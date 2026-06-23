Justicia
Expertas de la ONU evaluarán en Guatemala avances en casos de desapariciones forzadas
Dos expertas de la ONU iniciarán una visita a Guatemala para evaluar los avances en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y en las rutas migratorias actuales.
Francisca Osorio sostiene una fotografía de sus dos hermanos desaparecidos, durante un acto conmemorativo en Ciudad de Guatemala sobre el día Nacional contra la Desaparición Forzada en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
Dos expertas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas iniciarán este martes una visita a Guatemala que concluirá el 2 de julio, durante la cual estudiarán los avances en las investigaciones de personas desaparecidas tanto durante el conflicto armado interno (1960-1996) como en las rutas migratorias actuales.
La delegación, integrada por Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo, viaja por invitación del Gobierno de Guatemala y se reunirá con representantes de instituciones gubernamentales encargadas de investigar desapariciones, integrantes de los organismos Judicial y Legislativo, así como con víctimas, entre otros actores.
Las expertas efectuarán visitas de campo y sostendrán reuniones en la Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Petén y Escuintla. Además, este martes participarán en un acto conmemorativo por el Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas en la capital.
Baldé y Delgadillo compartirán sus observaciones preliminares en una rueda de prensa el 2 de julio en la Ciudad de Guatemala y presentarán un informe final con sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre del 2027.
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