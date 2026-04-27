Endesa 2025: tras una década sin datos, desnutrición infantil baja 4.5 puntos

Después de una década sin datos sobre la situación de salud en menores de cinco años y en mujeres de edad fértil, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este 27 de abril la Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud (Endesa) 2025, que actualiza indicadores como la desnutrición crónica. Los datos muestran una disminución de 4.5 puntos porcentuales en la población menor de cinco años, en comparación con la última encuesta disponible.

En la Endesa se retoman los temas que se medían en la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi), cuya última publicación abarcó el período 2014-2015. Para esta nueva medición se recopila información sobre la situación de salud y sus determinantes sociales, la muestra fue de 14 mil 928 hogares, y se trabajaron varios cuestionarios para obtener datos de mujeres de 15 a 49 años, niños menores de cinco años, niños de 5 a 17 años y hombres de 15 a 49 años.

César Chávez, gerente del INE, mencionó que la Endesa presenta resultados de distintos indicadores, pero el más esperado es el relacionado con el retardo de crecimiento —desnutrición crónica— en menores de cinco años: 42% de los niños tiene dicha condición, mientras que en la última Ensmi la cifra era de 46.5%.

De acuerdo con Mireya Palmieri, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), es una disminución de 4.5 puntos porcentuales en 10 años, lo que significa una reducción anual de 0.4 puntos porcentuales, lo cual es bajo y resulta insuficiente para acabar con la desnutrición crónica en el país.

Al desagregar los datos de la Endesa, los menores de 18 a 23 meses son el grupo más afectado, pues uno de cada dos tiene desnutrición crónica; mientras que en Totonicapán siete de cada 10 niños tiene retardo de crecimiento. Los hogares rurales, indígenas o afrodescendientes, y donde la madre tiene baja escolaridad alcanzan la mayor prevalencia.

Los resultados de la encuesta permitirán a las instituciones de Gobierno tener una fotografía más real de las condiciones de las familias guatemaltecas, para guiar de manera más certera las políticas públicas, indicó Vincenzo Placco, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que dio apoyo técnico y financiero para realizarla.

Palmieri refirió que la Sesán analizará los datos de la Endesa y establecerá si es necesario priorizar otros departamentos en la estrategia Mano a mano.

Más resultados

En la Endesa se incluye por primera vez el indicador de la calidad del agua, con el cual se evidenció que siete de cada 10 hogares tienen disponibilidad de agua y una proporción similar utiliza fuentes de agua mejoradas en la vivienda o sus alrededores.

Sin embargo, la mitad de la población tiene acceso a un recurso que no es apto para el consumo. La situación más crítica la enfrentan los hogares en Huehuetenango, donde ocho de cada 10 personas consumen agua contaminada con E. coli.

“Esperamos que con esta fotografía las distintas instituciones del Estado puedan trabajar con respuestas integrales y en intervenciones simultáneas que permitan abordar estos problemas”, dijo Chávez.

La Ensmi estaba programada para el período 2022-2023, según el Acuerdo Ministerial 12-2022, publicado el 14 de enero del 2022. Tenía un costo de US$7 millones: el 75% sería aportado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y el 25% restante, por el Ministerio de Salud.

Debido al cierre de Usaid por parte de Estados Unidos, la Ensmi se canceló, por lo que el INE trabajó en la Endesa, que evalúa alrededor de 40 indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de salud.

La intención del INE es desarrollar la Endesa con una periodicidad de entre tres y cinco años, para monitorear los indicadores y tener datos actualizados del país, que sean comparables en el tiempo. Para junio del 2026 se presentará un informe completo de la edición 2025.