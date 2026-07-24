Detienen al delincuente más buscado de Costa Rica: Agentes resultan heridos durante su captura

Durante la mañana de este viernes 24 de julio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica confirmó la detención de Alejandro Arias Monge, más conocido como "El Diablo", quien era buscado por múltiples delitos violentos; por lo que, según las autoridades costarricenses, su historial criminal no tiene precedentes en ese país.

El operativo y la captura, liderados por la Oficina contra el Crimen Organizado de Costa Rica (OECDO), presuntamente se llevaron a cabo tras dos años de investigación. Por lo tanto, en el procedimiento participaron unidades tácticas del Organismo de Investigación Judicial y cinco agentes resultaron heridos, reflejando el alto nivel de riesgo.

Conforme a lo publicado por CRHoy, un periódico digital costarricense, Alejandro Arias Monge era considerado uno de los criminales más peligrosos del país. Además, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$500 mil (Q3 millones 813 mil) por información que facilitara su captura y enjuiciamiento.

Ante este escenario, el director del OIJ, Michael Soto, confirmó la detención de “El Diablo”, durante una operación policial en San Bernardino de Sarapiquí, en la que también fueron capturados dos hombres: uno identificado como “Tang”, del sector de Batán, y otro de apellidos Ríos Oconitrillo, quien falleció tras un intercambio de disparos.

El perfil criminal del Diablo

De conformidad con El Observador, un medio de comunicación nativo digital de Costa Rica, Alejandro Arias Monge se distinguía por la violencia con la que actuaba, su expansión territorial y su habilidad para ocultarse, características que lo convirtieron en un objetivo particularmente difícil para las autoridades locales e internacionales.

Esto se debe a que, mientras otras organizaciones locales se enfocan en el trasiego internacional con bajo perfil, Alejandro Arias logró construir una red descentralizada que combina el narcomenudeo con alianzas violentas. Además, su cercanía con Nicaragua le permitió movilizarse por zonas rurales y evadir a las autoridades de ambos países.

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A Alejandro Arias Monge se le atribuyen más de 100 muertes y un historial de amenazas contra autoridades locales e internacionales. Entre estas figuran audios en los que ofrecía recompensas por asesinar a policías de Costa Rica y Nicaragua, presuntamente inspirado en Pablo Escobar, narcotraficante, criminal, terrorista y político colombiano.

Prófugo desde enero del 2016 y declarado en rebeldía tras ausentarse de un juicio por homicidio, Alejandro Arias Monge acumula al menos cinco causas penales, procedimientos judiciales que se inician cuando se sospecha que una persona ha cometido un delito contemplado en el Código Penal de Costa Rica o de Centroamérica.

Operativo contra El Diablo

De acuerdo con el director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, el operativo comenzó a las 5 horas de este 24 de julio, se prolongó durante más de una hora y antes del enfrentamiento armado, las unidades tácticas del OIJ recibieron apoyo de la Unidad de Vigilancia y de la Oficina contra el Crimen Organizado de Costa Rica.

“Fue una operación bastante compleja, a las cinco de la mañana, cuando nuestro grupo táctico, junto con el apoyo de la Unidad de Vigilancia y la Oficina de Crimen Organizado, ingresan a este sector y se da un intercambio de disparos muy fuerte”, concluyó el funcionario, quien aseguró que los agentes heridos fueron hospitalizados.