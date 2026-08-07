El plan del Ejército para combatir el narcotráfico en Guatemala con ayuda de las nuevas armas y equipo táctico comprado a EE. UU.

La estrategia del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) comenzó en Petén con la modernización de la Brigada Especial de Operaciones de Selva. El plan incluye nuevo armamento, equipo táctico, capacitación para los soldados, una inversión de Q356 millones y una segunda fase que ampliará la modernización a otras unidades y a la Marina de la Defensa Nacional.

El Ejército de Guatemala comenzó la ejecución de un plan para fortalecer el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional con la modernización de sus capacidades operativas, una estrategia que combina la renovación del armamento, la entrega de nuevo equipo táctico, la capacitación del personal militar y la mejora de infraestructura en Petén, departamento considerado por las autoridades como el principal punto estratégico para contener estas amenazas.

La primera fase se desarrolla en la Brigada Especial de Operaciones de Selva, donde 2 mil 500 soldados ya fueron equipados con nuevo equipo táctico y armamento como parte del proceso de modernización.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, explicó a Prensa Libre que posteriormente el programa se extenderá a unos 8 mil militares desplegados en otras unidades del país y en la Marina de la Defensa Nacional.

"Este equipo es como parte fundamental de la modernización que se planteó y ahora está llegando el inicio para que todo el pueblo de Guatemala lo vea. Teníamos una forma de equipar al soldado (…) para que el soldado en sus operaciones y en sus tareas se desenvuelva de forma más cómoda", dijo Sáenz.

Petén, el punto de partida del Mindef

El ministro señaló que la estrategia comenzó en Petén porque considera que ese departamento concentra las principales amenazas del crimen organizado transnacional y representa una zona clave para mantener el control del territorio nacional.

"Petén recordemos históricamente ha sido una región, un departamento, un territorio que ha tenido poca gobernanza. Las instituciones del Estado les cuesta mucho mantener su presencia. El Ejército ha sido una de las pocas instituciones que ha mantenido presencia en el área”, indicó.

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El funcionario dijo que se necesita que sea Petén el área con más apoyo táctico, logístico y con armamento, porque las amenazas del crimen organizado transnacional se manifiestan de manera única y se necesita tener el control en esa región para la seguridad nacional.

"Manteniendo el control en Petén, se tiene el control territorial de un poco más de la mitad del terreno. Entonces todas las decisiones que se están tomando para Petén son estratégicas para el nivel de defensa del país", comentó.

Nuevo armamento para fortalecer las operaciones

La modernización también contempla la incorporación de nuevo armamento adquirido a Estados Unidos, como fusiles M4, lanzagranadas, ametralladoras y equipo para operaciones con visión nocturna, con los que el Ejército busca sustituir las armas utilizadas durante las últimas cinco décadas.

Sáenz indicó que el primer lote ya fue recibido y que el proceso de modernización incluye capacitación por parte de Estados Unidos para los soldados que utilizarán el armamento y para los armeros encargados de su mantenimiento especializado.

"Ya recibimos el primer lote de lanzagranadas. Ya estamos esperando el momento de la distribución, pero previo a la distribución nosotros tenemos que recibir dos orientaciones”, explicó.

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El ministro dijo que la primera capacitación es para los soldados a fin de que tengan la capacidad de darle mantenimiento básico al nuevo equipo. Agregó que la segunda fase es el entrenamiento de los armeros, expertos en armas del Ejército, para que puedan darles un mantenimiento más avanzado al armamento.

El ministro detalló que el primer lote que compraron contempla 2 mil 500 fusiles, 300 lanzagranadas y unas 170 ametralladoras.

Segunda fase y la compra de 8 mil fusiles M4

Según el funcionario, la segunda fase permitirá ampliar el proceso de modernización a unos 8 mil soldados entre este año y el próximo.

"En una segunda fase, vamos a hacerlo con batallones tácticos en todo el país, conjuntamente con la Marina de la Defensa Nacional, que son las unidades que están involucradas directamente con el combate al narcotráfico", indicó.

¿Qué pasará con las armas antiguas?

Sáenz explicó que el armamento que será sustituido no será retirado completamente del servicio, sino que continuará utilizándose para el entrenamiento de los aspirantes a soldados y de las unidades de reserva.

"Nosotros tenemos unidades de reservas, nosotros tenemos unidades de reclutas que están empezando su vida militar. Estas armas seguramente servirán para el entrenamiento previo a que ya tomen los fusiles nuevos que se están adquiriendo. Siempre va a haber un uso para las armas que ya cumplieron o que pasaron por mucho tiempo su uso efectivo", comentó.

Inversión en Petén

El ministro informó que la modernización de la Brigada Especial de Operaciones de Selva representa una inversión de Q356 millones.

"La brigada completa con instalaciones, con vehículos, con transporte, no solo terrestre, sino que lanchas para patrullar los diferentes ríos, armamento, equipo mobiliario, equipo industrial, enfermerías, están costando Q356 millones", detalló.

Sáenz sostuvo que el fortalecimiento del Ejército forma parte de la estrategia para contener las amenazas del crimen organizado y generar mejores condiciones de seguridad para el país.

"Es importante que el Ejército esté equipado y que esté con las acciones tanto doctrinarias como los insumos modernos, porque estamos apostando a la estrategia que debe de ser la defensa, la línea de partida para que el país se desarrolle”, indicó.