Guatemala registró 24 muertos por violencia el sábado y Gobernación detalla hipótesis de ataques

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, brindó detalles este lunes 27 de julio, en conferencia de prensa, de los hechos de violencia registrados durante el fin de semana, entre estos la masacre en una vivienda en Boca del Monte, Villa Canales.

"Hemos tenido un fin de semana muy violento. Hemos tenido un fin de semana donde solo el sábado contabilizamos 24 fallecidos", indicó el ministro.

Dijo que es una situación que no se había dado "a este nivel", pues, según él, durante todo el año se ha mantenido una baja en el índice de homicidios. Sin embargo, admitió que en mayo no hubo una subida, pero sí un repunte en algunos días específicos, al igual que en junio.

Añadió que les "preocupa" la situación registrada el sábado 25 de julio, porque la cantidad de personas que murió por violencia homicida "es una cantidad muy alta" que debe llamar la atención y obliga a replantear la estrategia de seguridad, así como a analizar los operativos que efectúan con el Ejército para focalizarlos en las áreas donde se genera la violencia.

Explicó que, según los mapas de calor y los horarios analizados, es posible identificar cuándo se registra con mayor frecuencia esta violencia homicida.

Anunció que este 27 de julio se reunirán con el ministro de la Defensa para reforzar los operativos conjuntos y reiteró que reenfocarán las acciones en los lugares donde se origina esta violencia, pues buscan mejorar las condiciones de seguridad en el país.

Recordó que durante varios meses la baja en los homicidios fue continua y que ha llegado el momento de replantear la estrategia de seguridad.

Afirmó que, como consecuencia de los operativos, ha habido un desplazamiento de la violencia tras la implementación del Plan Centinela en Escuintla y el área metropolitana.

En ese sentido, según el ministro, la violencia se ha desplazado hacia lugares donde hay menor control policial y, por ello, replantearán la estrategia de seguridad.

Añadió que les preocupa que gran parte de esta violencia homicida se esté registrando dentro de los hogares y en propiedades privadas. Explicó que la Policía carece de facultades para ingresar si no existe una orden judicial o una conducta delictiva evidente que permita actuar.

Señaló que el ámbito de la morada, donde conviven las personas, muchas veces escapa del control policial, pues son espacios privados y es ahí, según el ministro, donde generalmente ocurre la violencia homicida. Posteriormente aparecen cuerpos abandonados en la vía pública, envueltos en sábanas o bolsas.

Añadió que analizan las causas de esta violencia y cuáles son las estructuras que están detrás de estos actos delictivos, con el propósito de desarticularlas.

Hipótesis de masacre en Boca del Monte

Entre los hechos de violencia ocurridos el sábado destacó la masacre en Boca del Monte, Villa Canales. Informó que en este caso manejan dos líneas de investigación: una apunta a que el ataque pudo ser consecuencia de una extorsión y la otra busca establecer si se trata de una disputa entre pandillas por el control del territorio para el narcomenudeo.

También mencionó el crimen contra tres personas en San José Acatempa, Jutiapa. La hipótesis es que se trató de una venganza personal y que las víctimas estarían involucradas en el atentado contra una llantera.

El ministro también se refirió al ataque en una vivienda de San Benito, Petén, donde murieron cuatro personas. La investigación apunta a "una limpieza social asociada a un grupo que se está dedicando a este tipo de actividades".

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