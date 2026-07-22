Muere Rocky: El caso del perro que fue arrastrado y atropellado por su dueña genera indignación

Tras ser arrastrado y atropellado al menos tres veces por el vehículo de su propietaria, el pasado domingo 19 de julio, en la ciudad mexicana de Saltillo, Coahuila, el caso del perrito Rocky desató una ola de indignación en las redes sociales, debido a que decenas de internautas exigen justicia por el maltrato contra el perro de 14 años.

Conforme a lo expuesto por Milenio, uno de los conglomerados de medios de comunicación más importantes y confiables de México, pese a haber recibido atención médica en un hospital veterinario, donde permaneció en terapia intensiva, el perrito Rocky no resistió la gravedad de sus lesiones y este 22 de julio se confirmó su muerte.

“Con profunda tristeza informamos que el perrito Rocky ha fallecido. Nos duele profundamente que un ser tan noble y hermoso haya tenido que vivir una experiencia de tanta crueldad. Ningún animal merece sufrir de esa manera”, se lee en el comunicado del hospital veterinario, difundido por diversos medios de comunicación mexicanos.

De acuerdo con la clínica veterinaria, el perrito Rocky recibió tratamiento oportuno, monitoreo constante y soporte en terapia intensiva. Sin embargo, su organismo no logró recuperarse de las afectaciones derivadas del trauma sufrido, debido a que el daño neurológico ocasionado por las lesiones provocadas por su propietaria era irreversible.

Cronología del caso Rocky

De conformidad con El Universal, uno de los principales diarios y medios de comunicación de México, a cuatro días de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Coahuila continúa la investigación por el caso de maltrato animal registrado en Saltillo, donde el perro Rocky fue arrastrado y atropellado con una camioneta por su dueña.

El caso ha causado indignación en las redes sociales, donde miles de personas exigen justicia, de manera que Fiscalía General del Estado de Coahuila informó de la detención de dos personas, entre ellas Liliana, señalada como dueña de Rocky y presunta autora material de los actos de maltrato contra el animal ocurridos el 19 de julio.

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Esto se debe a que una grabación difundida en las plataformas digitales por la asociación mexicana Dignidad Animal muestra el momento en que la conductora de una camioneta gris arrastra al perrito, que se encontraba amarrado con una cuerda a la parte trasera del vehículo mientras circulaba por el fraccionamiento Villa San Miguel.

Tras arrastrarlo por varios metros, la conductora ingresó la camioneta a su propiedad. No obstante, una segunda grabación compartida en las redes sociales muestra que, durante ese lapso, avanzó y retrocedió el vehículo al menos en dos ocasiones, atropellando al perro, que permanecía tirado en el suelo y sangraba abundantemente.

Detienen a dos personas por el caso de Rocky

Derivado de las denuncias, las autoridades detuvieron a Liliana, señalada como la presunta responsable de las lesiones y del maltrato contra el perro. Además, durante las diligencias también fue detenido un hombre por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de obstaculizar la investigación y de amenazar a los agentes.

Por lo tanto, la organización Dignidad Animal, acompañada por vecinos del sector, presentó una denuncia ante las autoridades y entregó el dictamen médico para fortalecer la investigación contra Liliana, quien enfrenta prisión preventiva. De ser declarada culpable, podría recibir una condena de hasta ocho años de prisión por maltrato animal.