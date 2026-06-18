“La democracia no se defiende solo desde el gobierno”: Michelle Muschett, directora regional del PNUD

El pasado miércoles 17 de junio se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, Democracias bajo presión, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La presentación del informe estuvo a cargo de Michelle Muschett, subsecretaria general y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, quien, luego de exponer el documento, concedió una entrevista exclusiva a Prensa Libre.

Durante la entrevista la funcionaria del PNUD indicó que Guatemala es un ejemplo para la región gracias a los esfuerzos que ha llevado a cabo para la defensa y el sostenimiento de la democracia en los últimos años. Pero también reconoce que la polarización es tóxica, y está creciendo en América Latina, lo que representa una amenaza para la búsqueda de consensos.

¿Cuál es el principal mensaje que el PNUD quiere dar con este informe, tanto a los líderes políticos, ciudadanía y diferentes sectores en América Latina y el Caribe?

El principal mensaje es contextualizar cómo el desafío de nuestra generación el tener la capacidad colectiva de transformar la presión que se ejerce en este momento sobre las democracias y sobre el desarrollo en un impulso positivo de transformación que permita proteger avances y renovar nuestras democracias, para asegurar que tengan la capacidad de dar resultados tangibles en materia de desarrollo, en la vida de las personas, un proceso que solo puede darse a través de medios propiamente democráticos como el diálogo, como la construcción de consensos, y que definitivamente requieren de una participación activa de los diferentes sectores de la sociedad.

El informe resalta varias presiones emergentes para la democracia, entre ellas la polarización. ¿Cómo se ven estos fenómenos en la región?

La polarización es tóxica. América Latina es la región donde más ha aumentado en las últimas dos décadas. El problema no es el disenso, sino cuando el adversario es visto como una amenaza existencial, lo que dificulta construir consensos y afecta la capacidad del Estado para generar desarrollo. El avance tecnológico y las plataformas digitales cambian el consumo de la información, la participación ciudadana y el espacio cívico. Además, incrementan la polarización mediante desinformación.

En el caso de Guatemala se menciona que tiene muchas fortalezas. ¿Qué oportunidades ven en el país para avanzar en la renovación democrática?

Yo creo que hay fortalezas importantes detrás de todo esto, entre las cuales está la defensa del voto que tuvo este país —en el 2023—, justo en el momento en que pensábamos si embarcarnos o no en este esfuerzo —de elaborar el informe—, ahí vimos a una ciudadanía defendiendo la institucionalidad democrática y la decisión popular, lo que envía un mensaje muy claro de que la democracia no se defiende únicamente desde los actores de gobierno, sino que es un ejercicio colectivo que nos interpela a toda la ciudadanía; creo que esta es una sociedad viva, participativa, buscando fortalecer sus democracias, exigiendo más y mejores instituciones.

¿Cómo se concreta la presentación de este informe regional en Guatemala, y cuál fue la respuesta del presidente Bernardo Arévalo?

Yo le agradezco a Guatemala y a su presidente, Bernardo Arévalo, porque de manera directa e indirecta han acompañado el proceso de elaboración de este informe desde el inicio, desde el momento de la transición política en que tuvimos la oportunidad de acompañar, como PNUD, la defensa del voto por parte de la ciudadanía en las calles y la propia toma de posesión en su momento. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo —a Bernardo Arévalo—, donde él quiso contribuir con sus reflexiones, su perspectiva respecto a esas impresiones sobre la democracia, las vías y los caminos para avanzar hacia un proceso de renovación continua.

Guatemala está por entrar en un proceso electoral. ¿Desde el PNUD qué acompañamiento y seguimiento se le estará dando?

El PNUD estará dispuesto a poder acompañar y fortalecer estos procesos de manera muy cercana, conscientes de que, si bien los procesos electorales elevan normalmente la efervescencia, son oportunidades y ventanas de oportunidad únicas para la renovación democrática y para algo muy importante: la construcción de consensos entre los diferentes sectores de la ciudadanía, más allá de las agendas públicas, para lograr visiones compartidas de futuro.