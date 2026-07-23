¿Qué pasa con Lionel Messi? El técnico habla de su regreso al Inter Miami y Luis Suárez lo elogia

Durante la noche del miércoles 22 de julio, el delantero uruguayo Luis Suárez se convirtió en el protagonista del reinicio de la Major League Soccer (MLS) al marcar dos goles decisivos para el Inter Miami en la victoria por 3-2 frente al Chicago Fire en el Nu Stadium, en Florida, en el partido correspondiente a la fecha 16 de la fase regular.

Luis Suárez asumió el liderazgo ofensivo del equipo en ausencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes recibieron días de descanso tras disputar la final del Mundial, por lo que el atacante charrúa, de 39 años, alcanzó ocho goles y una asistencia en 12 partidos de la temporada, con lo que consolidó su vigencia en el futbol internacional.

Frente a este escenario, al finalizar el partido, Luis Suárez se refirió a la ausencia de Lionel Messi y el uruguayo expresó su admiración y respeto por el desempeño de su amigo: “Es admirable, una demostración más de la ambición que tiene por ser el mejor jugador del mundo, jugando hasta el último partido y dejándolo todo”, manifestó.

“Dejó a su selección allá arriba. Tiene cero reproches contra sí mismo por lo que demostró. Creo que es un ejemplo para todos. Podría haber estado en su casa y fue con esas ganas de querer ganar, pero lamentablemente no pudo”, subrayó Luis Suárez respecto al paso de Lionel Messi por el Mundial, y destacó su entrega y profesionalismo.

¿Qué pasa con Lionel Messi?

El director técnico del Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, dijo durante la mañana de este jueves 23 de julio que no se ha definido una fecha para la reincorporación de Lionel Messi, quien comenzó un período de descanso en Argentina tras la final de la Copa Mundial 2026, en la que cayó derrotado por 1-0 ante la selección de España.

La Pulga argentina llegó el pasado miércoles 22 de julio a la ciudad de Rosario para descansar con su familia después de la dolorosa derrota en la final de la Copa del Mundo. Por ello, el Inter Miami no contará con el veterano capitán de la Albiceleste en sus próximos partidos de la MLS, competición en la que ocupa la segunda posición.

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"No hay una fecha de regreso. Confiamos en Messi y lo queremos mucho. Va a regresar cuando esté muy bien en todos los aspectos, porque ha sido muy duro todo. Si no me equivoco, fueron 50 días de mucha tensión, muchos partidos. Un Mundial es algo tremendo y hay desgaste físico y mental, y se merecen esos espacios", afirmó Hoyos.

"Lionel necesita el tiempo. Lo esperamos cuando él pueda y esté en las condiciones para poder estar aquí", agregó el entrenador argentino de las Garzas, equipo que enfrentará al CF Montreal el próximo sábado 25 de julio, al Columbus Crew el sábado 1 de agosto y al Atlético de San Luis el miércoles 5 de agosto, sin la ayuda de Messi.

Messi y el Juego de las Estrellas de la MLS

Lionel Messi es una de las grandes figuras de la Major League Soccer, donde defiende al Inter Miami. Por ello, el astro argentino fue convocado para el Juego de las Estrellas, en el que se enfrentarán jugadores de la Liga MX y de la MLS. Sin embargo, es poco probable que el subcampeón del mundo dispute el compromiso de exhibición.

La Pulga sería uno de los grandes ausentes en este encuentro y la razón de su ausencia es que no habría concluido sus vacaciones, debido a que la MLS recomienda que todo jugador que haya disputado la Copa del Mundo tome 21 días de descanso después de su participación, y el Juego de las Estrellas se disputará el miércoles 29 de julio.