ONU enfoca cooperación con Guatemala en resultados compartidos con el Estado

El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala inició en diciembre del 2025 una nueva etapa en materia de apoyo al Gobierno con la firma del "Marco de Cooperación para el Desarrollo 2026-2030", una hoja de ruta que no solo define y se enfoca en cuatro prioridades estratégicas para los próximos años, sino que también supone un cambio en la forma de trabajar, ya que deja atrás la lógica de la implementación de proyectos aislados para avanzar hacia una gestión por resultados compartidos con el Estado.

Así lo dio a conocer, en entrevista con Prensa Libre, Miguel Barreto, coordinador residente y representante del secretario general de la ONU en Guatemala. En la conversación dio a conocer las metas para este año, la apuesta por la continuidad de las políticas públicas y el rol de la cooperación internacional en un contexto preelectoral y de crisis climática que afecta no solo a Guatemala, sino a todo el mundo.

Barreto explicó que el nuevo marco de cooperación, construido con el Gobierno y diversos actores sociales, se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales: fortalecimiento institucional y Estado de derecho; desarrollo económico, empleo y reducción de la pobreza; acción climática y resiliencia; y movilidad humana y migración.

El representante de la ONU en Guatemala explicó que este último pilar "es una novedad por la dimensión que ha adquirido el fenómeno migratorio en el país".

Para implementar estos cuatro ejes, la ONU moviliza a sus 24 agencias, fondos y programas activos en Guatemala, con un enfoque de complementariedad que busca eficiencia en el gasto y, sobre todo, alineación con las prioridades definidas por el Estado.

"El rol de la coordinación residente es integrar el trabajo del Sistema de Naciones Unidas (...) con una visión de complementariedad, con una visión de trabajo conjunto, obviamente buscando eficiencia en el gasto, pero particularmente importante trabajando también en función de las prioridades nacionales", afirmó el coordinador.

Uno de los cambios más relevantes dados a conocer por Barreto acerca de la implementación de la cooperación en Guatemala es el "tránsito" hacia una gestión basada en resultados. Este enfoque, según indicó, implica que Naciones Unidas y el Gobierno "se comprometen conjuntamente" a que las metas sean verificables, identificando de manera anticipada los riesgos que podrían obstaculizar el cumplimiento de esos objetivos.

"Estamos buscando un cambio sustantivo en lo que significa trabajar a nivel de proyectos y pasar a un nivel de gestión por resultados (...) nos comprometemos a cuáles son los resultados conjuntos en los cuales Naciones Unidas puede ayudar, pero al mismo tiempo identificamos a través de un proceso de gobernanza anticipatoria cuáles son los riesgos que podrían afectar esos resultados", aseguró.

En ese marco, también indicó que ya se han realizado reuniones con más de 200 representantes de instituciones nacionales, así como del sistema de la ONU, para definir los resultados específicos del 2026.

Cooperación en salud

En el ámbito de la salud, Barreto comentó que la cooperación se materializa con una inversión de US$26 millones destinados a mil 300 equipos médicos que serán entregados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en ocho departamentos, con énfasis en mejorar el diagnóstico por imágenes en 31 unidades médicas.

En cuanto al problema del agua y el saneamiento, comentó que está "íntimamente ligado a la pobreza y la seguridad alimentaria", por lo que se impulsan inversiones en cocinas mejoradas, pisos adecuados y sistemas de agua.

Además, hay 50 brigadas de nutrición que recorren distintos departamentos para identificar casos de desnutrición aguda y derivarlos oportunamente a los sistemas de salud, mientras se acompaña al Estado en los procesos de vacunación, esenciales principalmente en las áreas más alejadas del país, aseguró.

Apoyo ante el fenómeno de El Niño

La respuesta al cambio climático, así como la gestión de riesgos, es otro de los aspectos principales en los que se han concentrado esfuerzos significativos.

En este sentido, a través del fondo regional OCHA, un mecanismo de financiamiento mancomunado de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, creado para canalizar recursos rápidos y flexibles hacia las poblaciones vulnerables ante la crisis climática, desastres o flujos migratorios, se destinarón más de US$58 millones aportados por Estados Unidos para enfrentar el fenómeno de El Niño, con el que se espera beneficiar en los próximos meses a unas 400 mil personas afectadas en distintos puntos del país.

Según explicó Barreto, esta respuesta se activó de manera preventiva desde enero, anticipándose a la sequía en varios municipios, principalmente del corredor seco.

"Estamos trabajando ya desde el mes de enero en aproximadamente unos treinta y ocho municipios en algunos departamentos donde preveíamos ya que iba a haber sequía y nos hemos anticipado esa situación (...) con sistemas de apoyo en términos de agroforestería, en términos de transferencia financiera para mejorar sus ingresos y poder generar espacios para reservas alimentarias", señaló.

