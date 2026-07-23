¿Qué jugadores ganaron más seguidores durante la Copa Mundial 2026? Conozca a los 10 primeros

Según GWI, empresa de investigación de audiencias, el impacto del Mundial en redes sociales transformó por completo la manera de consumir deporte, ya que se consolidó como el mayor evento digital de la historia, con un promedio de 4 millones de publicaciones diarias y 148 millones de publicaciones en total, un 53% más que en el 2022.

Por otro lado, conforme a lo expuesto por Visibrain, una plataforma de monitorización y escucha social, esta Copa Mundial del 2026 demostró que el partido de 90 minutos ya no es el único centro de atención; ahora es el motor de un ecosistema continuo de clips, transmisiones alternativas y memes adaptados al público más joven.

Ante este escenario, las principales redes sociales que registraron picos de actividad nunca antes vistos gracias a la cobertura en tiempo real y las alianzas estratégicas fueron WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook e Instagram, cuya alianza con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) atrajo a 978 millones de espectadores únicos.

Dadas las circunstancias, los mayores beneficiados por este impacto en redes sociales fueron los futbolistas, que llegaron al torneo como marcas personales y la competición sirvió como un acelerador masivo de sus rostros, especialmente para aquellos héroes virales que aterrizaron en Norteamérica como desconocidos y salieron como estrellas.

Los 10 jugadores que ganaron más seguidores

10. Endrick (Brasil) - 4 millones

El futbolista brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa, de 20 años, juega como delantero en el Real Madrid, de la Primera División de España, y pasó de tener 20 millones a 24 millones de seguidores en Instagram gracias a su participación en el Mundial 2026, en el que Brasil llegó hasta los octavos de final, donde fue eliminado por Noruega.

9. Michael Olise (Francia) - 5 millones

Michael Akpovie Olise, futbolista británico de 24 años, nacionalizado francés, juega como delantero en el Bayern de Múnich, de la Bundesliga alemana e hizo historia en la Copa Mundial del 2026 al convertirse en el máximo asistidor en una sola edición del torneo, por lo que pasó de tener 6 millones a 11 millones de seguidores en Instagram.

8. Gilberto Mora (México) - 6 millones

El futbolista mexicano Gilberto Rafael Mora Zambrano, de 17 años, juega como centrocampista en el Club Tijuana, de la Primera División de México e hizo historia en la Copa Mundial del 2026 al convertirse en el jugador más joven de todo el torneo, de manera que pasó de tener un millón a 7 millones de seguidores en sus redes sociales.

7. Lionel Messi (Argentina) - 7 millones

Considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, Lionel Messi pasó de tener 508 millones a 515 millones de seguidores en su cuenta de Instagram luego de su gran actuación en el Mundial, que culminó con un merecido subcampeonato a sus 39 años, en su última participación en el torneo.

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6. Neymar (Brasil) - 8 millones

Ampliamente considerado uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los más grandes talentos de la historia, el futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Júnior, de 34 años, juega como delantero en el Santos y pasó de tener 234 millones a 242 millones de seguidores tras una participación en el Mundial marcada por las lesiones.

5. Lamine Yamal (España) - 9 millones

Lamine Yamal no solo jugó, sino que se coronó campeón con la selección de España en la Copa Mundial del 2026, dado que el joven extremo del FC Barcelona fue pieza fundamental y titular indiscutible en el combinado dirigido por Luis de la Fuente, de manera que pasó de tener 48 millones a 57 millones de seguidores en las redes sociales.

4. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 10 millones

Considerado con frecuencia el mejor futbolista y el más completo, Cristiano Ronaldo pasó de tener 667 millones a 677 millones de seguidores en Instagram luego de disputar el Mundial del 2026 con la selección de Portugal. Sin embargo, su participación terminó en los octavos de final, tras perder 1-0 ante la eventual campeona, España.

3. Jude Bellingham (Inglaterra) - 11 millones

El futbolista británico Jude Bellingham, de 23 años, juega como centrocampista en el Real Madrid, de la Primera División española, y firmó una actuación histórica con los Tres Leones en la Copa Mundial del 2026, donde se consolidó como la máxima figura de su equipo. Por lo tanto, pasó de tener 43 millones a 54 millones de seguidores.

2. Vozinha (Cabo Verde) - 29 millones

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, es un guardameta caboverdiano que se hizo popular cuando disputó su primer partido en el Mundial ante la selección de España, encuentro que terminó con un empate. A partir de entonces se convirtió en el portero más seguido en Instagram, al pasar de 500 mil a 29 millones de seguidores.

1. Erling Haaland (Noruega) - 32 millones

El prolífico goleador noruego Erling Haaland, reconocido por su ritmo, fuerza y movimientos atléticos con y sin balón, es considerado con frecuencia uno de los mejores delanteros de la actualidad y uno de los mejores futbolistas jóvenes del mundo, de manera que pasó de tener 42 millones a 74 millones de seguidores en sus redes sociales.

Mención honorífica: Tim Payne (Nueva Zelanda) - 5 millones

El neozelandés Tim Payne no entró en la lista porque ganó sus 5 millones de seguidores antes del comienzo de la Copa Mundial 2026. No obstante, el actual jugador del Olimpia se convirtió en el objetivo de una campaña viral en las redes sociales, por lo que pasó de ser uno de los futbolistas menos conocidos a uno de los más populares.