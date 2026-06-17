La democracia sufre un desgaste de confianza: informe de PNUD se presenta en Guatemala

En el Palacio Nacional de la Cultura se llevó a cabo la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, que lleva por título Democracias bajo presión. Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe.

El informe fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el lanzamiento estuvieron presentes el presidente Bernardo Arévalo y la directora regional del PNUD, Michelle Muschett.

El documento parte de la premisa de que, aunque la democracia sigue siendo el sistema político predominante en la región, la confianza de la ciudadanía en su capacidad de dar respuestas concretas está en declive. Esta brecha entre las expectativas y los resultados constituye el eje central del informe.

“Aunque la democracia sigue siendo el sistema político preferido político preferido por la mayoría de las personas en América Latina y el Caribe, la confianza en su capacidad para responder a las demandas ciudadanas muestra señales de desgaste”, indica el informe.

Un dato importante, según la publicación realizada por el PNUD, es que más de cuatro de cada cinco ciudadanos de la región viven en países con gobiernos electos democráticamente.

Principales presiones y amenazas a la democracia

El informe también hace énfasis en que existen varios factores que están poniendo a prueba la capacidad de las instituciones para representar a la ciudadanía y generar bienestar. Estos factores son:

Persistencia de las desigualdades

Polarización política

Desinformación

Inseguridad

Creciente influencia política de actores económicos y mediáticos (tanto lícitos como ilícitos)

La directora regional del PNUD, Michelle Muschett, destacó en la presentación el papel histórico de la democracia en la región. Además, resaltó los siguientes aspectos:

“En América Latina y el Caribe, la democracia ha sido un motor de ampliación de derechos y bienestar, pero persisten tareas pendientes para traducir esos avances en resultados más equitativos y sostenidos. Fortalecer la capacidad de las instituciones para responder a las expectativas ciudadanas es fundamental para preservar la confianza pública y construir sociedades más resilientes, inclusivas y preparadas para el futuro”, indicó.

Este informe identifica tres características estructurales que definen el contexto de la región:

Democracias duraderas con déficits en su calidad y funcionamiento. Avances en desarrollo humano, con desigualdades y vulnerabilidades estructurales. Estados con capacidades desiguales y presencia territorial limitada.

Durante la presentación, el presidente Bernardo Arévalo, destaco el hecho de que este informe sea presentado a nivel regional desde Guatemala por parte del PNUD. También resalto que el país esta cambiando y retomando de manera correcta la democracia, según los preceptos establecidos dentro de la Constitución Política de la República.

“Guatemala, nosotros como país estamos cambiando, pero estamos cambiando en el contexto de un mundo que también esta cambiando y durante muchos años América Latina fue presentada como un ejemplo del democracia en riesgo, de democracias de baja calidad, de democracias a medias y Guatemala en particular destacaba porque tenía un régimen político que parecía ser apenas formalmente democrático en el papel y con una realidad que no hacia justicia a lo que decía su marco constitucional”, afirmó el presidente

Situación específica de Guatemala

En el caso de Guatemala, se reconocen tanto sus desafíos como sus fortalezas.

Entre las fortalezas destaca el informe la reciente realización de los procesos de renovación de autoridades en instituciones importantes para la democracia, como la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP). Estos procesos, según indica el informe, son vistos como oportunidades para lograr mejoras en la institucionalidad y la democracia.

Entre los desafíos que aún persisten sobresalen la calidad y el funcionamiento de las instituciones; la reducción de las desigualdades estructurales que generan brechas en la participación ciudadana, y el fortalecimiento de la capacidad estatal para responder a la ciudadanía.

Además, resalta una vulnerabilidad adicional: la “alta exposición” a fenómenos meteorológicos extremos, que profundizan las desigualdades y generan nuevas presiones sobre el desarrollo y la gobernabilidad.

Polarización en el país

En este aspecto, el informe destaca que, aunque la polarización política en Guatemala está por debajo del promedio regional, ha aumentado en la última década, en un contexto de persistente desconfianza y preocupación por la desinformación, especialmente porque una gran parte de la población consume información política a través de las redes sociales.

Soluciones

Según el informe, la solución a estas situaciones en el continente no está en una lista de reformas, sino en una combinación de dos enfoques: proteger la democracia y renovar la democracia.

En cuanto a proteger la democracia, plantea acciones para resguardar la integridad y el funcionamiento del sistema democrático, entre ellas preservar la competencia política y la integridad electoral, así como evitar que intereses económicos, lícitos o ilícitos, afecten la competencia democrática.

También propone proteger la integridad del ecosistema informativo y la deliberación política; entre estas acciones destaca el combate a la desinformación. Asimismo, plantea garantizar contrapesos institucionales efectivos que limiten la concentración del poder y recuperar la capacidad y presencia territorial del Estado.

En cuanto a la renovación de la democracia, indica que esta debe entenderse como un proceso sostenido.

“La renovación democrática debe ser entendida como un procesos sostenido de acción colectiva – y no un evento puntual – que permita articular actores, sostener acuerdo e impulsar cambios concretos en contextos de alta incertidumbre y complejidad”, indica el informe.