Estas acciones se concentran en 38 de los 120 municipios más vulnerables identificados por el Gobierno y son ejecutadas por diez organizaciones, incluidas agencias de la ONU y ONG internacionales, afirmó Barreto, quien además comentó que dentro de esta estrategia se ha impulsado un "elemento innovador" que son los seguros paramétricos.

"Estos son seguros productivos, tipo paramétricos, por riesgos climáticos para reactivación local, estos seguros se activan automáticamente cuando hay algún indicador climático que alcanza un umbral, como por ejemplo una sequía severa, permitiendo desembolsos rápidos para cubrir esa brecha de recursos", afirmó.

Adicionalmente, el plan contempla la restauración de 3 mil hectáreas agroforestales, 1 mil 400 hectáreas de sistemas agroforestales y 330 hectáreas de ganadería silvopastoril (es un modelo productivo que une en el mismo terreno a los árboles, los arbustos, el pasto y los animales de granja), indicó el representante de la ONU.

Movilidad humana y migración

En cuanto a la movilidad humana y la migración, Barreto explicó que este tema se aborda con una estrategia de tres niveles: protección a personas en situación de vulnerabilidad, inversión en desarrollo en los departamentos con alta incidencia migratoria y respuesta inmediata para quienes retornan al país.

Para este año se estima apoyar el retorno de unos 24 mil guatemaltecos, para lo cual se establecerán siete centros de atención en diferentes puntos del país. También se moderniza la red consular mediante un sistema integrado de gestión, en conjunto con las entidades y autoridades correspondientes.

En este aspecto, Barreto consideró que el retorno de los connacionales "no debe ser visto como un problema", sino como una oportunidad para recuperar el capital humano procedente de Estados Unidos, con capacitación y experiencia en distintas áreas que pueden aprovecharse en el país.

"Son personas que obviamente vienen con otro tipo de capacidades que necesitamos recuperar para Guatemala. Son personas que hablan ya dos idiomas, que tienen un oficio establecido y se necesita darle el apoyo justamente para que puedan reintegrarse a sus sociedades", aseveró.

En esa línea, se trabaja con el Ministerio de Trabajo y el sector privado para generar espacios de reintegración laboral para las personas retornadas.

Combate a la pobreza y la desnutrición

En el combate a la pobreza y la protección social, Barreto fue enfático al señalar que "Guatemala necesita programas de largo plazo que trasciendan los ciclos electorales".

Sobre este aspecto criticó que "los planes cambien cada cuatro años" con cada Gobierno. Ante ello, propuso una reforma estructural que pueda trascender esos períodos y que esté enfocada en abordar de manera directa el problema de la desnutrición crónica en el país.

"No podemos estar haciendo cambio de planes cada cuatro años, necesitamos una estructura que nos permita identificar cuál es el nivel de inversión de cada ministerio, necesitamos generar, probablemente, una entidad única que sea la que lidere y promueva la inversión en términos de reducción de desnutrición crónica y necesitamos para eso tener un plan de largo plazo con metas concretas con un presupuesto integrado", sostuvo.

Este esfuerzo se complementa con el mapeo de la responsabilidad social del sector privado, que por primera vez ha permitido identificar más de US$100 millones en inversión privada en diversas zonas del país, lo que ha sido de gran importancia en este esfuerzo, aseguró Barreto.

"Eso nos ayuda no solamente a rescatar lecciones aprendidas sino a poder orientar mejor la inversión para no duplicar sino para complementar", indicó.

Sobre el proceso electoral

Acerca del ambiente preelectoral que ya se observa en este 2026 y del proceso electoral que se llevará a cabo en el 2027, Barreto indicó que la ONU "no realizará observación electoral", sino una "observación de los derechos electorales" por medio de su oficina de derechos humanos.

También resaltó que trabajan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para fortalecer sus capacidades y reducir la conflictividad territorial. Además, enfatizó que la ONU "mantendrá el contacto con todos los partidos políticos y colaborará con quien resulte elegido en los comicios del próximo año, sugiriendo todos aquellos asuntos que requieren continuidad para el desarrollo del país".

Finalmente, Miguel Barreto indicó que la ONU brinda apoyo y colaboración con base en las decisiones soberanas de los Estados, sin ningún fin o beneficio particular.

"No somos un poder supranacional, nosotros somos agentes que trabajamos en función de las decisiones soberanas del Estado y vamos a continuar haciéndolo, pensando siempre en el desarrollo del país y particularmente de aquellos que más lo necesitan", concluyó.