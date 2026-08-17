Expertas de la ONU en empresas y derechos humanos visitarán Guatemala

La delegación del Grupo de Trabajo estará integrada por Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė y se explica que las expertas examinarán los esfuerzos del Gobierno de Guatemala y de las empresas para cumplir con sus respectivas obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

La delegación se reunirá con representantes de diversos ministerios del Gobierno de Guatemala y autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, Pueblos Indígenas y personas defensoras de los derechos humanos.

También sostendrán encuentros con la comunidad académica, organizaciones sindicales, representantes de empresas y asociaciones industriales, así como con oficiales de las Naciones Unidas.

Tienen previstas reuniones tanto en la ciudad de Guatemala como en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa, y brindar una conferencia de prensa el viernes 28 de agosto.

Los enviados de la ONU presentarán un informe completo al Consejo de Derechos Humanos en junio del 2027.

El Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio del 2011.

En la actualidad está integrado por Robert McCorquodale (presidente), Fernanda Hopenhaym (vicepresidenta), Damilola Olawuyi, Pichamon Yeophantong y Lyra Jakulevičienė.

The UN Working Group on Business and Human Rights @WGBizHRs will conduct its first official visit to #Guatemala from 18 to 28 August.https://t.co/55eqmRMOfb pic.twitter.com/TCkd0O4xUp — UNWGBiz&Human Rights (@WGBizHRs) August 17, 2026

La información de la página electrónica indica que el Grupo de Trabajo forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y uno de los mecanismos independientes de supervisión del Consejo.

Este Grupo rinde cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. No son personal de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización. Además, desempeñan sus funciones a título individual y no reciben remuneración por su labor.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2011 (resolución 17/4).