ONU proyecta cooperación de hasta US$1 mil millones para Guatemala entre 2026 y 2030

En el Palacio Nacional de la Cultura se realizó la firma del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2026-2030 entre el Gobierno de Guatemala y el Sistema de las Naciones Unidas (SNU). El plan de trabajo y cooperación podría alcanzar los US$1 mil millones para los próximos cinco años, de acuerdo con el organismo internacional.

Este marco de cooperación entre el Organismo Ejecutivo y el SNU está alineado con el “Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032” y la política general del Gobierno para el período 2024-2028. Está enfocado en cuatro áreas prioritarias: el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho; impulsar la prosperidad y el desarrollo humano; promover la sostenibilidad y la resiliencia frente al cambio climático y los desastres; y el acompañamiento en la gestión de la movilidad humana y la migración.

Carlos Mendoza, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (Segeplan), resaltó la importancia que tiene para Guatemala la coordinación y cooperación por parte de la ONU con el Plan Nacional de Desarrollo.

“Hemos venido trabajando junto al Sistema de las Naciones Unidas en el diseño y revisión de este importante instrumento que nos permite ver la función complementaria del aporte de las agencias de la ONU”, indicó.

Según se indicó en la presentación, la elaboración de este plan es el resultado de un proceso amplio de participación por parte de las instituciones del Estado, sociedad civil, pueblos indígenas, sector privado, académicos y jóvenes, entre otros, con la finalidad de construir una visión compartida sobre los retos y oportunidades que afronta el país.

Por su parte, Miguel Barreto, Coordinador de Naciones Unidas en Guatemala, indicó que con este marco de cooperación el Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala renuevan su compromiso para continuar con el trabajo conjunto.

“Nuestro objetivo compartido es avanzar hacia una Guatemala más próspera, más equitativa y resiliente, donde cada persona pueda desarrollar su máximo potencial”, afirmó el representante de la ONU en Guatemala.

Inversión a lo largo de cinco años

Dentro de la cooperación brindada por el Sistema de Naciones Unidas a Guatemala, se indicó que en el período del 2020 al 2025 se han ejecutado alrededor de US$1 mil millones, y se prevé un monto similar de ejecución para los próximos cinco años, que abarcarán del 2026 al 2030. Esta inversión se realiza con el objetivo de impulsar programas y proyectos enfocados en cerrar brechas de desarrollo, proteger los derechos de los habitantes y asegurar planes que permitan a las comunidades del país acceder al crecimiento y a mejoras.

Objetivos principales dentro del plan

La cooperación entre el Ejecutivo y el SNU abarca varios objetivos importantes para el desarrollo y bienestar de los habitantes de distintas comunidades del país. Entre ellos se encuentran: la disminución de la pobreza y del hambre; garantizar la salud y el bienestar; asegurar una educación de calidad para niños, adolescentes y jóvenes; igualdad de género; acceso a agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo digno y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de la desigualdad; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acciones frente al cambio climático; protección de la vida submarina y de los ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; y finalmente, alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.