea una modernización en el sistema portuario nacional, dando paso a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), un órgano integrado por cuatro representantes gubernamentales y uno del sector privado.

Ese punto ocasionó opiniones en contra de algunos diputados, por considerar que dar espacio al sector empresarial podría ser contraproducente, pero finalmente la mayoría del pleno se impuso manteniendo la integración del APN.

Entre las funciones de este órgano destaca representar al Estado como órgano portuario, auditar, suscribir contratos, emitir sanciones, y eliminar reglamentos desactualizados por la nueva ley, entre otros.

Estará integrado por representantes de los ministerios de Gobernación, Economía, y Comunicaciones, un representante de los usuarios de los puertos y la última silla será impuesta por designación del presidente, quien podrá removerlo en cualquier momento.

La jornada

La jornada se alteró en dos ocasiones. El grupo de diputados independientes encabezados por Samuel Pérez intentó a través de una moción que se tramitara su propuesta de subsidio a combustibles; sin embargo, ese tema no estaba previsto conocerlo en el pleno, según los acuerdos alcanzados el pasado lunes entre los bloques, por lo que fue rechazado.

La facción oficialista que impulsa Raíces cuestionó la figura del sector privado en algunos artículos. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

El otro evento que alteró la agenda fue una moción presentada por Julio Héctor Estrada, integrante de bloque Cabal, para alterar el orden de la sesión y apresurar la aprobación de la ley de puertos, propuesta que sí fue recibida y ampliamente votada.

Con 127 votos a favor, siete en contra y 26 ausencias, el Congreso dio luz verde a agilizar la aprobación de la denominada Ley de Puertos, en medio de razonamientos de diputados que fundamentaron sus votos, entre otras cosas, en la necesidad de intervenir en la administración portuaria para mejorar la capacidad de atención y la competitividad del país.

A favor

La Ley General del Sistema Portuario abre la posibilidad de tener más y mejores puertos, lo que según han adelantado sectores especializados, permitirá al país ampliar la capacidad de exportar e importar productos, ya que actualmente está llegando al límite.

“Esta es una ley para sacar a Guatemala de la pobreza. La Ley es la que se necesita para potencializar el capital económico y competitividad“ dijo Faver Salazár, de Valor.

El consenso refleja que cada propuesta es aprobada con más de 100 votos. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

La Ley General del Sistema Portuario facilita la gestión de los puertos a través de alianzas público-privadas, una figura que genera buenas expectativas entre los legisladores, que destacaron la posibilidad de mejorar bajo estas alianzas la capacidad portuaria del país.

“Es un paso sumamente importante que viene a modernizar el sistema portuario. Estamos apostando por una ley que prioriza las necesidades del país y va a dejar atrás décadas de rezago”, dijo el oficialista José Carlos Sanabria.

José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), también se sumó a la aprobación de la ley de puertos y destacó que mejorará la competitividad del país porque “es necesario atraer inversión extranjera”, lo que significará también una mejora económica para la población.

La iniciativa contiene cinco títulos con artículos extensos que hacen que la aprobación final camine a paso lento, pero los consensos acordados por las bancadas apuntan a que en algunas horas estarán concluyendo con la aprobación.