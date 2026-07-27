Masacre en San Benito, Petén, lleva a Gobernación a identificar grupo de presunta limpieza social

El Ministerio de Gobernación identificó a un grupo que, según la principal línea de investigación, estaría vinculado con hechos de presunta limpieza social en Petén, entre ellos el ataque ocurrido en el barrio El Milagro San Benito, donde murieron cinco personas.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que la estructura es investigada en coordinación con el Ministerio Público (MP) y que las autoridades esperan obtener resultados y efectuar capturas en el corto plazo.

"Aquí la línea de investigación nos lleva a que esto es producto de una limpieza social asociada a un grupo que se está dedicando a este tipo de actividades. Este grupo ya lo tenemos identificado, lo estamos investigando junto con el Ministerio Público y esperamos que en el corto plazo podamos tener resultados y capturas importantes para desarticular a estos grupos que han tomado la justicia por propia mano, lo cual es completamente prohibido ", indicó.

Al ser consultado sobre si el grupo está integrado por exmilitares, expolicías o civiles, Villeda evitó revelar detalles y explicó que la investigación aún está en desarrollo.

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"Nosotros ya los estábamos investigando desde hace un tiempo. No le puedo dar mayores detalles de cómo está conformado, nosotros estamos todavía en ese proceso de investigación para terminar de individualizar por completo a la estructura criminal y poder capturarlos", indicó.

El ministro agregó que, después del ataque en San Benito, varias páginas en redes sociales difundieron publicaciones en las que se atribuía el hecho al grupo investigado y se afirmaba que las víctimas eran robamotos.

"Se atribuyeron en varias páginas este hecho criminal, manifestando que eran robamotos, que de alguna manera ya los habían eliminado. Sin embargo, ningún ciudadano, ningún grupo se puede arrojar el hecho de administrar justicia", expresó.

Replantearán estrategia de seguridad

Villeda informó que el Ministerio de Gobernación revisará la estrategia de seguridad luego de que el sábado 25 de julio se registraran 24 muertes por violencia homicida en el país.

"Esto era una situación que no se había dado a este nivel. Durante todo el año hemos mantenido una baja en el índice de homicidios, sin embargo hay que admitir que en mayo tuvimos no una subida en el índice de homicidios pero sí tuvimos un repunte en algunos días específicos al igual que en el mes de junio”, añadió.

Agregó que están realizando un análisis con el Ejército para focalizar los patrullajes en áreas donde se está generando más violencia.

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“Nos enfoquemos en los mapas de calor que tenemos y en los horarios donde se está realizando esta violencia homicida en mayor medida. En esa virtud el día de hoy -lunes 27 de julio- vamos a tener una reunión con el ministro de la Defensa para reforzar los operativos conjuntos que estamos llevando a cabo con el Ejército, reenfocarnos en los lugares donde esta violencia se está generando para mejorar las condiciones de seguridad del país en general", agregó.

Añadió que las autoridades detectaron un desplazamiento de la violencia hacia áreas donde existe menor presencia policial.

"A partir de los operativos que hemos llevado con el Ejército a través del Plan Centinela Escuintla y el Plan Centinela Metropolitano, la violencia se ha desplazado a lugares donde hay menos control policial y por eso es que vamos a replantear esta estrategia de seguridad", comentó.

Impulsarán reforma al Código Procesal Penal

Como parte de las acciones para combatir la violencia, el ministro anunció que presentará esta semana una iniciativa para reformar el Código Procesal Penal, con el propósito de impedir que las personas detenidas por portar armas de fuego sin la licencia obtengan medidas sustitutivas.

Villeda indicó que la propuesta responde, entre otros factores, a que la PNC han capturado a más de mil personas por portación ilegal de arma de fuego.

"Esto es una condición necesaria para la lucha que nosotros estamos realizando. Es de alguna manera inadmisible que una persona porte un arma de fuego sin la licencia respectiva", indicó el funcionario.

Villeda hizo un llamado a los jueces para que valoren la gravedad de los casos de aquellas personas que son detenidas con un arma ilegal.

"Un llamado a mis colegas jueces de que se tome en serio la gravedad de esta conducta. Una persona que anda con un arma de fuego sin licencia de portación no puede andar haciendo absolutamente nada bueno. Tampoco podemos considerar que es una conducta defensiva", expresó.