Congreso finalmente aprueba ley antilavado para evitar que Guatemala reciba amonestaciones financieras

El Congreso consiguió aprobar la ley antilavado con una votación final de 147 diputados que apoyaron el decreto 15-2026, con el que esperan que el país evite sanciones financieras a nivel internacional.

La nueva norma es identificada como la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, impulsada por el presidente Bernardo Arévalo.

Esta iniciativa fue presentada el 28 de julio del año pasado, pero fue presentada ante el pleno del Congreso hasta el 2 de septiembre, en donde se acordó su traslado a las comisiones de Economía y Finanzas.

Desde ese momento los diputados comenzaron el análisis de la ley antilavado, que con la aprobación de este 2 de junio del 2026, refleja una demora de nueve meses para que los diputados consiguieran actualizar la legislación nacional para el combate a esta actividad criminal.

El Congreso desarrolló una sesión plenaria extraordinaria este 2 de junio tras llegar a un acuerdo político entre las distintas bancadas, según declararon las autoridades del Organismo Legislativo.

Esa postura fue obtenida por los diputados de la Comisión Permanente, Jefes de Bloque e integrantes de la Comisión de Economía, que lograron acordar un paquete de 15 enmiendas que fueron incluidas al proyecto.

Estas modificaciones, a decir de los congresistas, buscan ser claras para evitar malas interpretaciones en la ley; sugerencias de cambios que tuvieron el respaldo de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La mayor parte de los diputados estuvo presente para la aprobación de la ley antilavado. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

La pasividad del Congreso para aprobar la ley hizo que varios sectores tuvieran que manifestar la necesidad de urgencia para aprobar la ley, que busca modernizar el sistema de prevención de ese delito y del financiamiento del terrorismo.

La urgencia de la aprobación radica porque Guatemala tendrá una evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), entidad que espera encontrar una legislación renovada que se acople a los estándares internacionales.

No hacerlo significaba una sentencia para la economía del país, según sectores empresariales y analistas, que advertían la inclusión al país a una lista gris si dicha ley no era aprobada.

La aprobación

Por el tipo de modificaciones legales el Congreso requirió al menos el voto a favor de 107 diputados para concretar su aprobación, pero por ser una ley extensa los diputados acordaron que su aprobación se haría por títulos.

El titulo I, que integra los artículos 1 y 2, fue aprobado con 135 votos a favor y 5 en contra, según los registros del Congreso. Acá se incluyó la primera de las enmiendas consensuadas entre los diputados que tienen el respaldo de la SIB y la IVE.

Luis Contreras, presidente del Congreso, dirige la sesión mientras el secretario Juan Carlos Rivera da lectura a la ley antilavado. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

El titulo II, que integra los artículos 3 al 44, fue aprobado con 132 votos a favor y 13 en contra. En esta parte también se incluyeron otras cinco enmiendas de las acodadas entre los legisladores.

El titulo III abarca los artículos del 45 al 72 y fue aprobado por los diputados con 147 votos a favor y ningún voto en contra. En esta parte de la ley se incluyó una enmienda más, la relativa al artículo 52.

Algunos diputados conversan mientras son aprobados los primeros artículos de la ley antilavado. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

Esta enmienda estipula que los informes de inteligencia financiera que emita la SIB o la IVE no pueden ser utilizados como “valor probatorio” dentro de algún proceso judicial, ya que los datos son “información de carácter preliminar”.

Lo anterior significa que el Ministerio Público (MP) en los procesos de investigación que mantenga a su cargo, ya sea por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, no podrá usar estos informes para hacer requerimientos judiciales contra posibles sospechosos.

El titulo IV de los artículos 73 al 103 fue aprobado con 141 votos y solo recibió 5 en contra. Acá se incluyeron también tres enmiendas, pero era el capítulo que generó incertidumbre en las sesiones pasadas.

Este bloque de reglas a la ley antilavado contiene todo lo relacionado a las sanciones y penas por delitos de lavado de dinero, segmento que había generado debates entre los diputados.

Incluso para esta parte de la plenaria algunos diputados que prefirieron no ser citados, advertían el riesgo que se intentaran impulsar enmiendas fuera de los acuerdos, pero finalmente este temor quedó descartado.

Por las reglas y penas contra el delito de lavado de dinero que actualiza la nueva ley, solo cinco diputados votaron en contra: Allan Rodríguez; Edgar Reyes Lee; Ricardo Martínez y Guillermo Cifuentes, del bloque Vamos; y la diputada independiente, Karina Paz.

El título IV de la ley antilavado que regula las sanciones y penas por el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo recibió el voto en contra de solo 5 diputados, entre ellos Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos. pic.twitter.com/wwZSoAVDL3 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 3, 2026

Por medio de un voto razonado por escrito, la diputada Karina Paz informó a las autoridades del Congreso que su voto fue a favor, pero que el sistema lo marcó en contra, pidiendo que en los registros del Organismo Legislativo se hagan las correcciones necesarias.

El titulo V que detalla los artículos del 104 al 115 fue aprobado con 145 votos y 4 en contra. Este bloque de reglas también incluyó dos enmiendas consensuadas.

Finalmente, el titulo VI que contiene los artículos del 116 al 126 fue aprobado con 145 votos y tuvo una resistencia de 5 votos. Se añadió tres enmiendas, dos de estar que incluyen dos artículos nuevos, por lo que la ley estará llegando a 128 artículos.

Satisfechos

Diputados de distintas bancadas dijeron estar satisfechos con la aprobación de la ley antilavado, principalmente porque el país consigue estar a los niveles internacionales exigidos.

Uno de ellos es Jorge Ayala, integrante del bloque Valor y presidente de la Comisión de Economía, quien impulsó el análisis de las enmiendas y la búsqueda de consensos, junto al presidente del Congreso.

“Es una ley muy importante, Guatemala actualiza tras 25 años su marco regulatorio en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hoy Guatemala tiene una ley que va a estar en pleno cumplimiento del GAFI. La ley fue construida y cada una de sus enmiendas para que este de acuerdo a las recomendaciones del GAFI”, dijo Ayala.

Diputados de la Junta Directiva durante la aprobación de la ley. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

La diputada dijo Laura Marroquín, del grupo oficialista Raíces, considera que la ley será de beneficio para el país. “Estamos cumpliendo con este mandato de modernizar este marco legal de más de 20 años. El pueblo de Guatemala tiene muy buenas noticias porque va a poder entrar a una evaluación con una ley que busca cumplir estándares internacionales”.

También la diputada Victoria Palala, líder del oficialismo, se mostró a favor de la nueva ley. “Se lograron los consensos para esas 15 enmiendas luego de semanas de trabajo, hoy tendremos una ley moderna y celebramos que el Congreso se pusiera de acuerdo”.

El diputado José Chic, subjefe del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), estima que ahora el sistema de justicia tiene mejores herramientas para atacar a los grupos criminales.

“Se protege a la población guatemalteca, hay que recordar que el país pudo haber entrado a la lista gris y eso pudo afectar directamente la economía, la economía de más de 2 millones de migrantes en Estados Unidos y que han sostenido la economía”, indicó.

Del lado de la oposición el diputado Roberto Calderon, del bloque Vamos, también mostró su agrado por la nueva ley. “Guatemala era de los últimos países que quedaba sin una ley apropiada contra el lavado de dinero. Es una responsabilidad de nosotros como diputados tener una ley idónea para el país. Era impostergable, era un clamor popular y también internacional con lo que se tiene que cumplir”.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.