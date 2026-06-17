Bernardo Arévalo sanciona ley integral contra el lavado de dinero en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo sancionó la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

La sanción fue publicada este miércoles 17 de junio en el Diario de Centro América por medio del Decreto 15-2026 del Congreso.

Según el artículo 1, la presente ley se declara de interés público y establece un régimen administrativo preventivo, así como la tipificación y sanción de los delitos respectivos.

Esta ley no tiene por objeto atacar o reprimir la economía informal, criminalizar el uso de dinero en efectivo ni ser utilizada con objetivos tributarios, según el decreto.

El Decreto 15-2026 fue aprobado por más de las dos terceras partes del total de diputados del Congreso y entrará en vigor tres meses después de su publicación en el diario oficial.

Dentro del plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, deberá elaborar el reglamento de esta ley y someterlo al conocimiento y consideración del presidente de la República para su aprobación, sanción y publicación.

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“Por años, los narcotraficantes, bandas criminales y corruptos llenaron sus bolsillos con total impunidad. Sin controles, sin fiscalización, sin castigo. ¡Eso está por terminar!”, escribió en X el presidente Arévalo.

“La Ley Antilavado es una herramienta poderosa para avanzar hacia una economía más limpia, justa y transparente”, remarcó.

Los diputados demoraron nueve meses en aprobar la ley desde que el proyecto fue enviado a las comisiones legislativas para su análisis, el 2 de septiembre del 2025.

El 2 de junio, el Legislativo consiguió aprobar la ley antilavado con una votación final de 147 diputados que apoyaron el Decreto 15-2026, con el que se espera que Guatemala evite sanciones financieras internacionales.

La aprobación de esta ley estuvo en el centro de atención de distintos sectores, que plantearon la urgencia de aplicarla en el país.

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