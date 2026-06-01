Diputados declaran acuerdos para aprobar la ley antilavado con un paquete consensuado de enmiendas

El Congreso intentará una vez más aprobar la ley antilavado, luego de tres semanas de reuniones, solo una de ellas pública.

La supuesta aprobación sucedería este martes 2 de junio, y solo luego de acordar cinco nuevas enmiendas entre los diputados que integran la instancia de Jefes de Bloques, la Comisión de Economía y la Junta Directiva del Organismo Legislativo.

Esta iniciativa para reformar la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos fue presentada por el presidente Bernardo Arévalo el 28 de julio del año pasado, pero fue hasta el 24 de febrero de este año que obtuvo un dictamen favorable, con modificaciones, emitido por la Comisión de Economía.

El pasado 24 de marzo obtuvo su primera lectura, el 7 de abril superó la segunda lectura; y obtuvo su tercer debate el 14 de abril, reportando el voto a favor de 125 diputados.

Desde entonces han pasado 48 días, a este 1 de junio, sin que la iniciativa 6593 reporte un nuevo avance por la falta de acuerdos entre los diputados que parecen, finalmente, haber sido alcanzados.

Quince enmiendas

El presidente del Congreso, Luis Contreras, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), convocó a una serie de sesiones entre autoridades del Congreso para conseguir acuerdos.

De un paquete inicial de enmiendas que había presentado la Comisión de Economía, se acordó revisar la redacción de algunos de esos artículos, que este lunes dejaron un acuerdo público entre las bancadas.

Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía, es uno de los que lideró el análisis de las enmiendas. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Los diputados lograron llegaron a un pacto político para dejar enmiendas a los artículos 2; 25; 52; 83; y añadiendo un nuevo artículo como111; punto que se van a sumar a las primeras enmiendas para incluir en la discusión 15 modificaciones al dictamen inicial.

Se comprometen

A diferencia de las primeras dos sesiones, este tercer encuentro fue ante la presencia de la prensa que recogió un compromiso público de las bancadas para aprobar la ley.

“Todos podemos tener dudas, y hay que aclararlas. Con el hecho de que ustedes hallan querido venir a trabajar este lunes, que ahora llegamos un proceso de firmas (la ley) no estaba estancada, estaba en proceso de discusión, y con este acuerdo político, primeramente Dios, mañana vamos a estar aprobando esta ley”, dijo el presidente Contreras.

Luis Contreras convocó al pleno para aprobar la ley antilavado este martes y miércoles. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Todos los diputados dijeron que esta norma va a permitir combatir actividades criminales, destacando la actualización que hará el país con un trabajo de análisis y consensos.

“Esta mejora de versión estaría sustituyendo la versión antigua, para que no exista confusión al momento de votar, que exista acuerdo político de votar por las enmiendas consensuadas”, dijo Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso y jefe del bloque Valor.

Los diputados también rechazaron el trabajo de algunos medios de comunicación, que aseguran, intentaron hacer ver mal a los diputados y aparentar que no apoyan la norma.

“Hay que aclarar de que en muchos medios se manejó que la ley estaba estancada y saboteando, en realidad fue lo contrario, este espacio permitió que avanzáramos en enmiendas, muchas se aceptaron que buscaban mejorar el dictamen”, dijo Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista.

En un sentido similar opinó Allan Rodríguez, jefe de bloque Vamos. “Que la gente conozca de primera mano y no de tuits que algunos embusteros han hecho en las redes sociales, y muchos medios de desinformación, algunos pasquines que se han dedicado a satanizar el proceso, lo que se ha manifestado a favor de esta iniciativa”.

No obstante, Rodríguez volvió a insistir en que la ley podría tener todavía inconstitucionalidades que deberían haberse tomado en cuenta. Según el jefe del bloque Vamos, un análisis jurídico que hizo la bancada identificó problemas en la aplicación del delito de lavado de dinero por temas de autonomía.

Piden compromiso

El acuerdo de enmiendas públicas mantiene el espíritu de la ley, manteniendo los elementos más sólidos de la norma, pero según la diputada Laura Marroquín, de la facción oficialista Raíces, es necesario que la población vigile la sesión plenaria de este martes.

“No me puedo quedar callada por los intentos de reformar los artículos 73 y 74, realmente en estas conversaciones varios diputados y jefes de bloque coincidieron que modificarlos era un atentado a la esencia de esta iniciativa de ley, eran frases muy inocentes que destruían la autonomía del delito de lavado de dinero”, dijo la congresista.

Pero pese al acuerdo público, considera que todavía podría haber riesgo que una nueva enmienda, no consensuada, pueda hacer ruido. Victoria Palala, de la facción oficial Movimiento Semilla, también pidió respetar los acuerdos.

“Pedir que se respeten los acuerdos y los consensos, que no se use ninguna artimaña para condicionar la votación porque es una ley importante para el país. Como bancada Semilla contaran con los votos y respetando los acuerdos alcanzados”, indicó.

Todas las bancadas votaron a favor del apoyo de las enmiendas y verbalmente se pronunciaron a favor los grupos oficiales de Movimiento Semilla y Raíces; Valor; Unionista; Creo; Vamos; Cabal; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Visión con Valores (Viva); Victoria; Todos; Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS); y Bienestar Nacional (Bien).