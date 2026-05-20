Miles de niños dejan de recibir Nutriniños y Salud lanzará en junio nuevo plan en siete municipios

Los servicios de salud suspendieron la entrega del alimento complementario fortificado Nutriniños, que cada año llegaba a más de 300 mil niños de entre 6 y 23 meses en municipios priorizados por desnutrición. Las últimas bolsas del producto se distribuyeron en abril pasado, por falta de renovación del convenio para comprar el producto que venció en diciembre pasado.

El Ministerio de Salud anunció que en junio comenzará un plan piloto en siete municipios del país para entregar el Suplemento Nutricional Lipídico (SNL) en sustitución del Nutriniños.

Durante el 2024 se reportó la entrega del alimento a 313 mil 234 niños, y el año pasado el producto se repartió a 388 mil 134, según indicaron funcionarios de Salud durante una reciente citación en el Congreso. Las madres recibían cada mes dos bolsas de dos kilos para prepararlas en el hogar como complemento alimenticio para los niños. El producto contenía leche, harina de maíz y soya, vitaminas A, D, E y K; complejo B; niacina; yodo; calcio; zinc; potasio, y hierro.

Debido a la falta de renovación del convenio, este año únicamente se distribuyó un remanente de 29 mil 303 bolsas, con lo que se habría alcanzado a unos 3 mil 660 niños, si cada uno recibió dos bolsas mensuales entre enero y abril.

Fin del convenio

El Mides debía gestionar la compra del alimento Nutriniños a solicitud del Ministerio de Salud. A los servicios de salud les correspondía entregar el producto a las madres que llevaban a sus hijos para el control de peso y talla.

Sin embargo, el Mides informó que “para el ejercicio fiscal 2025, dicho requerimiento ya no fue presentado por la cartera de Salud”. Por ello, el convenio no se renovó y ya no se hizo la compra de más producto, la cual se realizaba a través del PMA, en nombre del Gobierno de Guatemala.

Desde enero de este año, los niños menores de dos años ya no reciben ningún complemento nutricional para prevenir la desnutrición crónica, salvo un pequeño grupo que se benefició de lo que quedó de la última compra.

Marlon Figueroa, asesor del Viceministerio de Atención Primaria del Ministerio de Salud, señaló el pasado 13 de mayo, durante una citación con diputados de la bancada Vos, que los servicios de salud no tienen la capacidad para almacenar el producto Nutriniños y tampoco les compete la distribución de alimentos. Con base en esos criterios técnicos, indicó que ya no se renovó el convenio.

“Un puesto de salud está capacitado para almacenar medicamentos, no alimentos. Este es un producto que tiende a perderse mucho”, dijo Figueroa, e indicó que dicho suplemento bien podría ser entregado a través del Mides.

Agregó que no hay “una decisión directa”, ni por escrito, sobre la suspensión del acuerdo; simplemente fue un tema que ya no se discutió entre las partes involucradas.

“No hubo firma de un nuevo convenio. El Ministerio de Salud tiene opiniones técnicas que, dentro de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, no le compete la distribución de alimentos”. Marlon Figueroa, asesor del Viceministerio de Atención Primaria del Ministerio de Salud

Sin embargo, María Eugenia Morales, viceministra administrativa financiera del Mides, señaló que, como ministerio, hicieron las convocatorias a Salud para que acudiera a una mesa técnica y discutir el tema, pero no hubo respuesta.

“Se les reiteró que el convenio iba a vencer; se informó para que supieran”, dijo Morales, por lo que este año ya no se adquirió el alimento complementario.

Los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores cuestionaron por qué no se planificó con antelación tener un producto sustituto de Nutriniños, sabiendo que el convenio vencería, con lo que se deja a la niñez desprotegida, pese a que en Guatemala uno de cada cuatro niños tiene desnutrición crónica, lo que representa una violación al derecho a la salud y a la vida.

Por su parte, Mireya Palmieri, secretaria de la Sesán, indicó en la citación que no estaba de acuerdo con la suspensión de la entrega de dicho alimento y que la Secretaría a su cargo hizo varios intentos por contar con un producto sustituto desde el momento en que supo que terminaría el convenio.

“Yo no estaba de acuerdo con que no siguiera; lo expresé en las reuniones técnicas, se lo hice saber a las autoridades de los ministerios”, dijo Palmieri.

Nuevo suplemento

Será hasta junio cuando el Ministerio de Salud implementará un plan piloto para distribuir el Suplemento Nutricional Lipídico (SNL), que contiene macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos. Sin embargo, la cobertura será limitada.

La implementación inicial del proyecto se hará en siete municipios priorizados de Totonicapán y Alta Verapaz. La distribución se hará por medio de los servicios de salud, en coordinación con las acciones de monitoreo del crecimiento de los niños.

Se alcanzará a 7 mil 500 niños entre 6 y 23 meses en Momostenango, San Francisco El Alto y Santa Lucía La Reforma, en Totonicapán. En Alta Verapaz se distribuirá en Panzós, San Cristóbal Verapaz, Tamahú y Tactic.

De acuerdo con Salud, el SNL no sustituye a Nutriniños, pues las características, composición y finalidades de ambos productos son distintas. Una de las particularidades del SNL es que no necesita preparación, pues está listo para el consumo, lo que facilita su administración en el hogar, bajo las recomendaciones del personal de salud.

La primera adquisición se hará con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que donará 4 mil 500 cajas. Las compras para los años siguientes se harán con presupuesto del Ministerio de Salud, según Figueroa.

Cuestiona eficiencia de programas

De acuerdo con Jorge Pernillo, catedrático de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana (Upana), la ventana entre los 6 y 24 meses de edad es crítica, pues es el período de alimentación complementaria en el que se debe garantizar que los niños consuman el mínimo de nutrientes requerido. “Un vacío de meses en la entrega del alimento complementario interrumpe procesos clave de prevención de la desnutrición crónica”, indicó.

Que Salud inicie en junio el plan piloto del SNL en solo siete municipios de Totonicapán y Alta Verapaz es, para Pernillo, una evidencia de “la profunda fragmentación de las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) y un nuevo ejemplo del fracaso en la gobernanza y coordinación institucional que le corresponde liderar a la Sesán”.

Considera que el Mides debe asumir la entrega del alimento complementario como parte de su esencia institucional, para no sobrecargar al personal de salud del primero y segundo niveles de atención, que debe enfocarse en la atención clínica y preventiva.