Pluma invitada

La democracia que queremos vivir

El crimen organizado no solo amenaza la seguridad, sino que distorsiona la competencia política.

Guatemala ha dado, en los últimos años, una señal que no ha pasado desapercibida y que sirve de referencia para la región: las elecciones de 2023 y la posterior transición demostraron que las instituciones democráticas pueden sostenerse incluso bajo presión. En un entorno global donde el deterioro avanza con sigilo, ese dato importa. Es un punto de partida para seguir consolidando la democracia, y las oportunidades que de ella se derivan, en toda la región.

La democracia nos interpela a todos: a quienes la vivimos y a quienes esperamos más de ella.

El informe sobre democracia y desarrollo 2026, presentado recientemente por el PNUD, ofrece un diagnóstico que nos interpela. América Latina y el Caribe son hoy la región en desarrollo más democrática del mundo: más de cuatro de cada cinco personas viven bajo gobiernos que ellas mismas eligieron. Y, aun así, más de seis de cada 10 están insatisfechas con el funcionamiento de su democracia. Ese contraste no es una paradoja: es una advertencia.

En Guatemala, los números son elocuentes. Según Latinobarómetro 2025, solo el 28% de la población reportó estar satisfecho con la democracia, mientras que el 65% declaró estar insatisfecho, una cifra superior al promedio regional. Además, dos de cada tres personas consideran que el país se gobierna en beneficio de unos pocos.

El informe también identifica las presiones que agudizan estos desafíos democráticos. América Latina y el Caribe se ha convertido en la región más polarizada del mundo. La inteligencia artificial y las redes sociales están reconfigurando la deliberación pública: cambió quién habla, cómo circula la información y cómo se forman las opiniones. El crimen organizado no solo amenaza la seguridad, sino que distorsiona la competencia política. Las remesas presentan algunas de las tasas más altas recibidas como porcentaje del PIB a nivel mundial. Y la movilidad humana está redefiniendo las identidades y las dinámicas de inclusión en el espacio político. En estos contextos, usualmente los espacios para debatir diferencias y resolver conflictos se estrechan. El reto es asegurar que la competencia política se desarrolle en condiciones de equidad, transparencia y confianza.

Pero el informe no es un catálogo de problemas. Es una invitación a repensar qué tipo de democracia queremos construir, en qué democracias queremos vivir. Su premisa central es clara: democracia, desarrollo humano y Estado conforman un triángulo inseparable. Si uno cede, los otros se debilitan. Una democracia sin resultados pierde legitimidad, y un modelo de desarrollo que excluye a la mayoría no tiene futuro.

Para Guatemala, esto tiene implicaciones concretas, desde las elecciones de segundo grado hasta la conmemoración de los 30 años de los acuerdos de paz. La democracia que vale la pena defender no es solo la que organiza elecciones: es la que sienten las ciudadanas y los ciudadanos en las escuelas que funcionan, en la justicia accesible, en el acceso a servicios públicos de calidad y que atienden a toda la sociedad. Esa democracia no se hereda: se construye cada día, con decisiones responsables e instituciones que respondan a todas y todos por igual.

La calidad democrática nos interpela a todas y todos. Por ello, el PNUD presentará en los próximos días en Guatemala, como parte del lanzamiento regional para Centroamérica, el informe sobre democracia y desarrollo. Les invito a seguirlo en las redes sociales del PNUD y a sumarse a una conversación que nos pertenece a todas y todos: la de traducir los desafíos estructurales en renovación institucional, en un Estado más fuerte y, en última instancia, en más y mejor desarrollo humano para quienes más lo necesitan.