Madre de un bombero e influencer: quién era una de las víctimas de la masacre en Boca del Monte

Durante la noche del 25 de julio, medios locales de Villa Canales informaron en redes sociales sobre un ataque armado en Boca del Monte que dejó varios fallecidos.

Posteriormente, la información fue confirmada por los Bomberos Municipales, quienes detallaron que siete personas perdieron la vida y una resultó herida.

El ataque armado ocurrió en la 8.ª avenida y 2.ª calle de la zona 2 de Boca del Monte, según los Bomberos Municipales, que agregaron que las una mujer fue trasladada a un centro asistencial.

Además, las víctimas ya fueron identificadas por los cuerpos de socorro. El caso causó conmoción debido a que entre los fallecidos figuran familiares de un bombero voluntario y una creadora de contenido en redes sociales.

Las víctimas del ataque armado en Boca del Monte, según los Bomberos Municipales, fueron cinco hombres de entre 20 y 45 años y una mujer de aproximadamente 60 años.

8va avenida y 2da calle zona 2, Boca del Monte

Técnicos en Urgencias Médicas brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a un hombre al Hospital Roosevelt y a una mujer al IGSS 7/19. En el lugar evaluaron a seis personas las cuales ya no contaban con signos vitales. pic.twitter.com/VFJUmtHUyN — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 26, 2026

Todas presentaban heridas de arma de fuego. Los cuerpos de socorro identificaron a las víctimas como:

Lester Joel García, de aproximadamente 23 años, con dos heridas de arma de fuego.

Kevin Antonio Bol Pichiya, de 18 años, con una herida de arma de fuego.

Boris Israel Tello, de 29 años, con una herida de arma de fuego.

Samuel Isaí Ramos Monterroso, de 17 años, con una herida de arma de fuego.

José Antonio Orellana, de 20 años, con una herida de arma de fuego.

María Eugenia Reyes Morales, de 58 años.

Francisco Tello Loarca, de 62 años. Él había sido llevado a un centro asistencial, pero falleció poco después de su ingreso al hospital.

Los Bomberos Municipales y personas que se encontraban en el lugar también identificaron a las dos personas heridas:

Verónica Maribel Velásquez, de 34 años.

Familiares de bombero y creadora de contenido

Medios locales, cuerpos de socorro y usuarios en redes sociales también informaron que entre los fallecidos estaba María Eugenia Reyes Morales, creadora de contenido conocida en redes sociales como "La MiAmor".

"La MiAmor" era conocida por sus videos de contenido humorístico que realizaba junto con su hijo, conocido en redes sociales como "ElPako".

@elpakogt En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras mi amor 😭😔🕊️@Lamiamor01💖💋🇬🇹🍻 ♬ sonido original - user90234902500

Por otro lado, una esquela de los Bomberos Voluntarios señaló que entre las víctimas de los hechos violentos en Guatemala estaban el padre, la madre y el hermano de un bombero voluntario.

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