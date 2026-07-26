Alcalde de Villa Canales se pronuncia por ataque en Boca del Monte que dejó seis fallecidos

Durante la madrugada del pasado 25 de julio se reportó un ataque armado en Boca del Monte que dejó como saldo seis personas fallecidas.

En su momento, los Bomberos Municipales informaron que el ataque ocurrió en la 8.ª avenida y 2.ª calle de la zona 2 de Boca del Monte, Villa Canales.

Además, otras dos personas resultaron heridas, un hombre y una mujer, quienes fueron trasladadas al Hospital Roosevelt y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Mientras continúan las investigaciones, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera Hernández, se pronunció en redes sociales sobre el ataque armado y otros incidentes violentos que han ocurrido en las últimas horas en Guatemala.

Durante una transmisión en vivo que hizo en redes sociales, el alcalde hizo un llamado a varias autoridades nacionales, diputados y cuerpos de seguridad para «actuar en conjunto tras los recientes hechos violentos y buscar soluciones».

«Hago las llamadas correspondientes a los diputados, ya pediré una mesa técnica con el ministro de la Defensa, de Gobernación, el director de la PNC y los comisarios generales porque no se puede seguir así, es lamentable», afirmó el alcalde Hernández.

También mencionó que se encuentra en colaboración con las tiendas y comercios para verificar cuáles cuentan con las autorizaciones correspondientes para vender bebidas alcohólicas.

«Hago también un llamado al señor presidente para que accionemos, porque no se pueden seguir perdiendo más vidas en situaciones como esta», agregó el alcalde.

También solicitó un mayor apoyo de la Policía Nacional Civil en Villa Canales y una mayor coordinación con la Policía Municipal, para evitar más hechos violentos.

«Esta situación de violencia ya se ha salido de control en nuestro país, y pido a los diputados que hagan su trabajo y busquen acciones para esta situación», afirmó Hernández.

Durante la noche del pasado sábado, los Bomberos Municipales informaron sobre otros hechos armados. Uno ocurrió en la calzada Roosevelt y 5.ª avenida de la zona 11, donde dos personas resultaron heridas.

#AtaqueArmado

Bomberos Municipales Atienden varios ataques armados en Zona 1, Zona 11 y zona 2 de Boca del Monte pic.twitter.com/k2fNxM7uiW — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 26, 2026

El otro incidente fue en la 7.ª avenida y 8.ª calle de la zona 1, donde un hombre también resultó herido por arma de fuego.

Además, al menos cuatro personas también fueron asesinadas el pasado 25 de julio en San Benito, Petén.

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